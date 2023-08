Hugo Coya, ex presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), dirige una comisión promovida por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) que tiene como objetivo presentar un anteproyecto de ley que garantice la independencia de los medios de comunicación estatales. Advierte que en la actualidad estos son usados “como un instrumento de propaganda” del gobierno de Dina Boluarte.

— El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) instaló una comisión de reforma del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). ¿Cuáles son los objetivos concretos de este grupo?

Este es un grupo multidisciplinario que viene de diferentes áreas del conocimiento, no solo tenemos a periodistas, como la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, representantes del Consejo de la Prensa Peruana y yo, sino también participa un cineasta reconocido como Augusto Tamayo y expertos en derechos de autor y del consumidor, así como constitucionalistas.

Este es un proyecto complejo que busca resolver uno de los grandes males que ha aquejado al IRTP. Es decir, busca la independencia de los medios del Estado, la pluralidad informativa y garantizar el derecho de todos los ciudadanos peruanos a acceder a información veraz, imparcial y objetiva.

— Por ejemplo, usted menciona que se va a producir un anteproyecto de ley que “garantice la autonomía e independencia” del IRTP. ¿Puede explicarnos los principales ejes de esta iniciativa?

Usualmente, cuando un gobierno asume promete que el IRTP va a tener independencia, lo que queremos con este anteproyecto es que eso se plasme y sea de obligatorio cumplimiento de cualquier administración, no solo de este gobierno, sino de cualquiera que venga en el futuro. Apuntamos a que se garantice la veracidad, la pluralidad, pero sobre todo que TV Perú y Radio Nacional no sean usados como instrumento de propaganda del gobierno.

En ese sentido, estamos comparando legislaciones de diferentes países donde las televisoras públicas, especialmente en Europa y en ciertos países de América Latina, tienen un mayor desarrollo. Y también para adaptar la legislación actual del IRTP a los nuevos tiempos. Por ejemplo, abrir la posibilidad de que el IRTP, como ocurre con la Televisión Española, la BBC, y otras, pueda actuar como coproductor de películas. A la par estamos recogiendo aportes de diferentes sectores involucrados directamente con el tema de la comunicación audiovisual y el periodismo.

— Cuando dice que se debe garantizar “la independencia” de los medios del Estado, ¿cómo es que se elegiría al presidente del IRTP?

Esa sería la gran modificación, que el presidente del IRTP no sea designado a dedo como un funcionario de confianza, como ha ocurrido últimamente con la actual titular del instituto [Ninoska Chandia], que Palacio de Gobierno designa a su directora de Comunicación Estratégica para un puesto tan sensible, tan importante para los peruanos. La idea es que haya un concurso público absolutamente transparente, donde se presenten los mejores candidatos, que se sometan al escrutinio público, que se verifique su experiencia profesional, sus títulos académicos y otros. Y se nombrará una terna, y la persona mejor calificada sería nombrada para este puesto de presidente ejecutivo del IRTP y este mismo modelo se puede aplicar para los puestos del Consejo Directivo.

— La comisión de reforma del IRTP puede presentar el anteproyecto, pero si este no tiene respaldo en el Congreso, es probable que vaya al archivo. ¿Parte del trabajo será realizar alguna ronda de diálogo con las bancadas del Parlamento para que sumen su apoyo?

Sí, la idea es presentarlo como representantes de distintos estamentos de la sociedad civil, conversarlo con las distintas bancadas que existen en el Congreso y, por supuesto, con el Poder Ejecutivo para que se apruebe esto de manera consensuada, que no sea esta una iniciativa aislada de un grupo de personas o de un parlamentario en especial, sino que haya un consenso general para la aprobación de este anteproyecto, que luego se convertirá en proyecto y esperamos que después en ley.

— Este diálogo con el Congreso y el gobierno, ¿cuándo se daría?

Ya el Consejo de la Prensa Peruana ha acogido el anteproyecto de ley que yo elaboré durante mi gestión al frente del IRTP con un grupo de funcionarios de carrera del instituto y ha ido sosteniendo algunas reuniones con las bancadas. Pero queremos que cuando este documento esté completamente listo [se den otras reuniones], le estamos introduciendo algunas modificaciones, hemos recogido algunos comentarios iniciales de los parlamentarios, inquietudes, algunos elementos que han sido sugerencia, a partir de eso estamos buscando un texto pulcro. Y, además, que confluyan las sugerencias que le han hecho llegar al CPP.

— A inicios de junio, el gobierno designó a Ninoska Chandia, cercana a la presidenta Boluarte, en la dirección del ITRP. En solo un mes realizó una serie de recortes, retiró bajo la figura de la “no renovación” a periodistas incómodos al Ejecutivo. ¿Cómo se puede interpretar estas acciones?

Bueno, son lamentables bajo todo punto de vista, porque manda un poderoso mensaje en contra de la libertad de expresión y segundo promueve la censura y, por último, refuerza la idea de que el IRTP está siendo usado como un instrumento de propaganda del gobierno de turno y que no se está promoviendo la independencia periodística en una institución que debería reflejar todas las voces, no solo las del gobierno, sino también las de la oposición. Y el funcionamiento del IRTP es cubierto por el bolsillo de todos los peruanos.

— Una de las reporteras despedidas en esa ocasión fue Ximena Carrasco. Ella le realizó una pregunta a la presidenta Boluarte sobre el informe de HRW respecto a las muertes en las protestas. ¿Qué tipo de mensaje es el que han dado?

Esa es la concepción no solo de este gobierno, sino de varios gobiernos, hay que ser honesto respecto a eso. Se concibe que TV Perú y Radio Nacional son una extensión de la oficina de Comunicaciones de Palacio de Gobierno o de algún ministerio y que los periodistas que trabajan en estos medios de comunicación deben hacer la pregunta no discrepante, casi sobona. Y claro la periodista Ximena Carrasco hizo la pregunta que correspondería a cualquier periodista y si yo soy funcionario público tengo que tener la capacidad suficiente para responder sobre un hecho noticioso que es importante, porque en ese momento estaba en la agenda de diversos medios.

Entonces, si esto es así, no me consta que la represalia haya sido por ello. Pero hay varios elementos que nos hacen sospechar. A esta periodista se le hicieron algunas insinuaciones, ella ha narrado que había malestar en Palacio de Gobierno por el tipo de preguntas que realizaba, Entonces, demostraría que hay un sesgo y, además, una censura.

"La idea es que el IRTP tenga la suficiente libertad para que sus altos funcionarios y sus periodistas se sientan seguros de poder reflejar el interés ciudadanos antes que el interés del gobierno de turno"

— ¿La comisión de reforma del IRTP citará a los periodistas que dejaron el IRTP en el último año? ¿Recogerán sus testimonios?

No hemos conversado sobre eso, porque no es el espíritu, estamos tratando a partir de la experiencia de los que integramos la comisión recoger digamos los mejores aspectos de la ley, este no es un tribunal para juzgar los casos sobre los periodistas, para eso existen los gremios, como la Asociación Nacional de Periodistas, el IPYS, y el Consejo de la Prensa Peruana, entre otros que velan por los derechos de los periodistas. Esta es una comisión que está tratando de perfeccionar un anteproyecto de ley destinado a garantizar que el IRTP se convierta eventualmente en un ente autónomo, pero dentro del Estado peruano.

La idea es que el IRTP tenga la suficiente libertad para que sus altos funcionarios y sus periodistas se sientan seguros de poder reflejar el interés ciudadanos antes que el interés del gobierno de turno.

“[Con Castillo] hubo numerosos atropellos que lamentablemente han continuado”, afirmó Coya. (Foto: Jorge Cerdán | El Comercio)

— En la anterior entrevista que dio a El Comercio usted refirió que el ingreso de Chandia significaba que la presidenta tenía la intención de “controlar directamente” los contenidos de TV Perú y Radio Nacional. ¿Lo ha logrado? ¿Hoy existe ese control?

Lamentablemente, debo decir que hasta ahora no he recibido ningún elemento que me haga pensar de manera distinta. Por el contrario, las decisiones después de esa declaración, como haber retirado a varios periodistas tras el nombramiento de la señora Chandía, de haber modificado considerablemente la estructura de programación y los contenidos que vemos a diario en los medios de comunicación del IRTP solo abonan y respaldan la preocupación que tenía sobre la designación de la señora Chandía.

— Han pasado casi tres meses desde que Chandia ingresó a la dirección del IRTP. El Congreso, en este tiempo, ni si quiera citó a la ministra de Cultura. ¿Existe una complicidad del Parlamento con el gobierno?

Yo no sé si llamarlo complicidad, pero de que existe una alianza es un hecho real, evidente, se pasa por alto hechos gravísimos que deberían ser fiscalizados por el Congreso y que no están siendo objeto de control. El Congreso está omitiendo su rol fiscalizador y uno de ellos sería convocar a la ministra de Cultura y solicitar explicaciones acerca de lo que está ocurriendo en el IRTP y las razones por las que se ha nombrado a la ex directora de Comunicación Estratégica de Palacio de Gobierno en un puesto tan importante sobre los medios del Estado, pero que además compromete la opinión pública y el derecho a la información que todos los peruanos tenemos.

— Desde el 2006- según un informe de EC Data- el Congreso ha formulado 94 propuestas de ley que amenazan las libertades informativas y de expresión. ¿Qué tipo de medidas se pueden adoptar para revertir esta situación? ¿Los políticos ven a la prensa como su enemigo?

Lamentablemente, sí, este altísimo número de iniciativas que recortan las libertades de expresión y de prensa y el libre ejercicio del periodismo en el país reflejan que los políticos muchas veces ven a los periodistas como enemigos y no como interlocutores válidos de la opinión pública y de la ciudadanía. Y eso es gravísimo en una democracia. Y por eso la preocupación de los organismos que representan a los periodistas que de manera constante rechazan estas iniciativas.

Lee también: El actual Congreso es el más fragmentado de las últimas dos décadas

— Entre el 2019 y el 2002, más de 70 periodistas y medios fueron denunciados. ¿La comisión de reforma también buscará una fórmula legal para despenalizar los delitos contra el honor?

No es el espíritu de la comisión, poque estamos hablando solo del IRTP y de la nueva estructura que debería tener para garantizarnos que los medios del Estado se conviertan realmente en medios públicos, que pongan énfasis en el interés ciudadano. La labor de la comisión es elaborar un anteproyecto de ley que reconstruya el IRTP con miras a hacer una institución moderna y eficiente. Pero sobre todo que establezca que la institución no debe ser usada como instrumento de propaganda del gobierno de turno.

— El gobierno de Dina Boluarte está por cumplir nueve meses. ¿Hubo algún tipo de mejora en los estándares de libertad de prensa en comparación a la administración de Pedro Castillo?

Hay que dejar sentado que durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo también hubo graves, gravísimas limitaciones al ejercicio del periodismo. Hubo numerosos atropellos que lamentablemente han continuado durante la gestión de la señora Boluarte. Entonces, no es que haya mejorado, sino que el clima ha continuado deteriorándose y de manera dramática. Es cierto que cuando que cuando se hacen comparaciones, estas pueden ser odiosas. Pero lo que ha ocurrido ahora es que se han perdido hasta ciertas formalidades. Durante el gobierno anterior, en el IRTP se nombró a un productor que era ajeno al entorno inmediato de Castillo, ahora se ha designado a una ex funcionaria de Palacio de Gobierno para que asuma el control de los medios del Estado y eso agrava la situación.

— ¿Cuándo tienen previsto presentar este anteproyecto de ley sobre el IRTP ante el Congreso?

Nosotros nos hemos fijado como plazo la segunda quincena de setiembre para tener un primer borrador del anteproyecto, se va a incorporar al cine, a las plataformas digitales, que no están consideradas ahora, la preservación del archivo histórico y el concurso público [para elegir al presidente del IRTP]. También se está creando la figura del defensor del público para que de alguna manera busque preservar o cautelar el interés ciudadano, que se está cumpliendo en informar y en producir de una manera que refleje la pluralidad de todas las opiniones.

Y luego tenemos que consultar con los representantes de las organizaciones que trabajan dentro de la comisión y estamos recogiendo opiniones de periodistas, productores y cineastas fuera de Lima para que puedan contribuir a tener un proyecto nacional.