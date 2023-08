— Usted ha referido que “no hay pruebas” contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. ¿Qué son para usted el rosario de denuncias que sale cada semana contra él?

Yo no he dicho que no hay pruebas, yo lo que he señalado es que siempre hay una presunción de inocencia hasta que termine un proceso. Saludo que existan investigaciones de la prensa, saludo que existan investigaciones de la fiscalía, también de la procuraduría y si estas investigaciones concluyen en algo que nos amerita a nosotros determinar una sanción, ese es otro tema. Pero yo no he dicho en ningún momento que no existen pruebas.

Ahora, respecto a lo que dices sobre todas estas cosas que han salido, tienen que aclararse, tienen que investigarse y también tiene que seguir respondiendo el presidente del Congreso, como lo ha hecho el viernes con una parte de estos temas. Luego la prensa ha encontrado otros.

— Soto, inicialmente, dijo que él no se había beneficiado de la llamada “ley impunidad”. Pero él utilizó esta norma para evitar ir a un juicio penal por estafa. ¿Este hecho no lo descalifica para ejercer el cargo?

A ver, yo creo que el presidente del Congreso ya ha respondido por eso. Mientras se investigue nosotros creemos que se tiene que soportar, apoyar a la presidencia del Congreso. Los detalles de cada uno de estos temas los debe responder Soto.

— ¿Esta sola mentira no es motivo para que reciba una sanción de la Comisión de Ética?

Si el tema lo va a ver la Comisión de Ética no me cabe a mí pronunciarme sobre ese fondo, estaría además adelantando una culpabilidad que en todo caso la debe demostrar esa comisión.

"La Comisión de Ética es un foro donde los congresistas deben responder de manera personal, mal haríamos nosotros en dar una línea política a quienes la integran, eso no lo hace Fuerza Popular"

—¿Cuál será la postura de Fuerza Popular al momento de decidir sobre este y otros casos contra Soto? Usted hizo una defensa cerrada del presidente del Congreso.

Yo no he hecho una defensa, yo lo que he señalado es que para nosotros siempre hay una presunción de inocencia y que se tiene que investigar. Que se realicen las investigaciones del caso. Sobre la postura que debe tomar la Comisión de Ética, no me cabe a mí decir la posición que deben tomar los integrantes. La Comisión de Ética es un foro donde los congresistas deben responder de manera personal, mal haríamos nosotros en dar una línea política a quienes la integran, eso no lo hace Fuerza Popular.

— Por ejemplo, no le genera cuestionamientos que Soto vaya a enfrentar un juicio oral, a partir de marzo, para definir si paga o no una reparación civil por presunta estafa…

Sí, claro, no es la mejor figura que un congresista, cualquiera que sea, tenga que enfrentar un proceso civil. Normalmente, un proceso civil es uno entre partes [privadas], en el que uno no puede evitar que alguien pues lo enjuicie a uno.

— ¿Alejandro Soto informó al Bloque País sobre las 55 investigaciones, que, según diversos medios de comunicación, tiene pendientes?

No, porque, en primer lugar, luego, cuando hemos hablado con él nos ha quedado claro que no es ese número de carpetas fiscales, pero este es un tema que lo expuso ante la opinión pública el congresista Aragón unos días antes de las elecciones…

— Entiendo que, desde APP, incluso dentro de la Mesa Directiva, le solicitaron a Soto solicitar al Ministerio Público una lista actualizada sobre las pesquisas que afronta. ¿Por qué no ha transparentado su situación?

Habría que preguntarle a él y al Ministerio Público, yo no tengo detalles de ese tema […] Él nos informó que no era ese número de carpetas fiscales [55] y señaló que había solo un tema. Pero en todo caso ese es un tema que le pueden preguntar a Soto y la fiscalía y aclarar a todos los ciudadanos qué investigaciones hay.

— Usted, ¿no evalúa solicitar este reporte?

No, yo creo que él [Soto] debe hacer eso por transparencia.

“Se ejercerá la sanción política que corresponda [a Soto] cuando acabe la investigación”, sostuvo Guerra García. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | El Comercio)

— El secretario general de APP ha referido que la elección de Soto no solo fue una decisión de su partido, sino de todo el Bloque País. ¿Fue realmente así?

El acuerdo en el Bloque País era que le correspondía a Alianza para el Progreso señalar su candidato a la presidencia del Congreso para respetar la alternancia de la que habíamos conversado al inicio de este período parlamentario. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos respetado ese acuerdo. Pero la decisión es absolutamente autónoma de APP.

"Cuando hay una investigación, en buena hora que existan investigaciones, que vayan a fondo y si se llega a algo, pues se ejercerá la sanción política que corresponda cuando acabe la investigación"

— El Ministerio Público le ha abierto una investigación por presunta concusión. ¿Puede continuar Soto como presidente del Congreso con esta grave sospecha encima?

Cuando hay una investigación, en buena hora que existan investigaciones, que vayan a fondo y si se llega a algo, pues se ejercerá la sanción política que corresponda cuando acabe la investigación. Esperemos que se investigue lo más rápidamente posible, lo más a fondo posible y de la manera más independiente posible.

— Dentro de la oficina de Soto- de acuerdo a chats revelados en “Cuarto Poder”- se realizaron “donativos” de dinero para pagar una pauta publicitaria en Facebook para el congresista Soto. ¿No debería él haber asumido este gasto?

Esta es una información nueva que en todo caso él tendrá que señalarla y si la investigación fiscal se ha abierto, lo que nos corresponde es ser cautos hasta que el Ministerio Público termine la investigación y no estar haciendo comentarios al respecto.

— La información se conoce desde el domingo en la noche. Hay chats donde se lee cómo se coordina el cobro de estos “aportes voluntarios”. ¿Estas conversaciones no son una prueba?

Eso es algo que la fiscalía debe investigar que ha sido así.

— Si usted quiere poner pauta publicitaria en redes sociales, ¿quién la paga? ¿el dinero sale de sus trabajadores o de su bolsillo?

Creo que no he tenido, salvo en mi campaña, la necesidad de poner pauta publicitaria, yo prefiero manejarme en las redes sociales con el impacto de lo que nosotros hagamos.

— Usted dijo que parte de hacer política es tener cuentas en redes sociales. Pero Soto ha usado dinero de sus trabajadores. ¿Él no debió pagar su publicidad?

No lo sé, esa es una afirmación que hace la prensa, la Fiscalía de la Nación tendrá que probar y demostrar. Lo que yo me he referido es que sí, una forma de hacer política es hacerla a través de redes sociales, y eso también es parte de hacer política en la actualidad, es algo que no censuro.

— Al ser consultado por los 10 congresistas denunciados por “mocha sueldos”, Soto dijo que eso “no corresponde a mi gestión”. Hoy él es parte de ese grupo de investigados. ¿Cómo desde la Mesa Directiva se puede garantizar imparcialidad en estos casos, cuando el presidente del Congreso enfrenta una pesquisa por concusión, el mismo presunto delito de los otros?

Creo que hay una confusión sobre el rol de la Mesa Directiva, la mesa no interviene en los procesos contra ningún congresista, para eso hay una Comisión de Ética y es en esta instancia la que tiene que actuar de manera libre. No debe haber ninguna interferencia, ni siquiera de nuestras posiciones partidarias. La Mesa Directiva se encarga de otros asuntos administrativos y del orden de la agenda parlamentaria, pero no entra ni debe entrar en esos temas.

— Si la Comisión de Ética recomienda la suspensión como sanción y eleva un informe al pleno, la Mesa Directiva va a ser la que regule ese debate. ¿En esta situación, Soto no debe inhibirse?

Podría, creo que podría ser un gesto interesante que lo haga. Sin embargo, el conducir un debate no es orientar el debate, el presidente del Congreso no interviene en las polémicas. En la mesa solo hay un solo micrófono, de manera que los vicepresidentes tampoco podemos intervenir.

— La bancada de Cambio Democrático presentará una moción de censura contra Soto. Renovación Popular, Acción Popular, Podemos Perú y el Bloque Magisterial evalúan sumarse. ¿Cuál es la postura de Fuerza Popular? ¿Es la de Juárez o la de Alegría?

Deben de tenerlo claro, nuestra posición es la del vocero, nuestro portavoz es Arturo Alegría y él ha señalado claramente la posición partidaria, esa es la única posición partidaria que tenemos.

— ¿La posición es no respaldar la censura?

Es lo que dicho Arturo Alegría [de no respaldar la censura a Soto] y es la posición que yo mantengo.

— Juárez ha dicho que “es complicado que todo el tiempo le estén apareciendo nuevas denuncias” a Soto, mientras Alejandro Aguinaga afirmó que la institución “no puede continuar en el ojo de la tormenta por actitudes personales de quienes lo dirigen”. ¿No existe una división en el fujimorismo por Soto?

No, pueden haber matices, siempre los tenemos, los recibimos, no van a ser acallados, pero la posición es la que se ha señalado a través del vocero, y es una sola posición, que será respaldada por nuestros congresistas como lo hacemos cuando tenemos acuerdos claros.

— ¿Las declaraciones de Alegría y la suya, cuando dicen que la postura oficial la expresa el portavoz, no son una desautorización a Juárez?

No, de ninguna manera, hay posiciones individuales, hay matices y así se dan siempre en todos los partidos.

— ¿El respaldo a la continuidad de Soto también lo comparte Keiko Fujimori?

La posición del partido es la de Arturo Alegría, y yo no voy a responder sobre las posiciones específicas de la presidenta del partido.

— ¿Fujimori Higuchi no ha tenido una opinión sobre las denuncias contra Soto a la interna de su partido?

Yo no doy detalles sobre las discusiones a la interna de un partido, los partidos discuten internamente, adoptan una posición y son esas posiciones que en política respaldamos de manera conjunta.

— En menos de un mes se ha conocido que Soto contrató a la tía de su hijo en su oficina, que se benefició de la “ley impunidad”, que cobró dietas en una municipalidad de Cusco de manera irregular, que construyó una casa sin licencia, que tenía casi un “troll center”, y otros. ¿Qué tipo de autocrítica es la que deben realizar?

Se lo debe preguntar a él, yo hago autocrítica sobre mis temas.

— Usted es parte de la Mesa Directiva de Soto, es parte de Fuerza Popular, el partido que respaldó la elección del congresista de APP. ¿No se han equivocado al momento de apoyar al presidente del Congreso?

Repito, cuando uno participa de una mesa no necesariamente está de acuerdo en todo, tenemos en la mesa a Perú Libre, con el cual tenemos posiciones diametralmente opuestas sobre temas ideológicos, esto no es una fórmula presidencial con programa de gobierno en específico, es una Mesa Directiva que se alcanza conversando, tratando de lograr consenso y sobre todo tratando de alcanzar los votos. No hay que perder de vista que esta mesa se enfrentó a una lista en la que estaban Los Niños y ese era un objetivo primordial para nosotros, evitar que el Congreso caiga en manos de este grupo.

— APP tiene 11 integrantes. ¿No cree que pudo colocar en la Mesa Directiva otro parlamentario, que no tenga investigaciones?

Son decisiones de ellos, lo que hemos tenido es un acuerdo político y yo no puedo decirle a otro partido político pon a tal o cual candidato. Además, cuando no necesariamente tienes toda la información que va saliendo por investigaciones de la prensa. Y por esa razón hay que ver a dónde conducen esas acusaciones y qué es lo que se puede hacer.

— ¿Usted pone las manos al fuego por el presidente del Congreso?

Yo no pongo las manos al fuego por nadie, yo pongo mi consciencia en ver las actuaciones, las pruebas y por mi formación jurídica, esas pruebas las voy a aquilatar siempre.

— ¿Hubo o no un conflicto de interés de parte de Soto al votar a favor de la llamada “ley impunidad” y luego usar esta norma para evitar ir a juicio oral?

Los congresistas estamos expuestos a una serie de votaciones de las cuales no sabemos qué va a ocurrir después, Lamentablemente, esto es un efecto que no necesariamente podemos controlar. Tampoco me puedo poner en el caso de lo que pasaba en la mente del congresista Soto. Él ha señalado que tuvo un tipo de votación [en contra] y luego como vocero de su partido acató otro tipo de votación [a favor].

— ¿Pero, para usted hubo o no conflicto de interés?

Repito, creo que los congresistas están sometido a votaciones de las cuales no saben qué resultados van a ver, yo no sé si Soto tenía esa información. Este es un tema que la Comisión de Ética tiene que evaluar y ponderar. Yo no voy a adelantar opinión cuando es un tema que va a estar sometido a una comisión específica. Tenemos que aguardar a su juicio de manera democrática.

— Usted, en RPP, dijo que “no hubo conflicto”. ¿Por qué el cambio de posición?

Hay más precisión en mis palabras, ahora puedo responder de manera más larga, en televisión a uno no lo dejan hablar por el tema del tiempo. Es la misma posición, no podemos adelantarnos a cómo nuestro voto puede influir en actos o posiciones que sucedan en el futuro.

— Desde octubre de 2022, Soto conocía que iba a ir a juicio oral por presunta estafa. En esa fecha fue notificado del auto de enjuiciamiento. ¿Por qué no expresó el conflicto de intereses? Hay antecedentes sobre esto.

Hay varios antecedentes, pero su pregunta tiene un tema, usted dice “sabía”, yo no sé si sabía, si usted lo tiene así de claro, pues en todo caso será un argumento que valore la Comisión de Ética. Yo no he estado en su cabeza en ese momento.

— Durante los últimos dos años y medio, el fujimorismo calificó de fraudistas, de izquierda radical, de comunistas, entre otros a Perú Libre. ¿Cómo cambió su mirada sobre el partido de Vladimir Cerrón? ¿Se ha dado el sinceramiento de una alianza?

Ha habido muchísimas mesas directivas compuestas por gente de izquierda junto a gente de derecha. La Mesa Directiva del Congreso no es una alianza de un plan de gobierno, es un producto de consensos, y en esos consensos siempre en los parlamentos ahora y en el futuro habrá posiciones de gente que piensa radicalmente diferente.

— ¿Cómo cambió la mirada de Fuerza Popular sobre el partido de Vladimir Cerrón?

Entre Perú Libre y Fuerza Popular no pueden haber miradas más diferentes del país, de su pasado, de su futuro, de lo que se quiere para la sociedad y para los ciudadanos, no podemos ser más diferentes en nuestras miradas, ellos son marxistas, leninistas y creo que hasta maoístas. Nosotros creemos en la libertad, en el desarrollo del mercado, creemos en una Constitución que ellos combaten todo el tiempo, no podemos tener ideas más diferentes.

— Tras el ingreso de Perú Libre a la Mesa Directiva, Cerrón utiliza las instalaciones del Congreso para hacer “proselitismo político” con orquesta incluida…

En un Congreso donde hay partidos políticos siempre habrá posiciones políticas, manifestaciones políticas, yo no creo que esto sea malo para la democracia, y he sido parte también de la historia del Congreso, que yo recuerde ha habido muchísimas exposiciones, homenajes a militantes, presidentes y fundadores de diferentes partidos.

— Existe un cuestionamiento al Fondo Editorial del Congreso, que está bajo su dirección en la actualidad, por una publicación sobre la Constitución de 1993. Hay una parte donde se recalca el mensaje a la Nación del 5 de abril de Alberto Fujimori. Pero no se subraya que ese día se anunció un autogolpe de Estado. ¿Por qué una publicación del Parlamento no es clara sobre este punto?

A ver, hay publicaciones del Congreso que también han sido muy críticas y han señalado el tema del 5 de abril como golpe de Estado, esas publicaciones también las ha hecho el Fondo Editorial del Parlamento. Hay una publicación también sobre la curva del Diablo, del congresista Reymundo, donde se comentan cosas absolutamente diferentes. Esta es una publicación que lo que busca es que se comprenda la Constitución en su totalidad y el contexto. Lo objetivo era que había convulsión social, que se disolvió el Congreso y que había una crisis económica. Si alguien quiere negar esos temas, está negando la historia. Si alguien le molesta que se les enseñe a los niños sobre la Constitución creo que no tiene mucha comprensión lectora.

— ¿Por qué se omite que, en el mensaje del 5 de abril de 1992, Fujimori anunció un golpe de Estado? ¿O para Fuerza Popular no fue así?

No se omite, no se va a un detalle porque es un libro escrito a modo de historieta, donde no se puede decir todo a detalle. Pero, así como hay libros con mucho más detalle en el Fondo Editorial no solo críticos [con el fujimorismo], también hay otras posiciones y es absolutamente legítimo, es parte de la democracia.

— El gobierno de Boluarte no solo es cuestionado por el manejo que le dio a las protestas sociales, también porque no tuvo una buena reacción en la epidemia de dengue en el norte, por la desaceleración económica y los altos índices de inseguridad. ¿No son necesarios cambios en el Gabinete? ¿Fuerza Popular pide que se den?

Sí, nosotros lo hemos dicho, hemos sido críticos con este gobierno, creemos que este gobierno no tiene la agilidad y no está demostrando acciones concretas sobre temas que se nos vienen y en algunos problemas latentes. A mí, me hubiese gustado también que en esta entrevista al igual que en otras se nos pregunte qué queremos hacer en el Congreso para estos temas. Porque yo creo que son esos los temas que le importan a la ciudadanía actualmente, dedicamos minutos, páginas enteras al tema de Soto, que está bien que se investigue, pero se nos viene el fenómeno de El Niño, tenemos altos problemas en seguridad. Tenemos una recesión y reformas políticas pendientes. Estos cuatro ejes son los que he conversado con el presidente del Congreso en los que queremos entrar en esta legislatura. El país necesita que todos nos centremos en estos gravísimos problemas.

Respecto al Ejecutivo, nosotros creemos que debe haber cambios en los ministerios de Agricultura, Interior y de Energía y Minas, entre otros. Por lo menos, en estos tres es más urgente.

— ¿Y si no se da una respuesta del gobierno en estos cambios, se buscará la censura de estos ministros?

Nosotros jamás le hemos tenido miedo a la censura, habría censuras y si el Gabinete no funciona, pues también es el presidente del Consejo de Ministros el que debería evaluar su participación en el gobierno. Esperemos que no sea así.

— El expresidente Vizcarra dijo, a través de su programa en vivo en las redes sociales, que si Soto es censurado, usted se convertiría en presidente del Congreso. ¿Esta afirmación se ajusta al reglamento y normas actuales?

Ese tipo de opiniones reflejan el desconocimiento y la ignorancia de algunos políticos, como Vizcarra. Si cae el presidente de la Mesa Directiva, se elije [en una nueva elección] solamente al presidente.