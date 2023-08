El inmueble del titular del Congreso está en la mira de la contraloría, la Municipalidad de Yucay y el Ministerio de Cultura luego de que el programa “Al estilo Juliana” revelara que infringe la normativa del distrito, donde solo se permiten edificaciones de dos pisos o seis metros de altura.

“No sabría responder si [Alejandro Soto] realmente sacó o no sacó su licencia de construcción. Nosotros estamos, en la oficina de archivo, buscando esa información”. Abel Tecserupay, alcalde del distrito de Tucay

En tanto, el citado ministerio confirmó a este diario que “se ha dispuesto indagar y revisar todos los antecedentes del caso en la Dirección Desconcentrada de Cultura de ese entonces”. El inmueble fue adquirido por Soto en enero del 2014 por US$ 10 mil, según consta en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

El ministerio añadió que en caso verifique la existencia de una obra sin contar con autorización, ”alterando así la zona monumental declarada”, está facultado a sancionar. Además - dijo - se puede disponer medidas correctivas “a fin de devolver al estado anterior de la afectación”.

La zona monumental de Yucay se encuentra en el Valle Sagrado de los Incas. No es una zona arqueológica y las construcciones deben cumplir parámetros urbanísticos.

Recursos escasos

El alcalde de Yucay señaló que la municipalidad no cuenta con una gerencia de infraestructura ni con los profesionales necesarios para evitar que se construyan edificaciones sin autorización.

“ La Municipalidad distrital de Yucay es un municipio con pocos recursos económicos. No cuenta con una gerencia de infraestructura y desarrollo urbano, solo con una subgerencia. Que no tengamos muchos recursos hace que no contemos con profesionales para cubrir todas estas deficiencias o faltas de la sociedad. Como ese caso, tenemos muchísimos en este distrito. Construyen sin licencia y una vez que ya está construido, recién interviene el Ministerio de Cultura ”, dijo.

Tecserupay añadió que, en general, los vecinos de la zona no cumplen con mantener casas de solo dos pisos o seis metros de altura.”Siempre se van a un tercero, y en otros casos un cuarto piso. Nosotros estamos reestructurando la oficina de infraestructura y desarrollo urbano para hacer cumplir las normas. [...] Hay otras construcciones hasta de mayor piso. Para alguien que está años acá, ya no le parece raro. De repente no ha habido principio de autoridad desde antes. Y claro, hay un cierto aprovechamiento. Como no se hace nada, ya lo toman como algo normal ”, dijo.

El arquitecto urbanista Aldo Facho explicó que Soto debió presentar una solicitud de licencia de construcción a la Municipalidad de Yucay, para que esta proceda a consultar al Ministerio de Cultura antes de dar la autorización.

No obstante, agregó que la excesiva cantidad de distritos que tenemos a nivel nacional provoca que sea pequeño el presupuesto que cada municipio destina a la fiscalización de construcciones sin licencia.

“Son instituciones con presupuestos débiles y capacidad limitada. No tienen capacidad de planificar, implementar reglamentos ni de fiscalización”, dijo.

"Si el vecino es honesto y sigue las normas hará una edificación coherente, pero si es inconciente, no se informó o no sabe, hará lo que considere. Y así está el Perú, no solo Yucay". Aldo Facho, arquitecto urbanista

El especialista añadió que la demolición de inmuebles que infringen los parámetros urbanísticos permitiría preservar el valor monumental de zonas como Yucay.

Precisó que la gestión del suelo le corresponde “a la municipalidad provincial con la distrital. Es decir, el Ministerio de Cultura puede recomendar la demolición, pero quien ejecuta es el municipio”.

No obstante, el alcalde de Yucay aseguró que “no ha habido un caso de demolición en esta zona”. Añadió que luego de terminado el proceso en el Ministerio de Cultura, por lo general los casos se judicializan.

“Se inicia un proceso, pero es de nunca acabar. Usted sabe cómo son los juicios acá en Perú, año tras año. Y finalmente los propietarios tienen ahí sus construcciones. Nunca se ha visto acá un caso de demolición”, sentenció.

Lo que va quedando demolida es la imagen del presidente del Congreso, quien dijo recientemente que no sabe si su edificio cuenta con licencia de construcción.

“En Yucay, señores, tengo una propiedad en una calle asfaltada con fierro y cemento. Hay un montón de viviendas del mismo nivel o mayor nivel. [...] ¿De dónde han sacado esa información de que no tengo licencia y que no cumplo con los parámetros urbanísticos. [...] No sé si tenga en la actualidad o no. No sé, no sé, no sé”, señaló en conferencia de prensa.