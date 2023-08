El 27 de julio último, un día después de su elección para la Mesa Directiva, Alejandro Soto dispuso que ocho de sus colaboradores más cercanos de su despacho y de la oficina de Alianza para el Progreso pasen a trabajar con él a la Presidencia del Congreso. Este “ascenso” incluyó a Sandra Rodríguez Vargas y a Eduardo Quezada Yepes [ver recuadro].

Rodríguez Vargas y Quezada Yepes- según informó el programa “Cuarto Poder”- coordinaron que se realicen ataques desde la oficina del apepista a los parlamentarios Luis Aragón (Acción Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo) a través de cuentas falsas en redes sociales. Todos estos son representantes de Cusco, la misma región de la que proviene el actual titular del Poder Legislativo.

Por ejemplo, el 23 de noviembre de 2021, Quezada Yepes ordenó a los trabajadores de Soto “hacer notar” la ausencia de Aragón en una sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, así como ironizar “al zorrito run run”, al referirse a Bellido, y remarcar que Ugarte “jaló siete veces su examen de docencia”.

Por su parte, Rodríguez, quien es la asesora principal del ex conductor de la televisión cusqueña, le reclamó a Phenélope Contreras Cabezas por los falsos usuarios para atacar a los legisladores mencionados: “Penélope, las cuentas por favor”. “Ok, doctora”.

Contreras Cabezas, quien labora como técnica en la oficina de Soto, es investigada por la Fiscalía de la Nación por presuntamente ser la cómplice del congresista por el delito de concusión en “los aportes voluntarios” de sus trabajadores para el pago de una pauta publicitaria en Facebook e Instagram. Ella era la encargada de recolectar el dinero.

Alejandro Soto promovió a dos de sus trabajadores que coordinaron los ataques a sus riveles

Nombre y apellido Cargo Dependencia Salario Cuestionamiento Sandra Rodríguez Vargas Asesora principal

(Antes estuvo en la oficina de Soto) Ingresó a la Presidencia del Congreso el 27 de julio. Más de S/10.000 De acuerdo a “Cuarto Poder”, coordinó ataques a congresistas a través de cuentas falsas en redes sociales. Eduardo Quezada Yepes Asesor

(Antes estuvo en bancada APP) Ingresó a la Presidencia del Congreso el 27 de julio. Más de S/10.000 De acuerdo a “Cuarto Poder”, coordinó ataques a congresistas a través de cuentas falsas en redes sociales.





Alejandro Soto promovió a asesora de su despacho y la llevó a la Presidencia del Congreso (Captura: portal del Congreso)

Alejandro Soto promovió a uno de sus trabajadores que coordinaban ataques a sus rivales políticos





Soto niega relación con ataques y dice que investigará

El presidente del Congreso, por medio de un comunicado, dijo que “no tenía conocimiento” sobre las conversaciones en el chat de sus trabajadores. Agregó que no tuvo “injerencia” para que se arremeta contra sus rivales políticos a través de cuentas “troll”.

“Rechazo categóricamente las expresiones de los chats propalados. Deslindo con este tipo de manifestaciones agravantes y expreso mi absoluto respeto a todos mis colegas parlamentarios”, remarcó.

Soto anunció el inicio de “una investigación interna”, con el objetivo de “esclarecer esta lamentable situación”.





Fuentes cercanas a Alianza para el Progreso cuestionaron que el titular del Parlamento no haya solicitado al área de Recursos Humanos de este poder del Estado iniciar de oficio un proceso administrativo en contra de Rodríguez y Quezada. “Están cobrando un sueldo del Estado y se dedican a atacar en horario de oficina”, manifestaron.





Expertos: traslado supone una promoción

El abogado Martín Cabrera, consultor en asuntos parlamentarios, explicó que el traslado de Rodríguez y de Quezada a la Presidencia del Congreso supone una “promoción”, porque desde esa oficina “tienen mayor cercanía al poder”. Añadió que Soto debe transparentar si hubo o no un aumento de salario para ellos.

Cabrera refirió que esta nueva denuncia debe manejarse a dos niveles: el político y el administrativo.

En comunicación con El Comercio, el letrado explicó que la Comisión de Ética debe incluir en la investigación preliminar a Soto las acusaciones relacionadas a los “aportes voluntarios” y al “troll center” para atacar a otros congresistas del Cusco. Y el área de RR.HH. iniciar proceso disciplinario a los trabajadores comprometidos.

“Por ejemplo, el Congreso tuvo una respuesta inmediata al recortar el vínculo laboral de un trabajador de María Cordero Jon Tay, comprometido en el recorte de salarios. No obstante, la respuesta política desde la Comisión de Ética respecto a esta congresista ha demorado”, expresó.

A su turno, el abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, indicó que el área de RR.HH. tiene la obligación de comenzar un proceso administrativo disciplinario en contra de los trabajadores de Soto que participaron en la creación de cuentas falsas para intentar ensalzar la imagen de su jefe.

Estos son Rodríguez, Quezada, Melisa Huamán Pareja, Contreras Cabezas y Edgar Gamarra.

Según informó el noticiero “Al estilo Juliana”, Gamarra ha sido trasladado a la Oficina de Comunicaciones del Congreso, tras el ingreso de Soto a la presidencia de ese poder del Estado.

Contreras Cabezas, de acuerdo al portal de Transparencia del Parlamento, aún es trabajadora de la oficina del apepista.

Huamán Pareja ha pasado a trabajar en el despacho de la legisladora Nelcy Heidinger (APP).

Rospigliosi advirtió que el presidente del Congreso podría ser investigado por el presunto delito de peculado de uso, porque trabajadores de su oficina, remunerados por el Estado, se han encargado de realizar “funciones personalísimas” a su favor, como la de tratar de mejorar su imagen usando cuentas falsas en redes sociales.

“Cada semana sale algo nuevo, Soto está alargando la agonía de su presidencia al frente del Congreso. Cómo puede decir que no sabía que sus trabajadores lo defendían en redes sociales, su versión no es verosímil. Aquí puede haber dolo si ordenó los ataques o también responsabilidad por omisión, por no supervisar qué hacían”, subrayó a este Diario.

El abogado refirió que le llama la atención que el área de RR.HH. del Parlamento no haya abierto proceso a los trabajadores de Soto, como sí lo hizo respecto a un ex empleado de Cordero,

Cabrera y Rospigliosi coincidieron que la Comisión de Ética, por el lado político, debe acumular todas las denuncias contra el presidente del Congreso en solo expediente.

Relación de trabajadores que Alejandro Soto llevó a la Presidencia del Congreso

Nombre y apellido Cargo Dependencia Salario Cuestionamiento Sandra Rodríguez Vargas Asesora principal

(Antes estuvo en la oficina de Soto) Ingresó a la Presidencia del Congreso el 27 de julio. Más de S/10.000 De acuerdo a “Cuarto Poder”, coordinó ataques a congresistas a través de cuentas falsas en redes sociales. Eduardo Quezada Yepes Asesor

(Antes estuvo en bancada APP) Ingresó a la Presidencia del Congreso el 27 de julio. Más de S/10.000 De acuerdo a “Cuarto Poder”, coordinó ataques a congresistas a través de cuentas falsas en redes sociales. Lourdes Escalante Parado Asistente

(Antes estuvo en la oficina de Soto) Ingresó a la Presidencia del Congreso el 27 de julio. Más de S/2.700 Julio Castillo Calizaya Asesor

(Antes estuvo en bancada APP) Ingresó a la Presidencia del Congreso el 27 de julio. Más de S/10.000 Luiggi Florez Zamora Técnico

(Antes estuvo en bancada APP) Ingresó a la Presidencia del Congreso el 27 de julio. Más de S/5.600 Luis Iberico Núñez Asesor

(Antes estuvo en bancada APP) Ingresó a la Presidencia del Congreso el 27 de julio. Más de S/12.200 Yennifer Nieto Vargas Asesora

(Antes estuvo en bancada APP) Ingresó a la Presidencia del Congreso el 27 de julio. Más de S/10.000 Yessenia Chang Julca Asesora

(Antes estuvo en bancada APP) Ingresó a la Presidencia del Congreso el 27 de julio. Más de S/10.000