Unidad de Investigación

Como es tradición, el Ejército del Perú celebrará hoy su día y un aniversario más de la Batalla de Ayacucho. Lo hará en una ceremonia que se da en un momento singular: dos días después de que, como parte de las tres instituciones armadas del país, decidiera no respaldar el golpe de Estado de Pedro Castillo.

La actividad de hoy, que se realizará en el Cuartel General del Ejército, se había suspendido luego de que Castillo anunciara el cierre del Parlamento y otras medidas. Sin embargo, con la vacancia del mandatario, en la institución se decidió retomar las celebraciones.

La ceremonia de hoy, según consultas hechas por este Diario, estará encabezada por el general EP Walter Córdova Alemán, cuya renuncia a la Comandancia General del Ejército se conoció poco más de dos horas antes de que Castillo anunciara la disolución del Legislativo (11:42 a.m.).

Córdova liderará la ceremonia de hoy porque, según las fuentes consultadas, sigue como jefe de la institución, ya que su renuncia no se hizo efectiva debido a la caída del gobierno de Castillo.

En su carta, dirigida a Emilio Bobbio, entonces ministro de Defensa, pidió su cese en el cargo “por motivos estrictamente personales y, con esto, mi pase al retiro”.

La carta de renuncia del general Córdova tiene como fecha el martes 6 de diciembre. La firma y recepción, por parte del entonces ministro Bobbio, fue el miércoles 7 a las 8:40 a.m

Como su salida de la jefatura del Ejército no se materializó, Córdova asistió a la sesión del pleno del Congreso en la que Dina Boluarte juró como presidenta. En la ceremonia también estuvieron los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra, así como altos mandos de la Policía Nacional (que con las FF.AA. firmó el comunicado conjunto que rechazó el golpe de Pedro Castillo).

Algunos medios han informado que Córdova renunció a la jefatura del Ejército en rechazo a la decisión de Castillo.

Esa versión fue alimentada porque a las 7:30 a.m. del miércoles 7 se reunió con Castillo y Bobbio en Palacio de Gobierno; porque la recepción de su carta de renuncia fue a las 8:40 a.m. del mismo día, y porque su esposa Frida Ayala publicó a las 9:17 a.m. un mensaje en su Twitter que decía: “Tú eres un soldado de la patria, no permitas presión de ningún indeseable, menos hoy”.

No obstante, de acuerdo con fuentes consultadas por El Comercio, la salida del general se debió a otro motivo. Por esta razón, su carta de renuncia tiene como fecha el martes 6 de diciembre.

—El motivo—

Según las fuentes, la tarde del martes 6 , el entonces ministro Bobbio, quien tenía dos días en el cargo, mantuvo una fuerte discusión con el general Córdova en su despacho ministerial.

De acuerdo con fuentes castrenses, en el Ejército no se ve bien la gestión de su comandante general por denuncias que se conocieron en las últimas semanas.

Una es el caso de violación a una joven durante una fiesta celebrada en la residencia destinada para el comandante general EP y su familia, en Chorrillos. La persona denunciada es el sobrino de Córdova, un cadete de 20 años que cursaba su primer año de estudios en la Escuela Militar.

A esa denuncia pública se suma un presunto favorecimiento a una empresa –recién creada– que alquiló vehículos para transportar al personal militar en las elecciones regionales del 2 de octubre en Lambayeque, La Libertad y San Martín.

Una tercera denuncia está relacionada con la cesión de un terreno perteneciente al Ejército a una empresa en Cajamarca. En la denuncia fiscal por los delitos por peculado y colusión se incluye al general Córdova.

También se ha cuestionado el papel de su esposa Frida Ayala, quien habría interferido en la toma de decisiones administrativas del Ejército (ella, además, visitó dos veces el despacho de Alejandro Salas cuando era ministro de Cultura).

Bobbio, quien fue jefe del gabinete de asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia durante la gestión de José Fernández Latorre, estaba al tanto de las denuncias. Por eso le habría manifestado a Córdova que no lo tenía en sus planes por las denuncias en su contra.

Tras la discusión, Córdova habría aceptado renunciar y apartarse del Ejército aduciendo motivos personales. Pero antes de oficializarla solicitó ir a Palacio al día siguiente (miércoles 7) para conversar con Castillo, con quien había mantenido una suerte de lealtad. Hace un año lo nombró jefe del Ejército en reemplazo del general EP José Vizcarra, quien pasó al retiro por no aceptar los pedidos de Castillo para ascender a allegados suyos.

El motivo de la discusión en el despacho de Bobbio no fue abordado en la reunión con Castillo. Córdova solo repitió lo mismo: que era por motivos estrictamente personales. Al final, como el gobierno de Castillo cayó, Córdova aún se mantiene en su cargo.

Este Diario intentó hablar con Bobbio y el general Córdova, pero no respondieron las llamadas.

Más detalles

El exministro Bobbio indicó en una entrevista realizada el miércoles 7 en Canal N que Córdova le pidió ir a Palacio esa mañana.

También mencionó que el general EP David Ojeda, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, iba a reemplazar a Córdova como jefe de la institución.

Según Bobbio, tras la reunión con Castillo regresó al Ministerio de Defensa para firmar la carta de renuncia de Córdova. Horas después volvió a Palacio (11:08 a.m., según el registro) convocado por Castillo. Dijo que ahí se enteró del cierre del Congreso.