Boluarte no respaldó que la administración del hoy dictador haya interpretado como una primera negativa a la confianza la declaración de improcedencia del Congreso a la solicitud hecha por el ex jefe del Gabinete Ministerial Aníbal Torres.

La ex titular del MIDIS no solo no firmó el acta del Consejo de Ministros, donde se hizo oficial esa interpretación, sino que decidió no formar parte del equipo ministerial de Betssy Chávez.

Desde su salida del gobierno castillista, Boluarte Zegarra optó por guardar silencio, que solo rompió para rechazar el golpe de Estado ejecutado por su antecesor.

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, expresó, a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, la abogada dejó, públicamente, de apoyar a Castillo Terrones, con quien había cerrados filas cuando el Parlamento intentó vacarlo en diciembre del año pasado y en marzo último.

Por ejemplo, hace un año, Boluarte había referido que si el entonces presidente era destituido, ella se iba con él.

“Ahora mismo, cuando se está debatiendo la moción de vacancia. ¿Quién ha salido ante la prensa a decir que mi lealtad con el presidente Pedro Castillo es a prueba de balas? Si al presidente lo vacan yo me voy con el presidente”, manifestó durante una actividad oficial en Juliaca, Puno.

Sin la espada de Damocles

El último lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, por mayoría, librar a la entonces vicepresidenta de una denuncia constitucional por una presunta infracción a los artículos 38 y 126 de la Carta Magna. Con esta decisión, quedó con el camino allanado para asumir la jefatura del Estado.

Un sector de la oposición había solicitado que la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social sea inhabilitada de la función pública por 10 años.

Esto luego de que la contraloría advirtiera a mediados de este año que Boluarte Zegarra firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, cuando ya estaba al frente del despacho de Desarrollo e Inclusión Social, entre ellos una solicitud ante la Municipalidad de Lima para que la citada asociación pueda acceder a una licencia de funcionamiento.

La abogada también omitió consignar en su declaración jurada de intereses (DJI) a Alfredo Florentino Pezo Paredes, quien es el esposo de su hermana. Esta persona fue contratada por el Estado para ofrecer sus servicios profesionales.

Boluarte- de acuerdo a una serie de denuncias constitucionales, que fueron acumuladas- habría violado los artículos 38 y 126 de la Constitución. El primero establece que todos los peruanos están obligados a respetar el ordenamiento jurídico del país, mientras que el otro refiere que los ministros de Estado “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi indicó que la denuncia constitucional contra Boluarte ha sido archivada definitivamente y que esta decisión no puede ser revertir en la Comisión Permanente.

“El acta fue cerrada sin una solicitud de reconsideración, ya no hay nada qué hacer, es una cosa decidida”, manifestó a El Comercio.

Cerrón, el “candidato natural”

La letrada postuló sin éxito a la alcaldía de Surquillo, donde reside, en el 2018, y también tentó una curul en las elecciones extraordinarias al Parlamento en el 2020. Siempre bajo el símbolo de Perú Libre.

En el debate para las elecciones al Congreso de 2020 en las que Perú Libre no superó la valla electoral del 5%, Boluarte descalificó la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “La reforma de justicia no ha servido para nada. Hace poco se nombró a la comisión especial para nombrar a la JNJ y como consecuencia de su gestión tenemos una junta nacional cargada de vicios de nulidad que no dan garantía de justicia social”, subrayó.

También intentó postular en los últimos comicios generales, por segunda vez, al Poder Legislativo, pero un error de la personera legal de su partido, quien no consignó su solicitud de licencia del Reniec, la dejó fuera de la carrera.

“Estaba yendo con el número 2 de Lima y la personera legal, al momento de inscribir la fórmula presidencial, presentó el documento de la licencia del Reniec, pero no lo presentó para la candidatura al Congreso. El JEE dio dos días para subsanar, luego nos dijeron que lo hicimos fuera de hora. Apelamos al JNE y no nos dieron la razón”, refirió en una entrevista a El Comercio.

Boluarte- cuando aún los reflectores no estaban sobre ella ni mucho menos sobre Pedro Castillo- realizó una defensa cerrada a favor del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, quien fue excluido de la fórmula de Perú Libre, debido a que actualmente cumple una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.

Incluso, reconoció que, si el médico cirujano no hubiese sido condenado, era el “candidato natural” de su agrupación a la Presidencia de la República, como lo fue en el 2016 (aunque retiró su postulación).

“Cuando tú me dices que Vladimir Cerrón es corrupto, es el Poder Judicial corrupto que ha querido encarcelar a Vladimir para cortarle los pies y manos, si no se daba la unidad de la izquierda, el candidato natural de Perú Libre para estas elecciones de 2021 iba a ser el doctor Vladimir Cerrón”, manifestó.

Más adelante, Boluarte trató de marcar cierta distancia del exgobernador regional de Junín, sobre todo en la pasada segunda vuelta. “Estamos yendo a servir a nuestro pueblo, no al líder de un partido político ni de otro partido político, porque no vamos a blindar a nadie absolutamente”, remarcó a este Diario.

¿Y cómo llegó a Perú Libre (antes Perú Libertario)? La nueva presidenta de la República contó que en el “afán” de querer servir a su distrito recaló en la agrupación que en el 2018 postuló a la alcaldía de Lima a Ricardo Belmont (dos veces burgomaestre de la capital), quien en esa campaña recurrió a un discurso xenófobo.

“Compramos un kit electoral para inscribir un movimiento, pero se dio la reforma electoral que impedía participar a movimientos locales. Nos buscaron varios partidos, y nos dijeron de un partido [Perú Libertario] donde iba a estar [Ricardo] Belmont de candidato”, recordó.

Boluarte recién conoció personalmente a Castillo, quien en el 2017 dirigió la huelga de maestro por cuatro meses, en la última campaña general.

“Nos dijeron que iba a ser el candidato a la presidencia. Cuando nos conocimos cara a cara, pude notar que era una persona bien noble”, expresó.

La polémica en CNN

La noche del 11 de abril de 2021- tras conocer que Perú Libre estaría en la segunda vuelta- Boluarte hizo su primera gran aparición en los medios de comunicación en una rueda de prensa en las afueras del local de su partido en el Centro de Lima. La abogada no descartó un eventual cierre del nuevo Parlamento si este era obstruccionista, como lo fue el Congreso dominado por Fuerza Popular, entre el 2016 y 2019.

“No queremos un Congreso obstruccionista como el que hemos tenido, el Congreso cerrado, el que teníamos manejado por la gran mayoría de la bancada fujimorista, por eso es que Vizcarra cerró el Congreso, porque era obstruccionista. Y no solo obstruccionista, sino protector de Los Cuellos Blancos [del Puerto], los hermanitos del Poder Judicial, de los corruptos. Si eso sucediese, seguramente será necesario cerrar el Congreso. Pero si el Congreso es democrático y los congresistas van a proyectar leyes que favorezcan a las grandes mayorías, bienvenido, seguiremos trabajando”, subrayó.





Siete semanas después, el periodista Fernando del Rincón, de CNN en Español, le recordó a la hoy jefa de Estado esta polémica declaración.

“Perdón, Dina, esta es una contradicción espantosa, usted acaba de decir ‘somos respetuoso de los poderes del Estado, ah, pero si no funcionan como queremos nosotros, los cerramos’”, refirió Del Rincón.

Boluarte, en respuesta, dijo que el periodista había “tergiversado” sus declaraciones y, negó que ella haya dicho que el gobierno de Perú Libre vaya a cerrar el Congreso, aunque sí haya dejado abierta esa posibilidad.

“No, señor [no vamos a cerrar el Congreso], nosotros vamos a insistir en trabajar de manera madura, respetuosa, primero están los intereses de la nación, de la sociedad, hay mucha misera, mucha pobreza, el pueblo está poniendo su esperanza en estas necesidades, nosotros insistiremos siempre en trabajar de manera coordinada”, aclaró.

Impulsora de una nueva Constitución

El 20 de julio del año pasado- un día después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados de la segunda vuelta- Boluarte afirmó que el nuevo gobierno propondrá realizar un “referéndum” para consultar al pueblo peruano sí está a favor o no de la instalación de una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

“Sí, nosotros estamos proponiendo hacer un referéndum, poner en consulta a la población peruana y que el pueblo peruano decida si vamos a una asamblea constituyente o no vamos. Ese es el mecanismo que en primer lugar vamos a proponer al pueblo peruano”, expresó en el programa “Primer plano”, de Bolivia TV.

Una posición similar había expresado días atrás, el 10 de julio de 2021, en el I Congreso de Todas las Sangres del Perú que se realizó en el Club Apurímac en Lima, que ella presidió entre el 2017 y 2018.

“Estamos por el cambio, y ese cambio tiene que ser estructural […] Estaremos firmando esa Constitución con color y sabor a pueblo, con ustedes, escribiendo la historia del Perú”, dijo, de acuerdo a un video difundido en “Panorama”.