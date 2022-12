El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, afirma que ante el quebrantamiento de la ley por parte de Pedro Castillo, debe asumir la vicepresidenta, Dina Boluarte. Llamó a las Fuerzas Armadas y a la Policía a restablecer el orden constitucional y no ponerse a favor de quien está al margen de la Ley.

¿Cómo está tomando el Tribunal Constitucional este anuncio del presidente Pedro Castillo, de disolver el Congreso y establecer una excepción?

Efectivamente, lo que ha ocurrido en el Perú hace pocos minutos, es un golpe de Estado al más puro estilo de los golpes de Estado del siglo XX. Pero creo que este golpe de Estado está condenado al fracaso, porque nadie en el Perú quiere un quiebre del sistema democrático. Las Fuerzas Armadas no pueden apoyar un golpe de Estado porque cometerían un delito. Los ministros de Estado deben renunciar si no quieren sufrir las consecuencias de un procesamiento penal y el señor Pedro Castillo no tiene ninguna autoridad jurídica para disolver el Congreso de la República y mucho menos al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ministerio Público.

Ustedes van a tomar una decisión, porque es contradictorio cuando el mismo señor Castillo buscó a la OEA ...

Los señores de la Comisión de Alto Nivel de la OEA fueron recibidos por el Pleno del Tribunal Constitucional en su momento. Ellos vinieron y nos visitaron y nos hicieron una pregunta, nos dijeron si es que en el Perú había un riesgo de golpe de Estado. Nosotros le respondimos que las cuestiones de la política son inciertas; y nos preguntaron de dónde podría venir ese golpe de Estado. Le dijimos que la historia del Perú demostraba que los golpes de Estado siempre venían del Ejecutivo. Esperamos que los miembros de la Comisión que vinieron y escucharon estas palabras proféticas, deben condenar este golpe de Estado: Este es un golpe de Estado puro y duro, así de simple. Es un quebrantamiento del orden constitucional.

¿Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían mantenerse al margen de este golpe de Estado?

Es un golpe de Estado que se hace a través de la televisión y no creo que la Policía Nacional, que el día de ayer ha Estado de Aniversario, se preste a este quebrantamiento del orden constitucional. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, se ha puesto al margen de la Ley.

¿El Congreso puede seguir sesionando?

Por supuesto. Claro que deben seguir sesionando y tomar las medidas conforme a sus atribuciones constitucionales.

¿Si el Congreso sesiona, sería válido si llegan a vacar al señor Castillo?

En estas circunstancias tienen que actuar conforme a la Constitución y tienen que poner orden. Hay una vicepresidenta, y en este momento que hay un quebrantamiento del orden constitucional y sin adelantar una opinión, el señor Castillo está inhabilitado para continuar en la presidencia de la República. Tiene que asumir la vicepresidenta de la República.