Reubican a cuestionado exprocurador general como asesor en Minjus

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, designó como asesor a Javier León Mancisidor, quien fue hasta hace un par de semanas procurador general del Estado, cargo al que renunció luego de que se conociera que fue investigado por la fiscalía como parte de un presunto fraude para favorecer al narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’.

La pesquisa se abrió en abril del 2012 por apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal. Se le imputó –de acuerdo con el referido informe– ser el supuesto autor de un fraude que facilitó a Zevallos frustrar el desalojo de su familia de una residencia en Las Casuarinas, Surco, valorizada en US$1 millón.

En sus descargos, León dijo que su accionar fue legal y que solo conocía a Zevallos porque tuvo que hacer “una transacción extrajudicial con él”.

Tras presentar su renuncia, a inicios de octubre, León Mancisidor refirió que el nunca ha cometido delito o ha sido sentenciado.

Según informó “Panorama”, el Colegio de Abogado de Lima suspendió al nuevo asesor del Minjus por cuatro años del ejercicio profesional por su relación con el narcotraficante Zevallos.

La suspensión fue remitida al Ministerio de Justicia y estuvo vigente hasta el 2021.

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró que la Comisión de Justicia del Congreso, que es controlada por Perú Libre, debe citar al ministro Chero, a fin de que este responde “el porqué de su insistencia con un profesional” ligado a un sentenciado por narcotráfico. “Hace un mes lo nombra como procurador general y ahora lo pone como asesor en las altas esferas del sector”, remarcó a El Comercio.

Rotta advirtió que existe “un patrón” en el gobierno, en el sentido, de nombrar a personajes con cuestionamiento y que no cumplen los requisitos de idoneidad para altos cargos.

“Uno puede pensar que no tienen a quién recurrido, que no hay profesionales o que ellos no quieren buscarlos. Lo otro y que no se debe perder de vista es que hay una estrategia del gobierno para protegerse de las investigaciones en curso. Y esto, la incorporación de León puede ser parte de esa estrategia”, acotó.