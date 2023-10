El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que su labor al inscribir los padrones de afiliados que presentan los partidos es formalizar los listados de militantes que han sido previamente filtrados por sus dirigencias, y no verificar sus antecedentes.

Rubi Castro, abogada representante de la Dirección Nacional del ROP, explicó que las organizaciones políticas deben evaluar los antecedentes éticos, policiales y judiciales de quienes piden sumarse a sus filas.

“Las organizaciones políticas tienen el deber de filtrar qué personas van a formar parte de la misma”, señaló en declaraciones al canal del ente electoral, JNETV.

Castro insistió en que cada partido debe determinar cuáles serán los filtros que establecerá para poder aceptar o rechazar a los ciudadanos que piden afiliarse.

“No es posible, de momento, establecer un regla para todas las organizaciones políticas por igual, pero ellas son las directas responsables de verificar a qué ciudadanos están incluyendo como parte de su agrupación”, precisó.

En esa línea, recalcó que la labor del ROP luego de la verificación de identidad por parte del Reniec solo consiste en seguir el proceso para inscribir a los ciudadanos “que los partidos ya escogieron como afiliados”.

Todo esto, como respuesta a los dichos de César Acuña, gobernador de La Libertad y presidente de Alianza Para el Progreso (APP), quien responsabilizó al JNE por haber permitido la inscripción de Juan Santos Romero, integrante de un clan familiar que adoctrinaba niños con ideologías terroristas.

“El registro final no es el partido, es el Jurado Nacional de Elecciones. Antes de inscribir a un militante en el Jurado, que es la instancia final, el que debe preocuparse es el Jurado. De aquí en adelante tiene una gran tarea el Jurado Nacional de Elecciones para que no inscriban en los partidos personas que no cumplen con las exigencias para hacer política, no para hacer terrorismo”, dijo ante la prensa.