La exdefensora encargada del Pueblo Eliana Revollar presentó este viernes su renuncia irrevocable a todo cargo o vínculo laboral con dicha institución, tras la juramentación de su nuevo titular, Josué Gutiérrez, en el Congreso.

A través de una carta enviada a Gutiérrez Cóndor, Revollar Añaños también solicitó que se exonere su dimisión del plazo de preaviso previsto por ley, aunque se mostró dispuesta a prestar apoyo en el proceso de transferencia.

“Como ya lo he venido anunciando públicamente, esta decisión obedece a razones personales, pues estimo que es oportuno poner fin a un ciclo laboral de 26 años en el cual he trabajado en la oficina defensorial de Ayacucho, he ejercido la jefatura de las oficinas defensoriales de Junín y Lima, así como he liderado la Dirección de Coordinación Territorial y la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, para finalmente haber sido honrada con el encargo de encabezar la Defensoría del Pueblo durante poco más de un año”, subrayó.

“Recibe usted una institución independiente de los poderes de turno, heredera de las mejores tradiciones legadas por los anteriores defensores del Pueblo, e integrada por un equipo reclutado por sus méritos y caracterizado por un alto sentido de responsabilidad, una admirable vocación de servicio y una reconocida competencia profesional, que es leal a los principios y valores constitucionales”, agregó.

Eliana Revollar también le indicó a Josué Gutiérrez que le hereda una institución con una mayor dotación presupuestal con relación al 2022, ya que para este 2023 cuenta con S/ 83 millones 799 mil 201, mientras que el año pasado se tuvieron S/ 74 millones 260 mil 443.

Carta de renuncia de Eliana Revollar. (Foto: Defensoría del Pueblo)

Como se recuerda, Josué Gutiérrez, exabogado de Vladimir Cerrón, exmilitante de Perú Libre y excongresista sin experiencia en derechos humanos y con un cuestionado pasado político , juró esta tarde como nuevo defensor del Pueblo, en una ceremonia que se realizó en la sede del Congreso de la República.

Por la mañana de este viernes, el Parlamento promulgó la resolución legislativa que oficializa la designación del también exvocero del Partido Nacionalista. Tras la juramentación, Gutiérrez pasó a sumir las riendas de una de las institucionales tutelares del país.