El abogado fue propuesto como candidato para la Defensoría del Pueblo por la bancada de Perú Libre, el partido liderado por Vladimir Cerrón. Sin embargo, para llegar a los votos requeridos, Josué Gutiérrez recibió apoyos de bancadas principalmente de derecha, mientras que otras agrupaciones de izquierda o formadas por experulibristas votaron de forma dividida.

Por acuerdo de la Junta de Portavoces, no hubo debate previo a la elección de Josué Gutiérrez. Antes de esta, un primer candidato, Jorge Rioja Vallejos, no logró ser elegido al obtener solo 58 votos a favor. Luego, culminada la votación a favor del candidato perulibrista, el presidente del Congreso suspendió de inmediato la sesión del pleno.

Así votaron las bancadas para elegir a Josué Gutiérrez

Josué Gutiérrez estuvo afiliado hasta marzo pasado a Perú Libre. Antes estuvo en el Partido Nacionalista. Con esta agrupación, fundada por el expresidente Ollanta Humala y de la que también fue parte el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue congresista con la coalición Gana Perú para el periodo 2011-2016. Postuló al Congreso con el nacionalismo en 2021, pero no obtuvo una curul.

Según su hoja de vida, entre agosto 2021 y agosto 2022 fue coordinador en el Congreso. La planilla del Parlamento muestra que fue asesor de la bancada de Perú Libre. Posteriormente, ingresó trabajó para la Comisión de Justicia, presidida por el congresista Américo Gonza, también perulibrista, la misma desde donde se impulsó la ‘ley mordaza’ contra la prensa.

Adicionalmente, la congresista Ruth Luque, que fue parte de la comisión para elegir a los candidatos para defensor del pueblo, indicó que Josué Gutiérrez registra al menos cinco carpetas fiscales en la fiscalía anticorrupción de Huánuco. Estas son por delitos como peculado y estafa.

Un elección tan importante se negó debate y dar a conocer nuestras razones en no apoyar esta elección. Elección de Defensor del Pueblo NO garantiza ninguna autonomía y de trayectoria en derechos humanos peor. Estos son las denuncias q tiene el flamante Defensor q eligieron 👇🏾 pic.twitter.com/pGMWPYGaQK — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) May 18, 2023

Como nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez también deberá presidir la comisión especial que elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Los actuales integrantes de este ente, encargado de elegir y destituir a jueces y fiscales, terminan su gestión en enero del 2025, por lo que se espera que la comisión comience a trabajar el 2024.

Fuerza Popular y Perú Libre

La mayor parte de los votos a favor del nuevo defensor del pueblo provino de Fuerza Popular, agrupación ubicada -al menos en el papel- en el otro extremo ideológico de Perú Libre En la previa, el grupo fujimorista emitió un comunicado anunciado que dejaban a sus integrantes en libertad para emitir su voto.

Sin embargo, una vez en el pleno, la bancada de Fuerza Popular votó en bloque a favor de la candidatura de Josué Gutiérrez: los 23 integrantes del grupo votaron en verde, entre ellos estuvo la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano. También lo hizo María Cordero Jon Tay, recientemente expulsada del grupo fujimorista tras ser acusada de recortar sueldos a sus trabajadores.

Uno a uno, los que votaron a favor de Josué Gutiérrez FUERZA POPULAR Alejandro Aguinaga Arturo Alegría Rosángela Barbarán Ernesto Bustamante Eduardo Castillo Nilza Chacón Luis Cordero Víctor Flores Hernando Guerra García Rapul Huamán David Jiménez Patricia Juárez Juan Carlos Lizarzaburu Jeny López Alberto Morante Martha Moyano Auristela Obando Vivian Olivos Tania Ramírez César Revilla Héctor Ventura Cruz Zeta

Abordado por la prensa a sus salida del Congreso, el legislador fujimorista Héctor Ventura no supo explicar por que él y su bancada apoyaron a Josué Gutiérrez. “Nuestra vocera [Patricia Juárez] dará mayores indicaciones de lo que ha sucedido [...] Ya tenemos una Defensoría del Pueblo cuestionada. Necesitamos que cambie”, se limitó a decir.

Fuerza Popular dijo que había dejado el voto de su bancada a conciencia. Finalmente, todos votaron en bloque a favor de Josué Gutiérrez

Por otro lado, como era previsible, Perú Libre también votó a favor de la candidatura. Solo de sus legisladores, Silvana Robles y Alex Flores, marcaron en rojo, mientras que los otros 14 perulibristas votaron en verde. Consultados por El Comercio, vía WhatsApp, por los motivos de sus votos en contra, ninguno de ellos respondió.

Fue precisamente Vladimir Cerrón uno de los primeros en saludar públicamente a su exabogado tras la decisión del Congreso. “El partido Perú Libre felicita la elección del nuevo Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, deseándole éxitos en su labor y que la misma reivindique su verdadera función”, escribió en Twitter el líder de Perú Libre, quien arrastra dos condenas por corrupción.

Acción Popular, APP y Podemos

Acción Popular, como Fuerza Popular, también votó en bloque a favor de Josué Gutiérrez, lo que resultó en 14 apoyos más a su candidatura. Entre ellos están los congresistas investigados por el caso ‘Los Niños’ y la segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Monteza.

El video de la votación muestra que los acciopopulistas María del Carmen Alva, Edwin Martínez y Karol Paredes, que ya habían votado en contra o en abstención, cambiaron al último momento para votar a favor. Sin ellos, la candidatura no hubiera llegado a los 87 apoyos requeridos.

En diálogo con Canal N, Martínez justificó su voto diciendo que no había un mejor candidato y contó que decidió votar por Gutiérrez “en cinco segundos” luego de que una trabajadora le mencionó que era su paisano, a lo que él respondió “por ti lo voy a apoyar”. “Yo había sugerido a muchos que no voten por él y yo mismo he terminado votando por él. Espero no arrepentirme”, dijo.

Uno a uno, los que votaron a favor de Josué Gutiérrez ACCIÓN POPULAR María del Carmen Alva Luis Aragón José Luis Arriola Raúl Doroteo (investigado por el caso de Los Niños) Darwin Espinoza (investigado por el caso de Los Niños) Jorge Flores Ancachi (investigado por el caso de Los Niños) Ilich López (investigado por el caso de Los Niños) Edwin Martínez Silvia Monteza (investigada por el caso de Los Niños) Juan Carlos Mori Karol Paredes Hilda Portero Wilson Soto Elvis Vergara (investigado por el caso de Los Niños)

Luego estuvo Alianza Para el Progreso: nueve de sus integrantes, entre ellos sus voceros Eduardo Salhuana y Alejandro Soto, marcaron en verde, mientras que solo Roberto Chiabra fue el único que se opuso. El tercer grupo que votó en bloque a favor de Josué Gutiérrez fue Podemos Perú, que le dio seis apoyos al candidato.

Uno a uno, los que votaron a favor de Josué Gutiérrez ALIANZA PARA EL PROGRESO María Acuña Lady Camones Nelcy Heidinger Elva Julón Magaly Ruiz Eduardo Salhuana Alejandro Soto Rosio Torres Cheryl Trigoso





Las otras bancadas de izquierda

Adicionalmente, hubo votos de bancadas de izquierda integradas por exmiembros de Perú Libre. Perú Bicentenario emitió cinco votos a favor y uno en contra, y el Bloque Magisterial dio cuatro a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Somos Perú también aportó cuatro votos para la elección de Josué Gutiérrez, además de un voto en contra y una abstención. Finalmente, Avanza País dio un voto a favor (Jessica Córdova) frente a otros seis a en contra; al igual Cambio Democrático con el apoyo de Nieves Limachi y la oposición de seis de sus compañeros de bancada.

Votación individual de los congresistas. A lo consignado en la pantalla se suma el voto de Mery Infantes (Fuerza Popular) a favor.

Finalmente, hubo siete no agrupados que también votaron a favor: Héctor Acuña y Luis Picón (ex APP), Carlos Alva (ex Acción Popular), Juan Burgos (ex Avanza País), la mencionada María Cordero, Katy Ugarte (ex Perú Libre y ex Bloque Magisterial) y Óscar Zea (ex Perú Libre y ex Podemos Perú).

Luego de su elección, Josué Gutiérrez agradeció al Congreso y aseguró que trabajará “con absoluta independencia y transparencia”. “Me siento muy agradecido de esa apertura que ha dado Fuerza Popular [...] Si he merecido el apoyo, el respaldo, les agradezco más. Porque me escucharon, hicieron muchas preguntas”, declaró en Canal N. También agradeció a César Acuña, líder de APP.

Sobre sus planes para la institución, no descartó convocar a la actual encargada de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar. “No tengo una agenda personal, tengo una agenda institucional que vamos a consensuar para que la Defensoría no se convierta en un espacio ideologizado”, dijo. También dijo que votaría en contra de la ley mordaza si fuera congresista.

En otro momento, alegó que se ha “sobredimensionado” su futuro rol como presidente de la comisión para elegir a los nuevos miembros de la JNJ. “No es la Defensoría la que designa, es parte de todo un equipo. Es un colegiado [...] Estos cuestionamientos me obligan a ser más transparentes”. La referida comisión también incluye a los presidentes del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, así como a los titulares de la Contraloría y la Fiscalía de la Nación, y a representantes de universidades públicas y privadas.

Saludamos la elección del señor Josué Gutiérrez Cóndor como nuevo defensor del pueblo. Anunciamos inicio del proceso de transferencia de gestión y rendición de cuentas, garantizando continuidad de la atención a la ciudadanía en todo el país. #EnDefensaDeTusDerechos pic.twitter.com/TCD60Ko0m2 — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) May 17, 2023

Críticas

La decisión elección de Josué Gutiérrez y la votación sin previo debate fue criticada por personalidades como Eduardo Vega, ex defensor del pueblo: “Que vergüenza produce el Congreso con esta elección. Que vergüenza da un defensor sin las calidades éticas y profesionales para dirigirla. Que tristeza ver como se destruye la Defensoría y se debilita la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía”.

En tanto, el congresista no agrupado Carlos Anderson dijo a El Comercio que presentará una reconsideración a la votación que permitió la elección de Josué Gutiérrez. No obstante, advirtió que “difícilmente tendrá éxito”. “Hay un acuerdo amplio y desafortunado en el congreso”, comentó. Otro no agrupado, Edward Málaga Trillo, también anunció una reconsideración.

Por su parte, la legisladora Ruth Luque cuestionó que la elección no haya tenido un debate previo para poder “dar a conocer nuestras razones en no apoyar esta elección”. “[La] elección de defensor del Pueblo no garantiza ninguna autonomía y de trayectoria en derechos humanos, peor”, dijo vía Twitter.

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, mediante un pronunciamiento, consideró que hubo irregularidades durante el proceso de selección de candidatos. Además, señalaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Perú que el proceso para elegir al titular de la institución debía basarse “en los méritos y las calidades de las y los candidatos”.