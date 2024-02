Juan Carlos Villena , fiscal de la Nación interino tras la suspensión de la fiscal suprema Patricia Benavides , rechazó el proyecto del congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) que pretende “declarar en emergencia y reorganizar” el Ministerio Público.

A través de un video publicado en redes sociales, Villena Campana calificó dicho proyecto como “abiertamente inconstitucional y arbitrario” y que volvería al Ministerio Público a los años 90, “cuando se destituyó a muchos fiscales titulares”.

“Ayer, miércoles, se ha hecho público uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los inicios de los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público con las consecuencias que todos conocemos”, expresó Villena.

“Este proyecto de ley, abiertamente inconstitucional y arbitrario, evidentemente vulneraría el estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público, el equilibrio de poderes, esencial en una verdadera democracia”, añadió.

“Se pretendería declarar en emergencia y en reorganización el Ministerio Público, y destituir de manera sistemáticamente a los fiscales de todas las instancias y no solamente a los fiscales, sino también al personal administrativo, pues se plantea que, después de destituir a los fiscales supremos titulares, en 180 días se les debe someter a una evaluación por la Junta de Fiscales Supremos reconformada y separarlos por considerarlos no idóneos”, enfatizó el fiscal de la Nación.

Juan Carlos Villena indicó que el proyecto de ley busca “frustrar las investigaciones a los altos funcionarios” y las indagaciones realizadas por los equipos especiales de fiscales, como Lava Jato, Cuellos Blancos y de Corrupción en el Poder.

“Con una medida de esta naturaleza lo que en verdad se busca es evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios que vienen llevándose a cabo, y con ello también de las investigaciones que se vienen desarrollando por parte de los equipos especiales de fiscales: Lava Jato, Cuellos Blancos, casos con víctimas durante las protestas y corrupción. Además de las investigaciones que se tramitan en los sistemas especializados de fiscales de corrupción de funcionarios, crimen organizado y otros. ¿Acaso ya se tienen listos los nombres de los que nos reemplazarían de inmediato, como en los años 90?”, expresó.

Por último, pidió a los ciudadanos a mantenerse alertas ante esta iniciativa de querer reorganizar el Ministerio público y aseguró que no ha sido “coaccionado” por algún periodista.

“Ciudadanos, los miembros del Ministerio Público rechazamos enfáticamente los proyectos de ley de esta naturaleza. Exigimos que se respete nuestra institución y que sean los órganos competentes legalmente los que investigan a los fiscales que se encuentran comprometidos en actos irregulares o delictivos. No nos oponemos a las acciones que debieran adoptarse con fines de reforma y fortalecimiento del sistema de justicia”, remarcó.

“Invoco a la ciudadanía a mantenerse alerta ante esta situación y reiterar que quien habla no tiene compromiso con nadie, no tengo reuniones ocultas con ningún alto funcionario, tampoco he sido ni estoy siendo coaccionado por persona o periodista alguno”, finalizó el fiscal de la Nación.