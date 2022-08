La primera dama Lilia Paredes admite ante la fiscalía que sí conocía a Hugo Espino Lucana, empresario sometido a un proceso de confesión sincera en la investigación que se sigue a una organización criminal que se habría enquistado en el Gobierno de Pedro Castillo para la licitación irregular de obras en Cajamarca y Chachapoyas.

Según la declaración de la esposa del presidente Castillo, dijo que Espino era “un amigo” al que conoció en enero del 2021.

“Como nuestro pueblo es muy pequeño, todos nos conocemos y cuando iba a mi distrito a hacer alguna compra, allí lo conoció a este ingeniero (Espino)”, respondió según el documento de su interrogatorio al que accedió El Comercio.

La primera dama afronta un pedido de impedimento de salida del país por 36 meses, al ser investigada por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La fiscalía la señala como la presunta “coordinadora” de la red criminal encargada de viabilizar y darle celeridad a los expedientes técnicos de las obras.

En el documento fiscal, que obra en manos del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, Paredes Navarro afirmó que las visitas que recibía en su condición de primera dama las realizaba en su despacho; mientras que las personales en la residencia presidencial.

La esposa de Castillo también aseguró que no se lleva un registro de las visitas de carácter personal que recibía.

“¿Sobre las visitas de carácter personal, existe un registro? No, hay una puerta adicional que es netamente para ingreso de mi familia, y por allí me visita mi familia o algunos conocidos, no existiendo un registro de dichas visitas”, señaló ante la pregunta de la fiscalía.

Las reuniones con Espino

Paredes indicó que Espino Lucana llegó a Palacio de Gobierno para visitar a sus hijos y que por ello permitió su ingreso a Palacio de Gobierno.

“Yo he dado autorización para que ingrese el ingeniero Espino a visitar a mis hijos, ya que cuando él ha venido esta mi hija mayor Yenifer Paredes y él vino a ver a mis hijos”, declaró.

Añadió en, en todas las ocasiones que Hugo Espino acudió, visitó a sus hijos y estaba presente su hermana Yenifer Paredes. Incluso, agregó, el empresario le enseñaba a su hijo porque este se encontraba preparándose en sus estudios.

Explicó que la cuñada del jefe fe Estado vivió en Palacio “hasta agosto o setiembre”, pero que su estadía no era permanente.

Como se recuerda, según el registro de visitas de Palacio de Gobierno el 8 de agosto; y el 6 y 18 de octubre del 2021, Espino ingresó a Palacio para reunirse con la primera dama.

No obstante, sobre ello, Paredes dijo que ella no se reunió con el empresario, pero sí autorizó su ingreso.

“Yo solo autoricé que ingrese, pero no sé los motivos”, refirió sobre dichas visitas.

Como se recuerda, Espino Lucana dijo ante las autoridades fiscales que se reunió en Palacio de Gobierno con la primera dama y Yenifer Paredes para hablar sobre que serían licitadas de manera irregular en Cajamarca y Chachapoyas.

Según la declaración de Espino, a la que accedió este Diario, este narró que conoció a Lilia Paredes a finales del 2020. Esto, porque Yenifer Paredes lo llevó a su casa en la localidad de Chungur donde se encontraba su hermana, los hijos de esta y también su hermano David Paredes, investigado como parte de la presunta organización criminal.

Incluso, afirmó que durante el proceso electoral del 2021, el ahora detenido alcalde de Anguía, José Nenil Medina, le pidió apoyar la campaña y que todo ello era de conocimiento de Lilia y Yenifer Paredes.

“Nenil me pide que lo apoye en la campaña con conocimiento de Yenifer Paredes y Lilia Paredes, a lo que yo le mandaba fotos al Whatsapp de la señora Lilia de las actividades de campaña en mi distrito y en el Centro de Lima. Entonces, ella me decía gracias por el apoyo”, declaró Espino al Esquipo Especial contra la Corrupción del Poder.

Aquí es cuando la versión de la primera dama y Espino difieren. Y es que, según el empresario la visita del 8 de agosto del 2021 a Palacio fue a pedido de Lilia Paredes.

Según dijo, la cuñada del presidente lo llamó para decirle que su hermana quería hablar con él.

En esa reunión, es cuando Yenifer -en presencia de Lilia Paredes- le pide que consiga un chip a nombre de otra persona porque tenía miedo que le estén chuponeando las llamadas.

Lo mismo sucedió en la visita de setiembre del 2021, en la que el empresario dijo que tanto Lilia como Yenifer Paredes lo citaron para hablar del expediente técnico de Chachapoyas.

En ambas oportunidades ingresó al interior de Palacio de Gobierno por la Puerta de Desamparados.