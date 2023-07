La fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial contra la corrupción del Ministerio Público, dijo que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no puede investigar a Sada Goray, lo que no descarta que sí pueda hacer actos vinculados a los procesos que están a su cargo contra altos funcionarios como el expresidente Pedro Castillo.

“La señora (Sada Goray) como investigada por el equipo especial, es un no aforado y efectivamente la Fiscalía de la Nación no puede investigar no aforados”, precisó en declaraciones a TV Perú.

“Sin embargo, sí la Fiscalía de la Nación tiene que desarrollar actos de investigación para quienes son sus investigados, llámese presidentes de la República, ministros, congresistas, etc.”, agregó.

Este lunes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, afirmó que no ha intervenido en ningún proceso de colaboración eficaz de la empresaria Sada Goray , contra quien actualmente se está solicitando 36 meses de prisión preventiva.

“Quiero precisar que la Fiscalía de la Nación lleva a cabo las investigaciones de altos funcionarios, por ello, toda diligencia, reitero, toda diligencia que se realice en el Perú o en el extranjero a fin de esclarecer los hechos que involucren a un alto funcionario son de carácter reservado”, expresó Patricia Benavides ante la pregunta si viajó a Estados Unidos para reunirse con Sada Goray.

Marita Barreto evitó dar detalles sobre las diligencias fiscales que se llevaron a cabo entre los días 1 y 7 de febrero en Estados Unidos, país donde permanecía Sada Goray.

“No puedo revelar información que pertenece a una investigación. Hoy tenemos una diligencia muy importante y en la audiencia seguramente se revelará una serie de informaciones que es necesaria para que el juez tome conocimiento de lo que se ha presentado”, manifestó la fiscal superior.