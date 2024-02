Así lo confirmó a El Comercio el jefe de la Región Policial de Moquegua, general PNP Óscar Rodríguez Valles, quien indicó que el pasado 16 de febrero -cuando Zambrano fue mencionado por la fiscalía- se dispuso el inicio de las acciones que tienen como fin determinar si el efectivo policial incurrió o no en una falta administrativo-disciplinario.

“La Inspectoría General de la Policía da través de la Oficina de Disciplinaria de Moquegua ha iniciado las acciones previas para determinar la existencia o no de la vulneración de los bienes jurídicos protegidos en la Ley. En estos momento la Inspectoría ya está accionando, ya se le notificó al suboficial brigadier Manuel Zambrano, respecto al inicio de estas investigaciones”, indicó.

Como se recuerda, “Punto Final” dio cuenta sobre las conversaciones que habría sostenido Zambrano con Hugo Misad, amigo de Vizcarra Cornejo, quien es señalado como el presunto cabecilla de la red criminal Los Intocables de la Corrupción.

Jefe de la Región Policial de Moquegua, general PNP Óscar Rodríguez, informa sobre las acciones adoptadas contra el suboficial PNP Manuel Zambrano. (Video: El Comercio)

El efectivo policial, quien era jefe de Seguridad del Estado en el Región Moquegua, era el encargado de llevar un informe sobre las actividades que realizaba Vizcarra cuando visitaba dicha región. Esto, debido a que solo podía viajar con orden judicial y detallando las actividades que realizaría por afrontar el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, bajo comparecencia restringida.

Según la transcripción de las escuchas que se realizaron en tiempo real y autorizadas judicialmente, el 12 de enero del 2024, el efectivo policial se comunicó con Misad para advertirle que personal de inteligencia había llegado a Moquegua para seguir al exmandatario.

“Te comento de que han venido, han venido chibolos de inteligencia de la policía”, le dice Zambrano a Misad.

El suboficial de la PNP le explica a su interlocutor que llegaron para hacer seguimiento y corroborar si está cumpliendo con las actividades por las que el Poder Judicial le otorgó permiso para viajar a Moquegua o está haciendo otra cosa.

El temor mostrado por Zambrano, según la escucha telefónica, era que su reporte de actividades no coincidiera con el que harían los de efectivos de Inteligencia.

“(…) inteligencia hace un tipo de informe y nosotros tenemos otro informe, entonces que no va cuadrar me entiendes no, no va haber coinci… Sí, pero, pero inteligencia también puede adjuntar fotos, no sabemos dónde están mimetizados estos cojudos, a lo mejor imagínate puta de lejos”, expresa Zambrano en el audio.

El mismo efectivo policial, según otro extracto de la conversación con Misad, habría coordinado con Vizcarra Cornejo qué actividades debía consignar en su informe para que “no haya problemas”.

En la conversación con Misad, Zambrano asegura que “lo quieren tumbar al hombre” en referencia a Vizcarra.

“Se lo quieren tumbar a toda costa, o sea lo quieren cagar... en pocas palabras, o sea estos huevones lo ven como un peligro pa ellos, ah entonces, eso yo quería coordinar bien con el ingeniero no, puta yo la verdad tampoco…”, afirma Zambrano en la conversación.

Ante dichas informaciones, el general PNP Óscar Rodríguez Valles, reiteró que la Oficina de Disciplina de Inspectoría, que es un ente autónomo de la institución, viene realizando las indagaciones previas que consisten en la recopilación de información para determinar la existencia o no de alguna vulneración.

“De ser así se iniciarán las acciones propias de la investigación conforme a ley. Los plazos están establecidos, esto debe durar un plazo de 60 días y si se hace más complejo, un poco más. Pero más o menos son 60 días en total que tiene para llegar a una conclusión de la investigación que están desarrollando”, indicó.

Al ser consultado por este Diario, el jefe de la región policial de Moquegua confirmó que el suboficial brigadier Manuel Zambrano ha tenido a su cargo la división de Seguridad del Estado de la Región Policial Moquegua; “por lo tanto ha tenido la responsabilidad de otorgar seguridad a todos las personalidades y dignatarios conforme está establecido en la ley”.

“La oficina de disciplina de la inspectoría general viene realizando las investigaciones y ellos van a determinar la gravedad de los hechos que él ha realizado, por el momento no puedo adelantar ningún tipo de opinión ya que todo está en proceso de investigación”.

General PNP Óscar Rodríguez Valles, jefe de la Región Policial de Moquegua.

Finalmente, Rodríguez Valles remarcó que cuando efectivos de la Policía cometen alguna infracción, y el órgano de Inspectoría concluye que sí cometieron algún tipo de falta, se les aplicará todo lo que indica la ley y que “no hay ningún tipo de consideración”, ya que el personal policial tiene conocimiento pleno del cabal cumplimiento de la función y no realizar otro tipo de actividades.





“El ingeniero ha publicado su lagartito, queremos pe’, comprar”

El suboficial Zambrano, según las escuchas telefónicas, también buscaba congraciarse con Vizcarra Cornejo, y a través de Hugo Misad buscó la manera de comprar 500 peluches de lagarto que eran promocionados por el exmandatario.

Según la comunicación del 17 de diciembre del 2023, Misad felicita al efectivo policial por su ascenso y conversan sobre la ceremonia para asumir su nuevo cargo.

Zambrano lo interrumpe para preguntarle sobre la publicación que había hecho Vizcarra respecto a la venta de sus “lagartitos”.

“Miren, ¡qué bonito! una mascotita, un lagartito, cariñoso él, simpático”, dijo Vizcarra en una transmisión de Facebook. humor ácido para unos, desfachatez para otros. (Foto: Facebook)

“¿Cómo podemos hacer para comprar nosotros? Puta ya acá todo, todo, pa toda.. pa toda la mancha tamos queremos unos cuatrocientos, quinientos coco… lagartos”, le indica Zambrano.

Ante ello, Misad le indica que le va a preguntar a Vizcarra sobre el tema.

El efectivo policial replica que quieren “una buena cantidad” para “distribuirlo” y no quieren comprar por unidad, sino en cientos.

“Que lagartito, esta bonito lagartito, entonces entre amigos y familiares pe…qué bacán el ingeniero ha publicado su lagartito…queremos pe comprar on, ¿Cómo podemos hacer?, a ver tú que tienes pe llegada con el hombre pregúntale pe”, le indica una vez más.