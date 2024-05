La exfiscal de la Nación Patricia Benavides presentó un recurso de reconsideración ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) buscando anular su destitución como fiscal suprema titular del Ministerio Público (MP).

Fuentes de El Comercio confirmaron que la reconsideración fue presentada a la oficina de trámite documentario de la instancia.

Como se recuerda, Benavides Vargas fue destituida por unanimidad, el pasado 22 de mayo, por haber cometido faltas muy graves y haber transgredido la Ley de Carrera Fiscal.

Además, este Diario conoció que la exfiscal suprema provisional, Azucena Solari, que fue destituida -por unanimidad- en el mismo proceso disciplinario que la ex fiscal de la Nación, también presentó su recurso reconsideración.

Hasta el cierre de este informe, la ex jueza superior de la Corte del Callao, Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides, no había presentado aún la reconsideración a su destitución -por mayoría- decidida por la JNJ.

La destitución de la exfiscal Benavides se produjo luego de que se concluyó que esta usó su cargo de fiscal de la Nación, para remover a la ex fiscal suprema provisional, Bersabeth Revilla, quien estaba investigando a su hermana Enma Benavides, por presuntos actos de corrupción.

Además, se concluyó que como ex titular del Ministerio Público, Benavides Vargas dio un trato degradante a Revilla, ya que antes de sacarla del MP, la transfirió al despacho del fiscal supremo provisional, Miguel Ángel Vegas Vaccaro, a quien Revilla había investigado y propuesto su denuncia penal por presunta corrupción.

Y, como tercer hecho irregular, la JNJ consideró que Benavides había beneficiado a Vegas Vaccaro al nombrarlo como fiscal supremo provisional, a pesar de los cuestionamientos en contra de este, con la finalidad de que la apoye en sus objetivos personales.

¿Cuál es el trámite que sigue?

El recurso de reconsideración presentado por Benavides Vargas y su defensa legal deberá ser analizado por la oficina técnica de Procesos Disciplinarios de la JNJ, que emitirá un informe respecto al cumplimiento de los requisitos y de proceder, será informado al Pleno de la Junta Nacional de Justicia.

Esto podría ser el martes de la próxima semana, que sesiona el Pleno de la JNJ. Sin embargo, según pudo conocer este Diario, algunos integrantes de dicha entidad podrían estar de licencia para entonces.

No obstante, una vez que la reconsideración sea puesta en conocimiento del Pleno de la JNJ, esta deberá designar como ponente a uno de sus integrantes y posteriormente convocar a una audiencia pública para que los recurrentes sustenten sus respetivas reconsideraciones.

Este Diario se comunicó con el abogado Jorge del Castillo, defensa legal de la ex fiscal de la Nación, a fin de conocer los principales cuestionamientos planteados en el recurso de reconsideración. El abogado manifestó que nos haría llegar sus argumentos a través de un resumen.

La noche del último miércoles, la destituida fiscal Patricia Benavides, cuestionó la decisión de la JNJ de haberla removido de su cargo como funcionaria del Ministerio Público.

La exfiscal calificó ello como una “arbitrariedad” y lo atribuyó a “fuerzas oscuras” que no respetaban al país.

“Una muestra de ello es la arbitrariedad cometida por la decisión de la Junta Nacional de Justicia, al haberme suspendido y luego, destituido sin respetar el debido proceso en nuestro Estado de Derecho”, alegó.

Durante una actividad pública, Benavides Vargas aseveró que “crearon unos chats falsos” a través de un agente encubierto que no existe y quien manifestó que, presuntamente, habría favoreciendo a congresistas.

Benavides alegó que ello era “falso” y que los casos en los que supuestamente habría favorecido a parlamentarios en su despacho, no fueron archivados. Y, pese a dichas “situaciones falsas”, la suspendieron de manera exprés.

“Segundo, como se demostró que todas esas acusaciones anteriores fueron fabricadas y no encontraban la forma cómo mantener esa suspensión, entonces buscaron desesperadamente imputarme todo tipo de hechos falsos, los que hasta ahora no pueden demostrar y tampoco lo podrán hacer porque todo es una mentira”, anotó.

Benavides señaló también que, en su “actuar arbitrario” la Junta Nacional de Justicia creó otra carpeta de proceso disciplinario con el “afán desesperado de que no regrese a la función de fiscal de la Nación”.

Cuestionó que, pese a que solicitaron realizar una pericia en el marco de dicho proceso disciplinario -remoción de fiscales- para demostrar su versión de manera técnica, la JNJ no aceptó. No obstante, sí tomó en cuenta “versiones direccionadas” y dieron credibilidad al dicho de la exfiscal Bersabeth Revilla, que no tenía fundamento técnico.

“Han pasado cerca de seis meses y este informe exprés y desproporcional hecho a la medida de los intereses políticos y mediáticos, lograron mi suspensión y ahora, mi destitución y muerte funcional. Tumialán, Tello y Zavala (integrantes de la JNJ) expresaron la venganza y el odio de quienes encontraron en mí un obstáculo para controlar el Ministerio Público. Como vuelvo a reiterar; no fui, no soy, ni seré un peón de nadie.”

Patricia Benavides, exfiscal de la Nación.