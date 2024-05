LEE TAMBIÉN | Mauricio Fernandini: las restricciones impuestas por el juzgado y las razones para su liberación

Su más reciente salida se registró el pasado 24 de mayo con destino a España, según su certificado de movimientos migratorios, al que tuvo acceso El Comercio.

El líder de Alianza para el Progreso, quien es uno de los principales aliados del Gobierno de Dina Boluarte, pudo realizar este periplo gracias que el Consejo Regional dio luz verde, el pasado 22 de mayo, a su solicitud de licencias para diferentes fechas durante este año [ver recuadro] que suman en total 40 días.

Cabe mencionar que Acuña viajó a China en abril, pero en comisión de servicios. El consejo también autorizó esta travesía.

En el 2023, la autoridad regional pidió días de licencia en fechas similares para partir también rumbo a Europa. Por ejemplo, solicitó permiso del 8 al 16 de abril para visitar España.

En junio de ese mismo año dejó La Libertad con destino a Francia, donde estuvo del 9 al 17. Ese viaje también lo hizo gracias a que el Consejo Regional autorizó su licencia para esa fecha y otras en el 2023 [ver recuadro].

Así Acuña salió del país en tres oportunidades más rumbo a España, en fechas que coinciden con el inicio del verano en el viejo continente.

Licencias solicitadas por Acuña:

2023 Número de días 08 al 16 de abril 9 09 al 18 de junio 10 28 de julio al 05 de agosto 9 06 al 14 de octubre 9 12 al 19 de diciembre 8

2024 Número de días 24 mayo al 01 de junio 9 28 de julio al 08 de agosto 12 04 del 13 de octubre 10 11 al 19 de diciembre 9

Total de días solicitados 85 Total de días tomados 54

Como se sabe, el gobernador y dueño de la Universidad César Vallejo tiene un chalet en la urbanización Soto de La Moraleja, una exclusiva zona de Madrid, valorizado en 1′200.000 euros. Tiene como vecinos a reconocidos artistas y futbolistas.

LEE TAMBIÉN | Congreso busca cambiar reglas para las elecciones: Desde plazos de afiliación hasta postulaciones

Cuestionamientos

En diálogo con este Diario, el consejero regional de La Libertad Robert de la Cruz cuestionó el elevado número de licencias solicitadas por el gobernador. “Esa licencia es un disfraz de las vacaciones [...] Ha utilizado esta figura como fachada, lamentablemente la ley autoriza a que pueda usarla hasta por 45 días”, expresó.

De la Cruz criticó que Acuña solicite licencia cuando la región está siendo golpeada por la inseguridad. Además, señaló que La Libertad tiene una baja ejecución presupuestal.

“Estamos en el puesto 21 de 25 gobiernos regionales. Es una vergüenza. Hemos ejecutado solo el 17,5%. Hay dinero, pero no sabemos cómo ejecutar el dinero de todos los liberteños”, apuntó.

El consejero aseveró que la región carece de una estrategia de cara al término del estado de emergencia el 13 de junio en Trujillo y Pataz. “Por ejemplo, pese a esta medida, todos los días detonan bombas en Trujillo [...] Los policías van a retornar a Lima y desde el Comité Regional de Seguridad Ciudadana no se ha diseñado una política clara en esa materia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar”, preguntó.

Subrayó que la región se encuentra en el cuarto lugar de pobreza y que la percepción es que esto “no le interesa” al gobernador Acuña.

Además… Un informe de El Comercio reveló que La Libertad se encuentra entre las siete regiones con mayor aumento de la pobreza monetaria (31.6%).



LEE TAMBIÉN | PNP abre otro proceso a Harvey Colchado por presunto “apresuramiento” en allanamiento

Explicaciones

La semana pasada, el líder de APP justificó sus ausencias alegando que él, como cualquier persona, tiene “derecho a descansar” y que, por eso, ha planteado dejar de ejercer sus funciones en varios bloques de días a lo largo del 2024.

“Como gobernador no puedo ausentarme 30 días seguidos. Sería irresponsable abandonar la región 30 días seguidos que es lo que me corresponde como vacaciones. Sería muy irresponsable. Por eso he decidido que los 30 días que me corresponde, y que además ni siquiera como vacaciones, son permisos sin goce de haber. Es decir, no le cuesta un solo centavo a la región. He decidido que sea por bloques de 7 días”, aseguró.

Una postura similar expresó el secretario general de APP, Luis Valdez, en declaraciones a este Diario. “El año pasado 40 días de licencia efectiva y este año recién está haciendo uso de su primera licencia, que concluye el 1 de junio”, indicó.

“Solicita estas licencias porque tiene actividades personales que realizar y la mejor forma es pedir licencia para que el Estado no le pague esos días y él pueda atender esos asuntos personales que ha planeado con anticipación”, añadió.

Valdez rechazó que Acuña esté faltando a la norma porque la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dispone que las autoridades regionales pueden hacer uso de esta figura hasta por 45 días. “Sé que hay un cuestionamiento político, pero tiene un tema personal que resolver y no se ha ido sin solicitar licencia y sin permiso del Consejo Regional”, remarcó.

Asimismo, dijo que el problema de inseguridad que vive la región depende de distintos actores y no solo del Gobierno Regional.

“Justo en este gobierno se ha tenido la capacidad de hacer un trabajo articulado con todas las autoridades regionales. A diferencia de otros años, todos los días lunes el gobernador se reúne con el Comité Regional de Seguridad Ciudadana [...] El hecho de que salga fuera de La Libertad no significa que se olvide, él sigue coordinando por teléfono y por Zoom, no es como se quiere hacer ver “, concluyó.