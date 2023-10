El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) consideró que la mandataria Dina Boluarte debe viajar al exterior, previa autorización del Congreso de la República, “para temas puntuales”.

En declaraciones a los periodistas luego de la presentación de su libro, señaló que le parece “correcto” que Boluarte Zegarra pueda acudir a eventos internacionales y recordó que en su gestión el Congreso le hizo “la vida difícil”.

“Creo que me parece correcto que la presidenta pueda ir a la APEC, todo eso es muy bueno. A mí me hicieron la vida difícil también, perdí una Asamblea de Naciones Unidas porque el Congreso no me dio el permiso a tiempo. Obviamente yo tenía vicepresidente y ella no lo tiene. Estamos en la era moderna, me parece muy bien que ella pueda viajar para temas puntuales”, expresó.

De otro lado, Kuczynski Godard indicó que las acusaciones en su contra por presunto lavado de activos no tienen “un solo testigo” ni “una sola prueba”, y lo único que han conseguido es “destruir” su vida profesional y familiar.

“Han pasado seis años y el fiscal en una lucha para triunfar por lo menos en un caso, se ha cubierto realmente de ridículo. Nosotros seguimos luchando. Lo que no se puede hacer, de ninguna manera, son acusaciones falsas de lavado de dinero que no tienen un solo testigo, una sola prueba para destruir mi vida profesional, mi vida familiar. Eso es inaceptable”, subrayó.

Declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski. (Video: RPP TV)

Finalmente, en diálogo con Canal N, PPK se mostró a favor de la creación de una comisión que investigue la muerte de manifestantes durante las tomas de los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca .

“(Se debe) crear algo (una comisión) que aclare bien qué pasó con la muerte de esas 60 personas en la toma de los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca”, sentenció.