Una revista vinculada al partido de gobierno, Perú Libre, cuestionó en su primera edición virtual al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, a quien acusó de presentar “un presupuesto neoliberal” ante el Congreso.

La revista llamada “Marka” - como el periódico de izquierda que circuló en el Perú hasta 1985- acusó a Francke de ser un ministro “de la oposición”, pese a que el titular de Economía es militante de Nuevo Perú, agrupación aliada al gobierno.

La revista añadió: “El presupuesto primario neoliberal de Francke no mira al Perú, no mira las necesidades de los pueblos, se fundamenta en estadísticas de la economía externa y en su comparación con indicadores macroeconómicos que no tienen correlato en la economía familiar”.

En agosto pasado, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, que asciende a S/ 197.002 millones. A inicios de este mes, Francke y el primer ministro, Guido Bellido, se presentaron ante el pleno para sustentarlo.

La revista “Marka” tiene como subdirector a Roger Najar, militante de Perú Libre cercano al secretario general de ese partido, Vladimir Cerrón. Najar fue el coordinador del Plan Bicentenario de Perú Libre y estuvo voceado para ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que finalmente recayó en Guido Bellido, también cercano a Cerrón.

En su primera edición, la revista también se pronunció contra las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien aseguró que la presencia de Cerrón daña el gobierno de Castillo. Francke y Torres son dos ministros que no pertenecen al círculo de Cerrón.

Además, en el equipo periodístico de “Marka” aparece el excanciller Héctor Béjar, quien dejó el Gabinete Ministerial el mes pasado, en medio de cuestionamientos por declaraciones que dio en noviembre último, cuando aseguró que la Marina “inició” el terrorismo en el Perú.

También se encuentra en el equipo el militante y dirigente de izquierda Ricardo Gadea Acosta, hermano de quien fue la primera esposa de Ernesto ‘Che’ Guevara, Hilda Gadea.

“Efectivamente, es una revista vinculada a Perú Libre, con algún criterio amplio de unidad de sectores diversos de la izquierda. Han tenido la gentileza de colocar a compañeros de varias posiciones. Yo soy de los que cree que es importante, por un lado, la prensa; y por otro lado, la unidad de la izquierda en una coyuntura como esta. [...] El primer número ofrece una visión del problema del gobierno, que puede ser discutible. Tengo la esperanza de que si la iniciativa continúa y tiene éxito, podamos participar ampliamente”, dijo Gadea a El Comercio.

