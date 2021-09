Conforme a los criterios de Saber más

“¿Cuál pronunciamiento? Yo acabo de llegar de Arequipa y estoy ahora en la Comisión de Presupuesto”, dijo este lunes el congresista Jaime Quito (Perú Libre) al ser consultado por el comunicado que publicó su bancada contra el ministro de Justicia, Aníbal Torres.

El legislador José María Balcázar, de la misma bancada, añadió: “He estado de viaje por razones de trabajo parlamentario y recién me acabo de enterar de ese comunicado. [...] Me sorprende esta noticia” . En la misma línea, el vocero alterno de Perú Libre, Elías Varas, afirmó: “Yo estoy en mi región y la verdad que no he coordinado nada”.

Más de ocho horas antes, Perú Libre difundió en Twitter un pronunciamiento contra el ministro Torres a nombre de toda la bancada, por afirmar que el secretario general de ese partido, Vladimir Cerrón, es una influencia dañina para el gobierno de Pedro Castillo.

En el comunicado, se calificó de “inaceptable” las declaraciones “de alguien que se ha sumado para aportar y no dividir”.

“La bancada rechaza contundentemente las constantes y desafortunadas expresiones del invitado ministro”, se lee en el comunicado, aunque esa postura no fue discutida internamente.

Horas después, Cerrón acusó al ministro de buscar que la relación entre Castillo y Perú Libre se rompa.

“[El] ministro de Justicia, Aníbal Torres, siempre fue impulsor de la fractura entre el gobierno y Perú Libre. El Partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al presidente al Gobierno. Exigimos resultados”, dijo.

El vocero titular de la bancada y hermano de Vladimir Cerrón, Waldemar, no respondió nuestros intentos de comunicación para consultarle quién o quiénes decidieron pronunciarse a nombre de todo el grupo.

Discrepancias internas

Consultada si suscribe el pronunciamiento a nombre de su bancada, la congresista Betssy Chávez dijo: “Por supuesto que no” . Luego detalló que se enteró de este por la prensa.

“Me enteré del comunicado por los medios. No alimentaré entredichos. He conversado con el titular del Ministerio de Justicia y me ha expresado su profundo interés por apoyar la gobernabilidad del presidente. Y entiendo que el partido seguirá fortaleciéndose dentro del marco de sus competencias”, añadió.

En tanto, Balcázar dijo dudar que el ministro de Justicia quiera dividir al gobierno y al partido, aunque precisó que no escuchó las declaraciones de este.

“Yo lo conozco y no creo que haya tenido intención de esa naturaleza. Pero a mi entender, Perú Libre es el partido que ha ganado conjuntamente con Pedro Castillo, de tal manera que Cerrón, como líder del partido, debe tener opiniones”, señaló.

El legislador añadió: “Castillo nunca ha dicho que ha roto con Perú Libre. Si fuera así, habría que opinar que Cerrón sobra, pero por ahora no veo esas circunstancias. Me parece que es exagerado atizar esos temas de división, que solo le pueden convenir a la derecha. Yo no estoy en esa línea”.

En tanto, el legislador Edgar Tello dijo que aunque no fue consultado por el pronunciamiento, está de acuerdo con este. Añadió que “se evaluará en la bancada y se comunicará oportunamente” si se toma alguna otra medida contra Torres.

“Se comparten los pareceres. Los ministros tienen que adecuarse al plan bicentenario. No pueden dar opiniones al margen. [El presidente] tiene que llamar a la reflexión al ministro de Justicia, a no generar controversias entre el Gabinete y la bancada. El ministro debe coordinar en función al plan de gobierno y al plan bicentenario”, dijo.

Torres vs. Cerrón

El domingo pasado, el ministro Torres también aseguró, en entrevista con el programa Agenda Política, que el presidente mantuvo en el cargo al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, para que no se considere que el Ejecutivo está a cargo de Vladimir Cerrón.

Ya en agosto pasado, Torres dijo a la prensa que Cerrón “no tiene nada que ver con el gobierno” y recordó que el líder de Perú Libre cuenta con una sentencia por corrupción que le impide ejercer cargos públicos.

Aníbal Torres: Vladimir Cerrón “no tiene nada que ver en el gobierno”

Ese mismo mes, el ministro reconoció que tuvo una conversación tensa con Cerrón durante un encuentro privado. “Sí, es verdad. Es la primera vez que he hablado frente a frente”, dijo al portal Epicentro TV, cuando se le preguntó si era cierto que tuvo un intercambio fuerte de palabras con el líder de Perú Libre.

El ministro añadió que le dijo a Cerrón que no era posible aplicar la política expresada en el ideario de Perú Libre. “Él no ha insistido en eso ni contestó mayormente sobre ello. Fue una conversación tensa, es verdad, pero ahí terminó eso”, agregó.

El lunes, Cerrón estuvo compartiendo en redes sociales las críticas que legisladores oficialistas realizaron contra Torres.

