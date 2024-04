Rudecindo Vega afirmó que fue retirado días atrás como gerente general del Comité Nacional de Administración del Fondo de Vivienda para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil (Conafovicer) por presiones de la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar.

En entrevista con “Cuarto Poder”, manifestó que la titular de dicha cartera pidió que sea retirado del cargo por criticar al Gobierno y a la presidenta Dina Boluarte en redes sociales y en un diario local.

Detalló que al ver que su intento por retirarlo del cargo no surtía efecto, la ministra procedió a “extorsionar” y “chantajear” a los miembros del directorio del Conafovicer para lograr su destitución.

“La ministra comienza a llamar al presidente de Capeco, a los directivos de Capeco, a los dirigentes de la federación para chantajear, extorsionar. Así, directamente, extorsionar el apoyo en la agenda al sector si es que me sacan”, expresó Vega.

“No estoy responsabilizando a la ministra, ni al presidente de Conafovicer. Ellos son solamente son mandaderos, estoy responsabilizando directamente a Dina Boluarte y a Nicanor Boluarte si ocurre algo con Rudecindo Vega, con mis hijos (...) hoy que vengo a hablar me expongo. Ya me están persiguiendo desde hace mucho tiempo”, agregó.

Denunció a Nicanor Boluarte

De otro lado, Vega afirmó que durante su paso como presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), advirtió irregularidades en la gestión de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, como gerente general en el 2018.

MIRA AQUÍ: Contraloría indaga por decretos emitidos por gobierno de Boluarte a favor de gestión Wilfredo Oscorima

Indicó que encaró al hermano de la mandataria y derivó las denuncias ante el órgano de control interno. También señaló que el directorio de Sencico recibió su informe del caso, pero no aceptó la recomendación de quitarle la confianza.

“[Le dije] son tantas las irregularidades bajo tu gerencia, entonces voy a pedir al directorio que te quitemos la confianza, salvo que tu renuncies antes. Dijo que no, que no estaba de acuerdo, que no iba a renunciar y que presente mi informe y pedido al directorio, estaba muy seguro que no iba a prosperar. Y efectivamente, no prosperó”, expresó.

“Yo presenté el informe al directorio, lo aceptaron, pero no la recomendación. Entendí que lo que era cierto es que él era el gerente general del directorio, porque había sido director hasta un día determinado, renunció y al día siguiente lo convirtieron en gerente general”, añadió.

En ese sentido, el exministro recordó que el informe sobre las irregularidades de Nicanor Boluarte en Sencico tenía aproximadamente 55 páginas, aparte de los anexos, y que lo elevó a la Presidencia.

No obstante, el hermano de la mandataria Dina Boluarte se mantuvo un tiempo más en el cargo en Sencico hasta la llegada de un nuevo presidente ejecutivo.

Por ello, al dimitir del cargo en junio de 2018, Vega remitió al entonces mandatario Martín Vizcarra un informe donde detalla los pormenores de cada denuncia contra Nicanor Boluarte.

Rudecindo Vega asegura que ministra de Vivienda "extorsionó" al directorio del Conafovicer para que lo despidan Has enviado