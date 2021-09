El vicecanciller Luis Enrique Chávez aseguró que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, fecha en la que el Grupo de Lima se pronunció por última vez sobre la situación política y social en ese país sudamericano.

En declaraciones a los periodistas, recordó que el Grupo de Lima se creó para contribuir a la superación de la crisis institucional de Venezuela y ese objetivo el Perú no ha cambiado.

En su primera gira internacional, el presidente Pedro Castillo participó en la VI cumbre del CELAC en México, país al que llegó el viernes para sostener diferentes actividades con autoridades y empresarios. Este lunes, Castillo participa en la sesión del Consejo Permanente de la (OEA) en Washington, Estados Unidos. El mandatario estará acompañado por el canciller Óscar Maúrtua.

Asimismo, Chávez remarcó que el Grupo de Lima no es un organismo internacional ni está amparado por ningún tratado que requiera oficializar una entrada o salida, sino que se trata de un mecanismo de colaboración.

“En este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”, indicó el diplomático desde el distrito de Surco.

“No hemos oficializado nuestra entrada, no hemos oficializado nuestra salida. No se ha firmado nada. El Grupo de Lima no es un organismo internacional ni está amparado por ningún tratado que requiera este tipo de actos formales”, agregó.

El vicecanciller también refirió que el presidente Pedro Castillo les ha indicado que lo que nuestro país apoyará es el “diálogo intravenezolano” y la mejor manera de hacerlo es no interfiriendo con ese diálogo mediante algún tipo de pronunciamiento.

“Ya hemos señalado que nuestro apoyo es la continuidad de esas conversaciones bajo la facilitación noruega. La mejor manera es no trayendo elementos nuevos que distraigan esa conversación”, sentenció.

Como se recuerda, el representante peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, aseguró que el Grupo de Lima “ha cumplido su ciclo” con respecto a Venezuela y ahora corresponde dialogar directamente con el presidente de ese país, Nicolás Maduro, y la oposición.

