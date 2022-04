El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, afirmó que el presidente Pedro Castillo intenta intimidar a los medios de comunicación, después de que este envió una carta notarial a la conductora de “Panorama”, Rosana Cueva, en la cual amenaza con denunciarla por presunta difamación a raíz de la emisión de un reportaje.

En el referido informe, “Panorama” mostró imágenes de un partido de fulbito en la sede de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en el distrito de San Luis, en el que participó Castillo. Al juego habría estado invitado el empresario Roberto Aguilar Quispe, de 27 años, quien – en sociedad con las empresas China CAMC Engineering CO. LTD y China Civil Engineering Construction Corporation– ha logrado contratos con el Estado por más de S/580 millones en el actual gobierno.

Aguilar Quispe también fue sindicado como integrante de una presunta red de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la lobbista Karelim López, en la declaración que brindó ante el Ministerio Público como aspirante a colaboradora eficaz.

El martes, dos días después de la emisión del reportaje, el jefe del Estado le solicitó a Cueva y al portal vigilante.pe que rectifiquen en un plazo de 24 horas de recibida su carta notarial “las imputaciones maliciosamente” atribuidas a su persona.

Castillo también negó nuevamente que conociera a Aguilar. Refirió que él no participó en el partido de fulbito que se disputó en la Videna.

“En caso de no rectificar de manera proporcional las tendenciosas falsedades propaladas por ustedes a través de sus medios de comunicación social, me veré en el deber de ejercer las acciones civiles y penales que me confiere la ley por el delito de difamación agravada”, subrayó el mandatario.

Castillo además indicó que no permitirá el “ejercicio abusivo de las libertades de expresión y de información, cuyo único objetivo es desestabilizar al gobierno que legítimamente presido”.

Al respecto, Salazar advirtió que el jefe del Estado busca limitar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo libre. “Me queda claro que el presidente no está bien asesorado. El reportaje ha sido diligente, utilizan dos fuentes, a dos peritos, y no se señala que existe un negociado entre Aguilar y el señor Castillo, sino que se conocen. El empresario había negado esto. Y es de interés público saber con qué personajes se reúne el presidente”, remarcó.

A inicios de setiembre último, el CPP y el IPYS le solicitaron al presidente Castillo firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, que cautelan la libertad de expresión. Sin embargo, hasta la fecha el mandatario no lo ha hecho.

