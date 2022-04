Ni el Gobierno, ni el Congreso aún no brindan soluciones claras para salir de la crisis política. Desde el Ejecutivo continuaron los reproches al Parlamento. La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, señaló – en declaraciones a la prensa – que “si estamos en este estadio de la crisis es porque hubo confrontaciones innecesarias” en el Legislativo.

Además, aseguró que el Legislativo no ha puesto en agenda los 25 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo y que en lugar de eso “tienen como agenda única la vacancia y la interpelación de ministros”.

“Si ellos son los que tienen que dar leyes a favor el pueblo y el Ejecutivo le está proponiendo estas leyes que favorecen, no a un ente particular, sino a la población peruana, que lo pongan en agenda, en lugar de tener como agenda única vacancia e interpelación a los ministros”, agregó.

[12/04/22 09:12 a.m.] Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social: Hay que respetar la Constitución e institucionalidad. Si estamos en este estadio de crisis política en el país es que ha habido confrontaciones innecesarias.



En otro momento, la titular del Midis, descartó que el presidente Pedro Castillo haya manifestado la intención de realizar cambios en el Gabinete Ministerial.

“Siempre el presidente ha dicho que todos los ministros estamos en evaluación y es él quien toma las decisiones en el momento que las deba tomar, yo ayer me he reunido con él y no me ha comunicado esa intención”, expresó.

Por otro lado, Boluarte estimó que la próxima semana el Ejecutivo debe dar una nueva fecha para la reunión del Acuerdo Nacional.

Las palabras de la vicepresidenta Dina Boluarte contradicen a lo declarado por el vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, que había asegurado el lunes- en diálogo con RPP- que el jefe de Estado se había comprometió a convocar este martes una reunión con el Acuerdo Nacional y un nuevo Gabinete Ministerial.

Precisamente la bancada de la lampa dejó en pausa la recolección de firmas para la interpelación del primer ministro, Aníbal Torres, a pedido del congresista Darwin Espinoza, sindicado por la lobbista Karelim López como integrante de “Los Niños”.

LEE TAMBIÉN Pedro Castillo: las contradicciones del propio Gobierno solo en la última semana

En la misma línea que Boluarte se pronunció el lunes el ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien descartó la posibilidad de una renuncia del presidente Castillo.

Salas aseveró que la salida del mandatario “no ayudaría al país” y que tiene voluntad de “enmendar” sus errores y que también “se ha dado cuenta que necesita trabajar con el Poder Legislativo”.

Pedro Castillo y Alejandro Salas, titular de la cartera de Cultura. (Foto: Mincul)

En diálogo con Exitosa, el titular de Cultura criticó la declaraciones que brindó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), quien aseguró que nadie se “atrinchera” en el Parlamento y que si se tenían que adelantar nuevas elecciones generales, se realizará la convocatoria.

“No creo que la solución sea que se vayan todos, la pregunta sería qué ganamos con eso, qué ganamos después de eso. ¿Cuánto va a durar esa curva para que nuevamente se vuelva a establecer algo? (...) Yo creo que si hay dos poderes del Estado elegidos democráticamente, les corresponde por ley y por constitución terminar a ambos su mandato, pero que se pongan de acuerdo”, sostuvo.

Fuentes del Acuerdo Nacional señalaron a El Comercio que hoy martes no habría reunión, pero que ya existe una propuesta de agenda que se encuentra en revisión, esta tendría como tema central la gobernabilidad del país. Aseguraron también que están sosteniendo coordinaciones para asegurar la asistencia de todos los miembros del foro si se confirma la reunión.

En las últimas horas, ni el titular de la PCM ni el jefe de Estado se han vuelto a pronunciar sobre la crisis por la que actualmente atraviesa el país. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros informaron que Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo visitarían la ciudad de Talara, en Piura, pero que no darían declaraciones a los medios de comunicación.

Arturo Maldonado: “Tratan de buscar los errores de los otros para tapar los errores propios”

Para el analista político Arturo Maldonado existe “una estrategia del Gobierno de amainar un poco las críticas hacia su desempeño tratando de culpar a otras personas por su mal desempeño”. “Tratan de buscar los errores de los otros para tapar los errores propios”, agregó Maldonado en diálogo con El Comercio.

Sin embargo, en opinión del especialista, la disminución en la aprobación del presidente “marca el hecho de que la estrategia” no le está funcionando al Ejecutivo porque “la población sabe reconocer que hay problemas estructurales” y también cuando se “trata de encubrir las claras ineficiencias”.

Maldonado aseveró que cada uno de los problemas, como el de los pasaportes o que las vacunas se venzan, “tiran por la borda” las excusas del Gobierno.

“Al ministro de Cultura se le está cayendo Kuélap, disminuye la vacunación, no prosperan las clases presenciales, el Ministerio de Transporte hace concesiones a los colectivos informales...”, sentencia Maldonado.

No obstante, a juicio del analista político, “el Congreso también tiene una amplia responsabilidad”, sobre todo de las “bancadas bisagra”.

“Desde las bancadas bisagra hay una alta responsabilidad, sobre todo Acción Popular, que al ser como una especie de oficialismo en la sombra, tiene una responsabilidad al detener las interpelaciones y hacer que el Congreso haga la función para la que los hemos elegido”, apuntó Maldonado.

Por último, manifestó que “las bancada de oposición se han centrado en el premio mayor que es la vacancia y, al no lograrlo, han olvidado de la fiscalización a los minitros y las interpelaciones”.

Jeffrey Radzinsky: “Es un Gobierno que no asume responsabilidades políticas”

Por su parte, Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, opinó que al inicio del Gobierno, la “víctimización” podía “cohesionar a un sector y tenía algún sentido, pero con el devenir de los meses y con la incompetencia funcional y el descredito mayoritario de la sociedad perdió peso”.

Otro factor, para Radzinsky, es “relativización”. “Ellos (El Ejecutivo) dicen ‘oye a nosotros nos critican, pero fijense lo que hace el Congreso’. Como si el mal actuar (del Gobierno) y la mala gestión perdieran peso porque el otro también lo hace mal”, añadió.

El analista político agregó que “más allá de la parte discursiva, está la parte política”. Asimismo, aseguró que el Gobierno de Pedro Castillo “no asume responsabilidades políticas, su discurso no tiene correlato en acciones”.

“Hay críticas y tenues mea culpas. Se saca un decreto que encierra a limeños y chalacos, el propio presidente reconoce que estuvo mal y a nadie le costó el cargo”, aseveró Radzinsky.

Sin embargo, Radzinsky también fue crítico con el Legislativo porque, según dijo, “cualquier resolución de esta profunda y prolongada crisis pasa por el Congreso, que parece no tener muchos incentivos para actuar dentro del marco constitucional”.

“Está muy debilitado el Gobierno, gobernar con menos del 20% de aprobación en ocho meses complica mucho el panorama, Lo que ha hecho el Gobierno es cohesionar un número de votos que limita en el Congreso cualquier acción en su contra y mientras la mantenga puede durar mucho[...]Las consecuencias en las políticas públicas que afectan el día a día de la gente, como el tema de los pasaportes y la contrarrefoma de transpotes”, concluyó.