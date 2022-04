Solo en una semana, el presidente Pedro Castillo y algunos miembros de Gabinete Ministerial, liderado por Aníbal Torres, han caído en contradicciones más de una vez. La primera, de varias, fue protagonizada por el mandatario, quien abandonó el pasado martes una reunión con la Junta de Portavoces del Congreso bajo la excusa de que acudiría a Palacio a firmar la derogación de la inamovilidad obligatoria que impuso en medio del paro de transportistas.

La reunión entre Castillo se inició el martes 5 de abril alrededor de las 3:17 p.m. y se prolongó por poco más de dos horas. No estuvieron presentes las bancadas de Avanza País ni Fuerza Popular. A las 5:20 p.m., Castillo anunció que el toque de queda quedaría sin efecto. Minutos más tarde, manifestó su voluntad de retirarse del Parlamento argumentando que haría oficial dicha derogatoria.

Castillo asistió al Congreso el 5 de abril, pero se retiró alegando que firmaría derogación del toque de queda; sin embargo, nunca firmó la medida. Foto: Ócar Quispe/@photo.gec

Nueve minutos después de dar su brazo a torcer, Castillo se retiró del Congreso sin dar mayores explicaciones de la crisis y anunciar medidas, salvo la derogatoria de la inmovilización obligatoria. Y se quedaron en la reunión el primer ministro y su equipo.

Castillo llegó a Palacio a las 5:54 p.m., seis horas antes de que su medida quede sin efecto y habiendo prometido derogarla. Sin embargo, pese al compromiso del jefe de Estado, el dispositivo legal nunca fue publicado.

VIDEO RECOMENDADO

Al día siguiente, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, justificó al mandatario y señaló que dicha acción no se concretó porque si se publicaba la medida, esta “entraba en vigencia al siguiente día y ya no tenía ningún objeto”.

Sin embargo, el domingo, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, dio otra explicación sobre el retiro intempestivo del presidente de la sede del Poder Legislativo. Alegó que supuestamente existía una situación de peligro por la marcha que se desarrollaba en la avenida Abancay y que el mandatario debía “salvaguardar” su integridad física.

“Él se retiró porque recibe una comunicación, porque podía existir una situación de riesgo en las instalaciones. Si lo que exacerbaba a la gente era la medida y el reclamo era la medida, había que calmar al ciudadano escuchando su voz y a la vez poniendo en salvaguarda la integridad física del presidente de la República”, declaró en Canal N.

En un anterior informe de El Comercio, constitucionalistas como Bruno Fernández de Córdova indicaron que, si bien no habría implicancias legales ante este hecho, sí habría repercusiones políticas. “El que no haya salido nada y se haya retirado con esa excusa es algo que a nivel político será valorado por las bancadas”, explicó el especialista.

Pese a que el Ejecutivo aseguró que la medida era necesaria ante supuestas informaciones de inteligencia que daban cuenta de que el martes 5 de abril se iban a cometer actos de violencia en la capital, nunca mostraron evidencia de estas afirmaciones.

Cambios en el Gabinete que no se dan

El miércoles, corrió el fuerte rumor de cambios en el gabinete con la salida de Aníbal Torres. Esa misma tarde, en conferencia de prensa, el primer ministro se aferró al cargo y descartó haber presentado su renuncia.

“Les comunico que no he presentado mi renuncia, el gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, aseveró en conferencia de prensa.

VIDEO RECOMENDADO

Poco después, Daniel Salaverry, asesor del mandatario, brindó una información distinta. “Hay ministros que han puesto su cargo a disposición, no puedo asegurar cuáles son. Espero que el presidente anuncie algunos cambios en las próximas horas, si es que los hubiese”, expresó.

El también excandidato presidencial señaló que le recomendó al mandatario renovar su gabinete ministerial y convocar a “personalidades, a técnicos, a profesionales de reconocida trayectoria profesional, pero sobre todo que tengan una hoja de vida intachable”.

No obstante, indicó que “lamentablemente” el jefe de Estado también escucha otras voces que le dicen que la situación dentro del Consejo de Ministros está bien y no debe hacer cambios.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones de Daniel Salaverry

El jueves, desde Huancayo, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, aseguró que el presidente Castillo había evaluado hacer modificaciones en el Gabinete. Además, admitió que “había deficiencias” en diversas entidades públicas.

“Nuestros cargos siempre han estado a disposición ... Todo puede fortalecerse... Hay un sentimiento ciudadano de ajuste de tuercas, el presidente lo está evaluando”, fue su respuesta al ser consultado si el mandatario analizaba hacer modificaciones en su equipo de gobierno.

VIDEO RECOMENDADO





Hasta el momento, no se ha producido ningún cambio en el Consejo de Ministros, pese a que las protestas continúan y han dejado al menos cinco muertos. Las regiones donde se reportaron los decesos son: Junín (3), Huánuco (1), e Ica (1).

Kathy Zegarra: Gobierno está en un proceso de “desgaste muy rápido”

Para la analista política Kathy Zegarra, el Gobierno “va en un proceso de desgaste muy rápido”. Agregó que el presidente Castillo no tiene un solo año en el mandatado y solo tiene el 19% de aprobación, según la última encuesta de Ipsos . “Esto nos da luces de la percepción de la ciudadanía ante el comportamiento errático del presidente. No solo por sus contradicciones sino porque es un presidente que no brinda seguridad a los ciudadanos”, añadió en declaraciones a Elo Comercio.

En su opinión, el jefe de Estado “reacciona bastante lento y también demuestra una incomodidad y capacidad de responder”. Además, “al no ser claro con la ciudadanía debilita la figura presidencial”.

Zegarra advirtió que “hace falta la labor del control político del Congreso”. “Es este el que debe ser el contrapeso ante las malas actuaciones o preocupaciones que puede generar el Ejecutivo”, concluyó.

Omar Awapara: las contradicciones “son parte de un patrón”

Por su parte, Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, indicó que las contradicciones “son parte de un patrón que se reitera” en el Ejecutivo. Una de las actitudes frecuentes del Gobierno, según el analista político, es la demora en responder ante la coyuntura o a ciertas necesidades.

“Esta morosidad es habitual en el Gobierno, no sabemos exactamente si es producto de la indecisión del propio gobernante. Según lo que se informa, hay muchas voces alrededor del entorno y le toma mucho tiempo tomar una decisión. Cuando la toma no es una buena decisión”, añadió.

Awapara explicó que “el mundo entero está sufriendo lo mismo” (alza en los precios), pero “no vemos lo que está ocurriendo acá”. Y eso, según dijo, “tiene mucho que ver específicamente con nombramientos en sectores claves como estas oficinas de diálogo social o de prevención de conflictos en la PCM”.

A su criterio, estas acciones contradictorias, se verán reflejadas en el mediano y largo plazo. “Se verán problemas en el aparato estatal [...] Va a terminar golpeando a la educación, transporte y salud. Esto se seguirá sintiendo incluso luego del gobierno de Castillo. Hasta el momento nadie explica por qué los niños no fueron durante 2 días a clases”, puntualizó.