Una semana y media después de haber salido de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) por segunda vez, el coronel PNP en retiro Martín Gonzáles Sánchez fue designado como nuevo viceministro de Orden Interno. La resolución, que lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y el titular del Mininter, Alfonso Chávarry, fue publicada el último sábado en una resolución extraordinaria de “El Peruano”.

Gonzáles Sánchez, conocido también con el apelativo de ‘Conejo’ en la policía, tendrá de esta manera su tercera etapa en la administración de Castillo, tras su paso por la Digimin en dos períodos cortos.

El presidente recibió en Palacio de Gobierno al hoy viceministro de Orden Interno la madrugada del 5 de abril, minutos después de haber decretado el toque de queda en Lima y el Callao.

Los tres nombramientos del coronel PNP (r) han generado polémica, debido a que durante su gestión como jefe de la División de Búsqueda de la Digimin (2013-2021) fugó del país el exjuez supremo César Hinostroza, quien debía estar bajo vigilancia. El exmagistrado es sindicado por el Ministerio Público como el cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puertos”.

A inicios del año pasado, se conoció que uno de los miembros de su equipo, el mayor PNP Manuel Arellanos Carrión, se reunió en secreto con el expresidente Martín Vizcarra. Arellanos tenía bajo su responsabilidad la coordinación de los audios interceptados a la referida red criminal.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento, José Cueto (Renovación Popular), afirmó que la designación de ‘Conejo’ no solo le causa sorpresa, sino también “preocupación”, porque esta persona estará al frente de la Digimin y de la Dirección contra el Crimen Organizado, entre otras áreas.

En comunicación con El Comercio, Cueto refirió que el ministro Chávarry debe asistir antes de los feriados de Semana Santa al Congreso a explicar el retorno de Gonzáles Sánchez al sector y también a responder por los seis ciudadanos muertos durante el paro de transportistas y de agricultores, que se acotó en 12 regiones del país la semana pasada.

El parlamentario Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), integrante de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, consideró que el nombramiento del coronel PNP (r) es una muestra de que el presidente Castillo “no aprende”.

“Esta persona es cuestionada. ¿Cómo es posible que no tengan a una persona calificada para el cargo? Al jefe de Migraciones lo cesaron, cuando se fuga Hinostroza, no puede ser que, al responsable de controlar sus desplazamientos, conduzca ahora el Viceministerio de Orden Interno. Esta persona no ha durado ni un mes en la Digimin”, subrayó.

Chiabra refirió que apoyará la moción de interpelación que promueve la congresista Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) en contra de Chávarry. “El Parlamento no puede ser pasivo a lo sucedido el 5 de abril, las libertades y los derechos han sido confiscados por este gobierno. Al ministro se le ha citado ya varias veces a la Comisión de Defensa y no acude”, expresó a este Diario.

A su turno, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) dijo que la designación de ‘Conejo’ es “una raya más al tigre en el historial” del Ejecutivo y refirió que su bancada respaldará el llamado al pleno del titular del Interior. Aunque precisó que le solicitarán a Bazán incluir en el pliego interpelatorio preguntas sobre el rol de Gonzáles.

La portavoz alterna de Acción Popular, Karol Paredes, indicó que la administración Castillo insiste en ubicar en puestos clave a personas que tienen problemas de idoneidad. “Que lo nombren no nos debe causar extrañeza, pero sí preocupación […] Está en juego la seguridad de los ciudadanos”, remarcó en comunicación con El Comercio.

“Todo va a estar en sus manos”

El exministro del Interior Remigio Hernani advirtió que, en menos de dos semanas, ‘Conejo’ pasó a ser jefe de la Digimin a dirigir uno de los viceministerios del Mininter. “Ya no va a tener a un jefe directo, solo el ministro está por encima. En el gobierno están desesperados, al parecer no tienen cuadros y no hay personas que les quieran aceptar los cargos y por eso ponen a este polémico personaje, un coronel que no tiene buen prestigio”, manifestó.

Hernani dijo Gonzáles Sánchez va a tener acceso a todo el sistema de inteligencia del sector Interior.

“Tiene en sus manos la inteligencia y la lucha contra el crimen organizado, todo va a estar en sus manos, es una ofensa al país que lo hayan puesto en ese cargo, es un tremendo riesgo”, acotó.

Por su parte, el exministro del Interior Walter Albán dijo que la designación de Gonzáles Sánchez, quien fue pasado al retiro recientemente, “puede afectar” la autoridad del mando general de la Policía.

“Hay una distorsión, pasó de coronel enviado al retiro a viceministro. Y el señor a sido nombrado dos veces como jefe de Digimin por períodos muy breves, ha sido cesado, cómo se explica que después de tan corto tiempo lo coloquen en un cargo más importante. No puedo afirmar que hay cosas turbias, pero estas decisiones son muy poco transparentes y demuestra la situación crítica del sector”, expresó.

Albán opinó que el Congreso tiene como “tarea pendiente” la de interpelar al ministro del Interior, con el objetivo de producir “una renovación”. “Tiene que ingresar una persona que dé confianza”, concluyó.