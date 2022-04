Oscar Alfonso Santander Velásquez es un empresario aeronáutico peruano que registra cinco reuniones con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno desde que el presidente de la República juró al cargo. La más reciente fue el lunes 11 de abril. Allí, según dijo el empresario a El Comercio, volvieron a hablar de un proyecto que incluye la construcción de cuatro aeropuertos.

“El año pasado presenté una carta pidiendo audiencia con él. He presentado una carta para anunciar unos proyectos que tengo de forma privada. El año pasado he tenido dos reuniones ya con él, donde le he podido exponer el tema del proyecto. Ahora que ese proyecto no está andando, me han invitado para preguntarme en qué estaba y le he dicho que estoy avanzándolo en el Congreso. Eso ha sido, básicamente”, dijo a este Diario.

Consultado sobre la naturaleza de este proyecto, dijo que este es “grande” y que “abarca hospitales, aeropuertos y un montón de cosas”. “Es un megaproyecto. Hacer cuatro aeropuertos internacionales (...) Terminaríamos esto antes que el Jorge Chávez, que está planeando entregar una pista en el 2025. (…) Son [aeropuertos] en distintas regiones”, afirmó.

“He conseguido un financiamiento en el extranjero de casi 40 mil millones de dólares a través de unos bonos que yo tengo. Presenté una carta el 23 de agosto del 2021 y producto de esa carta ayer [el lunes] me han convocado para preguntarme en qué situación estaba (…) Le preocupa [al presidente] que el país no tenga inversión privada”, añadió el empresario.

Interés

Santander afirma que ha presentado proyectos similares durante los últimos gobiernos, desde el de Ollanta Humala hasta el de Francisco Sagasti.

“Ahora lo he presentado con el presidente [Pedro Castillo] y sí me ha recibido. [¿Él se ha mostrado interesado en el proyecto] Sí, está preocupado, ¿por qué no avanza? Qué dependía del gobierno para que esto se haga realidad. Acá, básicamente, hay que hacer una ley, promover una norma. Por eso ahora lo estamos viendo a través del Congreso”, manifestó.

A nivel del Parlamento, Santander comentó que ha llamado a legisladores –sin especificar a quienes- y que planea enviar una carta a las comisiones de Economía y de Presupuesto. “Hemos quedado en que vaya avanzando en lo del Congreso y si es que ve algún avance o necesita algún apoyo a través del Congreso para, de repente, articular”, afirmó sobre el mandatario.

Santander se ofreció a compartir las cartas con más detalles sobre la propuesta compartida con el presidente. Al cierre de esta nota, sin embargo, aún lo había hecho y no volvió a contestar nuestras llamadas. Desde la oficina de prensa de Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que no tenían mayor información sobre las reuniones entre el empresario y el presidente.

¿Quién es Santander Velásquez?

Santander Velásquez nació en Cusco y tiene 52 años de edad. Según registros de Sunedu, no tiene un título universitario registrado. Tampoco tiene registro de filiación política o aportes a campañas electorales. No se tiene registro de que esté vinculado a una empresa constructora, pero es gerente de las empresas Aerolínea Santander S.A.C. y Santander Transporte Aéreo Ejecutivo S.A.C. Ambas han tenido contratos con el Estado entre el 2012 y el 2021.

Contrato de Aerolíneas Santander con el IPD en el 2018 por S/. 1.7 millón

La primera tuvo 10 contratos entre marzo del 2017 y febrero del 2021 por un total de S/ 2′807,006.30. El más valioso fue con el Instituto Peruano del Deporte para un servicio de vuelo charter (ida y vuelta) para transportar a la delegación peruana en los Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina Chile 2018. El monto fue de S/. 1′760,400.00. Adicionalmente, Santander Transporte Aéreo tuvo dos contratos entre 2012 y 2016 por un total de S/ 1′405,798.40.

Según medios bolivianos, Santander fue detenido de forma preventiva en mayo del 2014 en ese país y llevado al penal de San Pedro de La Paz por una deuda de 210,000 dólares con la empresa estatal Transporte Aéreo Militar (TAM). De acuerdo con Erbol, el 27 de noviembre de 2012, Santander suscribió un contrato de “fletamiento” (CHARTER) con TAM representada entonces por el coronel Juan Italo Sologuren en su condición de director general.

“Esta contratación tenía el objeto de fletamiento de dos aeronaves tipo Boeing 737-200 con matrícula FAB 112 y FAB 113 por la suma de 360,000 dólares americanos, suma que no ha sido empozada, haciendo enviado (Santander) sólo 150 mil dólares, posterior a este hecho habría desaparecido sin tener paradero alguno, incumpliendo el contrato y ocasionando un daño económico al TAM”, dijo al medio el juez que ordenó su detención.

Según registros de Palacio de Gobierno, Pedro Castillo ha recibido a Santander al menos en cinco ocacsiones (Foto: archivo Presidencia) / Juan Carlos Guzman Negrini





Las reuniones en Palacio de Gobierno

Si bien Santander Velásquez reconoce dos reuniones el año pasado con el presidente Pedro Castillo y una realizada este lunes, los registros oficiales de Palacio de Gobierno indican que han al menos sido cinco encuentros con el mandatario. El primero fue el domingo 8 de agosto entre las 8:33 a.m. y las 11:14 a.m.

El empresario registra otro ingreso a Palacio de Gobierno el sábado 14 de ese mismo mes, pero a nombre de la Dirección de Prensa entre las 6:44 p.m. y las 8:52 p.m. Su segunda reunión registrada oficialmente con el presidente fue el martes 7 de septiembre entre las 5:59 p.m. y las 11:10 p.m. A ese encuentro también asistieron el abogado Wilbert Genaro Villafuerte Mogollón y el contador Julio César Molleda Solis. Los tres se registraron a nombre del ‘Grupo Santander’.

Ingresos de Santander a Palacio de Gobierno

Fecha Motivo de la reunión Empleado público Oficina / cargo Hora de ingreso Hora de salida 8 de agosto Reunión de trabajo Pedro Castillo Terrones Presidencia de la República 08:33 11:14 14 de agosto Reunión de trabajo Nelly Larrea Trelles Dirección de Prensa 18:44 20:52 7 de septiembre Reunión de trabajo Pedro Castillo Terrones Presidencia de la República 17:59 23:10 23 de octubre Reunión de trabajo Pedro Castillo Terrones Presidencia de la República 10:00 10:48 30 de noviembre Reunión de trabajo Pedro Castillo Terrones Presidencia de la República 08:29 09:56 11 de abril Reunión con el presidente Jorge Alva Coronado Secretaría general 15:10 16:49

La tercera reunión registrada con Pedro Castillo corresponde al sábado 23 de octubre entre las 10:00 a.m. y 10: 48 a.m. La cuarta fue el martes 11 de noviembre entre las 8:29 a.m. y 9:56 a.m., en medio del escándalo que envolvió al presidente tras revelarse que seguí acudiendo a la casa del jirón Sarratea, en Breña.

Aquella vez, Santander dijo a El Comercio sobre esa reunión que le había solicitado audiencia al presidente en octubre para presentarle “proyectos” y reiteró que había hecho propuestas similares en los gobiernos de Ollanta Humala y Martín Vizcarra. “Por un tema de proyectos que tengo para el país, son varios proyectos”, dijo aquella vez.

Esa fue la última visita del empresario a Palacio de Gobierno hasta la este lunes 11 de abril, que aparece registrada como una reunión con el presidente entre las 3:10 p.m. y las 4:49 p.m. Sin embargo, también registra una visita al despacho de Dina Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (14 de septiembre) y al despacho del congresista de Acción Popular Pedro Martínez (15 de noviembre).