Alberto Borea sobre video: "No he hecho ningún acto indebido"

Alberto Borea, abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que lo defenderá ante la segunda moción de vacancia en el Congreso, reiteró que él no ha cometido actos incorrectos, luego de la difusión de un video en el que se le ve hablando con el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani.

"Tengo la moral claramente en alto. No he hecho ningún acto que sea indebido. He ido a explicar temas jurídicos y, si alguien quiere juzgar mi moral, que empiece a buscar su propia moral", señaló Alberto Borea en una entrevista a ATV.

Fuerza Popular, en la víspera, presentó una serie de videos. Una de las grabaciones muestra a Alberto Borea conversando con Mamani sobre su postura sobre el pedido de vacancia. En dicha cita, el abogado le facilita al congresista el número de teléfono del ministros de Transporte y Comunicaciones, Bruno Giuffra.

"Si tú quieres hablar con la gente del Ejecutivo para ver obras en Puno, porque supuestamente estaba preocupado por la situación en Puno, le digo que no tengo la competencia para hablar sobre eso porque no formo parte del Poder Ejecutivo", reiteró el letrado.

Alberto Borea precisó que dicha reunión se llevó a cabo el lunes 19 de marzo y que fue coordinada la semana anterior a través de una tercera persona para que asistan otros congresistas.

"Me tendieron una trampa para presentar (en el video) algo que no significa otra cosa que le estoy dando el teléfono para que hable con el encargado de esto, que es alguien del Poder Ejecutivo", señaló.

En ese sentido, acusó al fujimorismo de criticarlo pese a haber caído en prácticas montesinistas en la década de los 90.

"Las personas que estuvieron en el SIN, que se presentaron para todo lo que se hizo en una década, que introdujeron este tipo de procederes absolutamente indebidos, que metieron a los peruanos en este farro, no pueden decirle nada a alguien que luchó contra todo eso que no puede defender a una persona que está en una situación difícil, introducido por ellos por razones absolutamente políticas", concluyó.

