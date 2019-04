Alejandro Toledo: Jorge Barata "miente una vez más" sobre coimas

El ex prófugo presidente Alejandro Toledo afirmó este jueves que tanto Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, como Josef Maiman "mienten" respecto al pago de sobornos de la empresa brasileña por la construcción de la carretera Interoceánica tramos 2 y 3.

En su cuenta de Facebook, el ex mandatario señaló que Barata "miente", pues el ex funcionario de Odebrecht "no se acordaba" del tema hace dos años.

Sobre su amigo Josef Maiman, refirió que también le "mintió" a la Fiscalía cuando señaló que el dinero que recibió de la empresa brasileña era "lícito".

Como se recuerda, Barata aseguró ayer ante fiscales peruanos que la constructora pagó a Toledo Manrique US$27 millones a través de Josef Maiman -amigo del ex presidente- en sobornos por las obras de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

El ex funcionario de Odebrecht explicó que, además de ese monto, a finales del 2006 se le entregaron US$4 millones a Toledo como adelanto. Incluso relató que le entregó personalmente dinero, y en varias oportunidades, en su vivienda de Camacho.

En total, según la versión de Barata, la constructora brasileña le pagó 31 millones de dólares en sobornos a Toledo Manrique por la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Los documentos para corroborar esas entregas -según señaló Barata- son parte de los 4.000 folios de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa, que el ex ejecutivo se ha comprometido a entregar a las autoridades peruanas.

El monto acordado de la coima ascendía originalmente a US$35 millones; sin embargo, se creía que el ex presidente, actualmente prófugo en Estados Unidos y con un proceso de extradición pendiente, había recibido US$20 millones.