La organización política está a punto de lograr su inscripción gracias a que el pleno del JNE, sin la participación de su presidente, Jorge Salas Arenas, rechazara- en segunda instancia- una tacha en contra de la agrupación en la que milita Humala. La agrupación inició su proceso de inscripción en enero último.

El pleno del jurado sostuvo, en sus argumentos, que Humala “no ostenta” la condición de fundador del partido, aunque sí es un militante. Además, que la agrupación no considera las siglas “A.N.T.A.U.R.O” en su estatuto para identificarse.

El partido de Humala se encuentra en la etapa final de su inscripción, con la publicación de su síntesis (etapa de tachas).





En diálogo con este Diario, el exministro del Interior Rubén Vargas, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés y el exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) José Baella discreparon con el JNE.

Vargas afirmó que, “sin duda”, la eventual inscripción de A.N.T.A.U.R.O “es una gran amenaza para la democracia” y que el JNE “debió utilizar el mismo criterio que tuvo frente a la pretensión del Movadef de convertirse en partido político”.

“En esa ocasión [con el Movadef], el argumento central fue su ideario político, su objetivo político, que se sustentaba en uno de los pilares ideológicos que utilizó un grupo terrorista para asesinar a miles de peruanos. Entonces, no puede el Jurado Nacional de Elecciones, de manera alegre, inscribir a proyectos políticos que se presentan con el manto de un corderito, pero que en realidad esconde a un engendro que pretende destruir a la democracia y que ha utilizado métodos violentos para hacer política”, expresó el exministro.

A juicio de Vargas, “no se puede tolerar que un personaje [como Antauro Humala] sea la cara visible de un partido político, pero que se esconde cobardemente bajo la militancia y no como el representante formal legal, cuando en realidad lo es”.

“O alguien puede creer que Antauro no es el líder de ese partido político llamado Antauro. Es un insulto al sentido común”, cuestionó.

El exministro también dijo que es importante “saber con absoluta claridad quién es el financista de este partido político de Antauro Humala”, porque todos sabemos que no es barato, se necesitan grandes cantidades de dinero para movilizar una maquinaria política que permite inscribirse”.

“Necesitamos saber si hay algún financiamiento de alguna de las economías ilegales en la formación de ese partido político, y allí no puede haber mediatiza. No podemos volver a repetir el gravísimo peligro que significó Pedro Castillo para el Estado, con su cercanía con esas economías ilegales, con esas economías criminales”, advirtió.

A su turno, el exviceministro Ricardo Valdés alertó que, si el partido logra su inscripción en el ROP, nada garantiza que Humala no se convierta en el candidato presidencial y colocar congresistas, con le correspondería recibir dinero del financiamiento público directo.

Valdés afirmó que “no encuentra sentido a la decisión del JNE” y comparó el caso con el Movadef.

“La decisión del JNE ante las tachas se basa en un formalismo que señala que, al no estar inscrito como líder de la agrupación, no aplicaría la tacha. Esta tacha se fundamenta en temas de fondo [...] Cuando se tiene partidos como el Movadef, que no valora los términos democráticos, como el de Antauro, que sabemos perfectamente cómo piensa él. El Jurado Nacional de Elecciones no ha valorado, ese extremo de la tacha, que la persona que liderando este partido, así no aparezca ahí, no está sintonizando con el espíritu de la norma de consolidar los valores democráticos que deben asumir los partidos políticos”, dijo.

El exviceministro alertó que, con tantos partidos políticos, el escenario para las elecciones del 2026 se tornará más complicado.

“Con la mitad de partidos políticos tuvimos el desastre que fue en el año 2021, en donde los dos primeros puestos no sumaban ni el 25% de los votos. Entonces lo que va a ocurrir en las próximas elecciones, si realmente están tantos partidos políticos, va a ser un fraccionamiento en donde seguramente los dos primeros puestos que lleguen para una segunda vuelta juntos no van a sumar ni el 15% de los votos. Y ahí se corre el riesgo de que una cantidatura como la de Antauro, que no debiera además ser parte de este sistema, termine siendo parte del sistema”, concluyó.

Por su parte, José Baella dijo que “hay que tener mucho cuidado con esta situación” porque el “único partido que, en estos momentos, está haciendo trabajo político en el sur es el de Antauro Humala”.

Baella criticó la decisión del JNE al señalar que, una eventual inscripción del partido de Humala al ROP, derivaría en una candidatura presidencial del etnocacerista.

“Lo que él ha hecho es una triquiñuela, no figura dentro de la dirigencia y solamente figura como afiliado, por eso el JNE no aceptó la tacha, pero el partido se llama Antauro [...] la tacha presentada ante el JNE, no ha surgido efecto a pesar de que, como hemos escuchado, a la salida de Antauro del penal se le vio contento y dijo que repetiría lo de Andahuaylas, dijo que se siente orgulloso. Una persona de esa clase, con esas características, no puede ser sujeto a un partido político, menos para que sea nombrado como presidente de un país”, señaló.

LEE TAMBIÉN | Las palabras de Boluarte: un conteo de los términos más repetidos en su primer año de gobierno

La agrupación presentó su solicitud de inscripción ante el ROP el pasado 11 de enero. Nueve meses después, el abogado Óscar Alberto Balladares formuló una tacha en contra del reconocimiento de la agrupación, alegando una vulneración al artículo 2 de la Ley N°28094 (Ley de Organizaciones Políticas), que establece que los partidos políticos tienen la obligación de “asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático”, así como “preservar la paz”, entre otros.

El letrado, además, subrayó que Humala Tasso, en diferentes entrevistas tras su liberación, adelantó que desconocerá la actual Constitución y reivindicó el ‘Andahuaylazo’ como un acto “eminentemente democrático en su genuino significado”.

El 13 de setiembre, dos semanas después de presentada la tacha, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP), declaró infundado el recurso, al referir que Antauro Humala “no es fundador” ni ha sido elegido para un cargo dirigencial en el referido partido.

No obstante, la máxima instancia del jurado precisó que su pronunciamiento solamente sería “respecto de los hechos que fueron base del escrito de la tacha”.

En segunda instancia, el pleno del JNE sostuvo que Humala “no ostenta” la condición de fundador del partido, aunque sí es un militante. Además, que la agrupación no considera las siglas “A.N.T.A.U.R.O en su estatuto para identificarse.

Además… Opiniones Los especialistas en temas electorales, José Manuel Villalobos y Jorge Jauregui indicaron que el proceso de inscripción del partido seguirá su curso hasta lograr el objetivo debido a que la tacha fue superada y Humala no figura como dirigente de la agrupación.

Iniciativa

En diálogo con El Comercio, los legisladores Roberto Sánchez (Cambio Democrático) y José Cueto (Renovación Popular) respaldaron la solicitud de la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselli Amuruz (Avanza País), para que entre en la agenda del pleno el debate del dictamen que apunta a reformar la Constitución para impedir la postulación a cargos de elección popular de los sentenciados por terrorismo, rebelión, sedición y asesinato y otros.

La Comisión de Constitución aprobó el dictamen de la iniciativa en marzo pasado, pero aún no es debatido en sesión plenaria.

Revisa aquí el proyecto:

Además… Humala Tasso fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro agravado, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, en agravio del Estado por el ‘andahuaylazo’. En la toma de la comisaría de Andahuaylas en el 2005 fueron asesinados cuatro políticas.

No obstante, el militar en retiro dejó la prisión cumpliendo 17 años, 7 meses y 14 días, gracias a la figura de redención de pena.

Desde entonces, Antauro Humala ha realizado recorridos por diferentes ciudades del sur del país de cara a las elecciones generales del 2026. Otra de las acciones que emprendió fue adherirse, solamente como militante, a la agrupación que lleva sus siglas y que está a punto de ser habilitada para participar en la vida política del país.