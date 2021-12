Conforme a los criterios de Saber más

En entrevista con El Comercio, el presidente electo del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa, afirmó que en su gestión se reafirmará la autonomía e independencia de la institución. Además, consideró que, debido a la crisis política que se vive actualmente, no es el momento para realizar un cambio de Constitución y que el pedido de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo -que se discutirá la próxima semana en el Congreso- debe seguir los procesos y razones que establece la Constitución.

–Esta semana usted ha sido elegido como presidente del TC ¿Qué podemos esperar de su gestión?

Yo quisiera agradecer a mis colegas magistrados que han tenido la generosidad de elegirme como presidente del Tribunal Constitucional del Perú. En segundo lugar, quisiera expresar que mi gestión reafirmará y consolidará la autonomía e independencia del Tribunal Constitucional, así como su rol de garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de la primacía normativa de la Constitución. En consecuencia, velaré porque el Tribunal garantice la vigencia del Estado Constitucional, el respeto a los derechos humanos y democráticos .

–¿Hay algún tema que se impulsará durante su gestión?

Déjeme antes mencionar que a mí me eligieron por cinco años y mi nombramiento oficial dentro ese plazo vence el 4 de setiembre del año 2022. Yo, a diferencia de los demás, tengo mi nombramiento vigente. Y en realidad, si uno se pone a pensar, a mí no me gustaría estar presidiendo el Tribunal Constitucional con miembros nuevos, con nombramientos vigentes, sino que terminaría mi función como presidente el 4 de setiembre del 2022.

–¿Eso quiere decir que de haber magistrados nuevos usted se apartaría de la presidencia llegada esa fecha?

Sí, a mí me parece que yo debería dejar la presidencia a un miembro que entonces esté con elección vigente.

–Eso me lleva a preguntarle sobre el proceso de selección de nuevos magistrados del TC que ha pasado por diversas polémicas y aún no hay elección...

Espero que en este nombramiento, que está previsto para marzo del próximo año, estén los nuevos magistrados o por los menos dos o tres nuevos.

–Este año, desde el ámbito político se ha insistido mucho en realizar cambios constitucionales…

Siempre cabe hacer cambios, pero éstos deben ser oportunos, se deben hacer de acuerdo al espíritu de la Constitución y al texto de la propia Constitución.

–¿Qué quiere decir con “de acuerdo al espíritu de la Constitución”?

Esta es un Constitución vigente por muchos años, son casi 28 años que tenemos esta Constitución que ha regido y ha imperado en los actos del gobierno y eso es algo que debe respetarse.

–Pero persisten algunos proyectos, incluso el presidente Pedro Castillo habla de una nueva Constitución con cambios bajo sus propios conceptos socio-políticos...

No es el momento de cambios para una nueva Constitución y menos, con la crisis que estamos viviendo, de estar pensando en alterar la Constitución, sino que hay que respetarla y los cambios hay que hacerlos de acuerdo a lo que dice la Constitución.

–Hablando de crisis, la próxima semana se analizará un pedido de moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo ¿Cuál es su reflexión?

Bueno, eso es algo que está previsto dentro del mismo espíritu constitucional, pero como es algo íntimamente político, prefiero no declarar más sobre eso. Lo único que puedo hacer es invocar para que se haga de cuerdo a la Constitución.

Pedro Castillo anunció que próximamente presentará un proyecto de reforma constitucional para instaurar una asamblea constituyente que se encargue de elaborar una nueva Constitución.





–¿Qué exige la Constitución para este procedimiento?

Ahí tiene que haber una mayoría que está marcada en la Constitución y que debe respetarse, tiene que haber un número de parlamentarios de acuerdo a lo que la Constitución prescribe para que se pueda aceptar ese pedido de vacancia. No nos olvidemos que el presidente (Pedro Pablo) Kuczynski tuvo que renunciar porque veía que se le venía un pedido de vacancia inmediato.

–El TC ya ha analizado esta figura de la vacancia ¿cuáles son los requisitos para esto?

Ahí debe haber una exigencia de orden moral que lo dice la propia Constitución. Entonces, eso depende de la razón, del análisis de la razón por la que se está pidiendo, y lo más importante es el número de parlamentarios que exige la legislación

–¿Y esto no agudizaría más la crisis en el país o es una crisis provocada?

Es evidente que si un poder del Estado como el poder parlamentario tiene la mayoría que exige la legislación, no puede ser por una invención propia, sino por hechos que han ocurrido que pudieran estar violando el orden constitucional, pero eso no lo sé aún y no puedo decir nada pues como órgano podríamos dilucidarlo si es que se nos presenta.

–¿Con qué ojos mira el TC este escenario político?

El Tribunal tiene que exigir que sea de acuerdo al texto constitucional y no por caprichos políticos, así de sencillo y tampoco abusar de la debilidad de un presidente que ha sido elegido como tal.

–¿Estamos hablamos de que el Congreso no abuse de la debilidad del presidente? Quiero entender bien la figura…

Claro, igual hay que guardarle el debido respeto.

–Pero las crisis no vienen de ahora, en cuatro meses de gobierno han sido continuas…

Son cuatro meses difíciles que es el 5% del período presidencial. Pero eso también existe por lo que hizo el presidente anterior, Martín Vizcarra, que simplemente se arrogó la voluntad parlamentaria y suprimió el Parlamento, excediéndose en sus funciones.

–Usted sigue considerando que esa disolución fue inconstitucional, como opinó en la sentencia del caso...

Sí, yo opiné porque fue inconstitucional, yo estuve dentro de los magistrados que se pronunció en contra de esa disposición.

–¿Qué sucedería si este gobierno vuelve a usar esta figura de la disolución del Congreso para hacer un contrapeso político al Legislativo?

Bueno, eso tiene que ser hecho de acuerdo al tenor de la Constitución y no por una interpretación antojadiza.

–¿Se está abusando de estas figuras como la vacancia o la disolución del Congreso?

Yo creo que hay declaraciones del Ejecutivo en ese sentido que constituyen un abuso. Tienen que respetar la majestad del Congreso, pero ya no puedo decir más .

Magistrados Eloy Espinoza-Saldaña, Ernesto Blume, Augusto Ferrero, Marianella Ledesma, Manuel Miranda y José Luis Sardón, integran actualmente el Pleno del Tribunal Constitucional.

–Retomando las acciones que se darán en su presidencia ¿Cómo van el tema de la carga procesal y la resolución de casos antiguos?

Hemos avanzado mucho, pues cuando entré hace cuatro años al Tribunal Constitucional había más de seis mil expedientes y hoy en día, al momento que tome el juramento en enero, habremos acabado con todos los casos que se ven en el tribunal de la década pasada.

–¿Y se apunta a reducir más la carga procesal?

Exactamente, a eso apuntamos ya que es algo muy importante para el país. Hasta ahora se han solucionado más de tres mil expedientes y lo que queda es menos de la mitad de lo que tenía el tribunal cuando yo ingresé.

