Conforme a los criterios de Saber más

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado afirmó a El Comercio que las reuniones secretas que tuvo el presidente Pedro Castillo en Breña tienen “el mismo patrón” de los casos Odebrecht y club de la construcción. Agregó que la asesora empresarial Karelim López ha logrado tener acceso al poder político de turno, en paralelo a la obtención de una licitación millonaria.

LEE TAMBIÉN | Consorcio ganó millonaria obra tras visitas de asesora a Palacio de Gobierno

— Omar Tello, coordinador de las fiscalías anticorrupción, refirió que, hasta el momento, no existen indicios de algún tipo de delito en las citas clandestinas del presidente Pedro Castillo en Breña. ¿Podía ser así de tajante, sin que haya una pesquisa preliminar?

No, no comparto la aseveración tajante del fiscal [Tello], creo que adolece de apresuramiento y de falta de objetividad. Mínimamente, el fiscal podía haber expresado que el Ministerio Público, que él representa, observaba con preocupación la repetición o la presencia de patrones que se han observado en casos de gran corrupción, casos que han vinculado a empresas, grandes o medianas, y a altos funcionarios . En este patrón lo que hemos visto ha sido oscurantismo y anonimato en un marco de poca transparencia. Estos altos funcionarios del Estado- el presidente, los ministros, los gobernadores regionales o los alcaldes- se coluden con partes interesadas en hacer contrataciones y han puesto a la venta su capacidad de decisión, sea esta directa o indirecta.

— Usted dijo que Tello ha tenido “un error de enfoque” y que esta situación puede ser similar a los casos Odebrecht y del “club de la construcción”. ¿Cuáles son los paralelos que ve con las citas clandestinas de Castillo?

Hay varios paralelos y similitudes, pero el más destacable es el que se refiere al patrón de comportamiento de personas privadas que representan a empresas que llegan a tener una capacidad privilegiada, asimétrica y desigual de relación con funcionarios públicos para favorecer los intereses de sus empresas. Esta es, quizás, la más notoria de las características. Incluso, podría decirse que importantes organizaciones criminales no llegan a tener esta capacidad de acceso al poder político, menos a altísimos funcionarios, como un presidente de la República o un ministro de Estado.

Ni las organizaciones criminales más peligrosas tienen estos privilegios. Esto lo hemos visto claramente con Odebrecht, cuando los dueños de la empresa pulcramente vestidos, sin cortes de navaja en la cara, eran recibidos en el patio de honor de Palacio de Gobierno o viajaban en el avión presidencial.

— ¿A su consideración, la fiscalía de la Nación tiene o no elementos para iniciar una investigación sobre las citas secretas de Castillo?

Creo que sí tenía la sospecha inicial simple, que es el primer grado de sospecha que puede activar una intervención del Ministerio Público. Bajo esa premisa, y acorde a los revelado el último domingo sobre las reuniones, y las actividades de esta señora [López], marcan un acceso desigual, privilegiado y asimétrico [de esta persona] a altos funcionarios, en este caso al presidente de la República, más o menos hizo lo mismo que Odebrecht. Hay una relación en el tiempo que hace coincidir estas reuniones, nada menos que con el presidente y con el secretario general de la Presidencia [Bruno Pacheco], y el logro de contratos millonarios a favor de sus empresas.

— Si eventualmente el Ministerio Público abre investigación sobre estas citas secretas en Breña, ¿debe incluir desde el inicio al presidente Castillo?

Lo que hemos visto muchas veces en el Perú es que el discurso de la lucha contra la corrupción ha sido utilizado como un instrumento para enfrentar y, eventualmente, destruir al enemigo político. Esto lo hemos visto en el Perú, esto hacen los políticos peruanos y los partidos políticos, lo que el Ministerio Público no puede hacer es precisamente eso. Es decir, ser un instrumento político. Y lo segundo que no puede hacer es salir como se dice de expedición de pesca, no puede intervenir a ver si encuentra prueba, debe ir construyendo su intervención de manera racional, objetiva e imparcial, porque esto es lo que le da seriedad a la intervención del Ministerio Público.

— ¿Y al presidente Castillo se le debe abrir investigación preliminar?

Hay las bases iniciales para comprenderlo. Es decir, el señor presidente fue nada menos que el protagonista de estas reuniones. Y hay que sumar las otras reuniones que sostuvo esta lobista [Karelim López] y que hizo que milagrosamente las empresas que representaba ganarán un contrato millonario. Esa persona de reunió con el presidente. Hay varios hechos que investigar .

Y o creo que el Ministerio Público debe partir de la premisa que está repitiéndose el patrón ya advertido en casos de gran corrupción de relación entre la delincuencia y el poder, léase el Caso Lava Jato . A partir de eso, estaríamos viendo una conducta más o menos similar, es perfectamente legítima esa premisa de intervención de la fiscalía, lo contrario sería incorrecto. La información está allí, es información frente a la cual el Ministerio Público no puede ser indiferente, no puede ser neutral, tiene que valorarla.

MÁS INFORMACIÓN | Empresas que compitieron por obra de S/232,5 millones eran del mismo dueño

— ¿Qué tanto puede afectar que el mandatario esté implicado en una investigación, a solo cuatro meses de iniciado su gobierno?

Creo que ya este hecho [las reuniones en Breña] le están afectando políticamente de forma muy grave, y esta no es una narrativa construida por la oposición, es una narrativa construida por él mismo.

— Castillo tuvo reuniones en Palacio de Gobierno con la asesora empresarial Karelim López, a quien también se le vio en la casa de Breña. Luego un consorcio relacionado a ella obtuvo una millonaria concesión. ¿Es normal que un presidente se reúna con un proveedor del Estado?

No, de ninguna manera, menos de la forma cómo se ha descubierto. Reitero, aquí estamos viendo el mismo patrón del Caso Odebrecht y otros casos parecidos como el club de la construcción, esto no tiene nada de normal, esto es profundamente preocupante y por eso entiendo que el Ministerio Público está empezando ciertas pesquisas [sobre la licitación en Provías].

— La fiscal Karla Zecenarro ha abierto investigación contra López y Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia, por presunto tráfico de influencias. ¿Dentro del marco de esta pesquisa, se pudo allanar la casa en Breña? ¿Ha sido un error no hacerlo?

Mire, el allanamiento como diligencia de investigación tiene que estar anticipado por máximos y justificados fundamentos. Debido a la propia lentitud que caracteriza a los órganos de justicia, entre ellos el Ministerio Público, tal vez no había las condiciones objetivas para ello. No significa que no se pueda hacer más adelante. Yo creo que oportunamente el Ministerio Público podrá hacer esta diligencia con mayores fundamentos que la justifiquen.

— La fiscal de la Nación hasta el momento no se ha pronunciado sobre las reuniones secretas de Castillo en Breña. ¿Pudo tener mayor margen de acción en este caso?

Bueno, yo creo que sí de alguna manera. Por ejemplo, el contralor de la República se pronunció, emitió un comunicado, me parece que la señora fiscal de la Nación pudo haber expresado mediante un mecanismo similar. Dar a conocer la preocupación del Ministerio Público ante esta situación y su determinación a actuar con diligencia si los hechos así lo merecen. Marcar una pauta general que brinde confianza a ciudadanía respecto a que el Ministerio Público actuará de manera diligente y eficaz. Eso pudo haberse hecho y este tipo de expresiones habría sido apropiada y no habría vulnerado ningún principio jurídico en este caso. Habría que preguntarle por qué no lo hizo.

— Desde la oposición en el Congreso ha criticado esta pasividad. Y señalan que cuando se denunció la presión del Ejecutivo en los ascensos en las FF.AA., también se demoró en iniciar investigación preliminar…

Quiero ser muy claro, yo no confío ni tampoco le otorgo un centímetro de credibilidad a la oposición en el Congreso, la oposición en el Congreso está motivadamente exclusivamente por su ambición de poder, poco le interesa el Estado de derecho, y poco le interesa la democracia.

Sobre los ascensos, ahí hubo una intervención del Ministerio Público, y esa intervención consistió en la activación de una investigación que comprendió a Bruno Pacheco, ya está en curso […] Tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están imbuidos en el caos y en la anarquía y las instituciones, sobre todo, las de justicia tienen que ser muy serenas, no pueden caer en este juego. Por lo tanto, la actuación del Ministerio Público, tiene que ser muy cuidadosa. Entonces, juzgado la conducta de la fiscal de la Nación a partir de este y casos anteriores, aún es muy temprano para decir que hay una parcialidad o pasividad de parte de ella en estos casos.

— La fiscal de la Nación ha citado a declarar al presidente Castillo para el 14 de diciembre al presidente Castillo, a fin de que declare sobre los ascensos en las FF.AA. ¿Le puede consultar también por sus reuniones en Breña?

Si la Fiscalía de la Nación ha requerido el testimonio del presidente Castillo para ese caso concreto, solo puede preguntar de ese caso concreto, salvo que tenga una relación de conectividad con los demás hechos. Si tuviese esa relación, sería legítimo que la fiscal de la Nación hiciera las preguntas correspondientes, sino pueden ser esas preguntas objetadas por ser impertinentes.

También quisiera agregar que esta citación abunda en la tesis de que la fiscal de la Nación está actuando conforme a una pauta que ella misma señaló en el caso de Martín Vizcarra. Cuando el despacho de la fiscal de la Nación dijo que el hecho de que un presidente solo pueda ser acusado y procesado al terminar su mandato y con prerrogativas de juicio político, no impedía que el Ministerio Público pudiera realizar acciones de investigación y ahí, marcó un punto de quiebre con la práctica anterior. Antes los fiscales de la Nación ni siquiera investigaban a los presidentes de la República.

— La fiscal Ávalos ha abierto una investigación a Pacheco por presunto enriquecimiento ilícito. Un chofer de Palacio le depositó S/20 mil. ¿Cree que todas las pesquisas sobre el ex secretario general están interconectadas? ¿Las reuniones en la casa en Breña entrarían ahí?

Es probable que estén interrelacionadas y es probable que las reuniones en Breña estén conectadas. Es decir, no necesariamente a hechos puntuales como la entrega de S/20 mil de parte del chofer. El enfoque de la investigación contra el señor Pacheco por parte del Ministerio Público, a mí me parece muy correcto, el de enriquecimiento ilícito, porque si ha habido un incremento patrimonial que este señor no puede probar, y ese incremento ocurrió en el tiempo que este señor ejercía esta elevada función, entonces la presunción es que este señor abusó del cargo. Y aunque el Ministerio Público mantiene su deber de aportar la carga de la prueba, ese señor [Pacheco] tiene que demostrar de dónde sacó este dinero y si no lo hace confirma la presunción de que es un dinero de procedencia ilícita.

— De otro lado, ¿qué tipo de errores hubo en las medidas contra “Los Dinámicos del Centro? Hay personajes claves que aún están prófugos.

Me parece que la Policía e, incluso, el Ministerio Público, sobre todo el que tenía la competencia, mostraron descuido para evitar la fuga y este descuido puede ser que estuviese relacionado al hecho de que estos personajes estaban vinculados al nuevo gobierno […] Y sí, hubo descuido, porque la fuga de procesados a este nivel, solo puede explicarse por negligencia.

VIDEO RECOMENDADO:

En su videocolumna del viernes, Fernando Vivas subraya el triste papel de un personaje que en lugar de compensar los vacíos de su jefe, lo expuso a las tentaciones del poder.