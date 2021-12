Conforme a los criterios de Saber más

La politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil de Transparencia, consideró que “la falta de información y de transparencia” están generando que la “credibilidad” del presidente Pedro Castillo “se desmorone”. Advirtió que el país está a un paso de entrar “a un punto de no retorno” que puede poner en riesgo la democracia.

“Lo único que nos queda para salir [de esta crisis] es asumir responsabilidades desde donde estamos. Esto implica que el presidente Castillo asuma su responsabilidad de ser presidente y que el Legislativo asuma su rol de representación popular, y nosotros, como ciudadanos asumamos nuestro rol de vigilancia activa”, subrayó en una entrevista a El Comercio.

— El presidente Castillo ha continuado reuniéndose con altos funcionarios, e incluso con empresarios en una casa en Breña. Esto a pesar de que la contraloría ya había advertido que esto es un acto que atenta contra la transparencia. ¿Cómo se puede interpretar este comportamiento?

Desde la Asociación Civil Transparencia hemos emitido hoy [martes] un comunicado que va en ese sentido, y lo que señala es que el mensaje a la Nación que ha dado el presidente Castillo no ha aclarado ni la naturaleza ni el contenido de las reuniones que no tienen registro. Por ende, esto ha generado una situación de zozobra y desconfianza en la población. Por ello, nosotros le pedimos al gobierno que transparente los detalles de dichas citas, esperamos que las autoridades competentes determinen con celeridad las responsabilidades del caso.

— ¿La fiscalía debe iniciar investigación preliminar? ¿Esta debe incluir a Castillo Terrones?

Las autoridades competentes deben determinar con celeridad las responsabilidades del caso. Y, en ese sentido, vemos que hay instituciones en el país que siguen funcionando a pesar de la situación de inestabilidad política. Entonces, necesitamos salir de esta crisis, que no es actual, es una situación que viene desde el 2016, cuando los resultados electorales generaron una polarización que luego se tradujo [en una confrontación] entre el Ejecutivo y el Legislativo. El problema está en que el deterioro no se ha detenido. Es momento de tomar las riendas del país para frenar este deterioro.

— En un mensaje a la Nación, el presidente Castillo dijo que las reuniones que tuvo en Breña “son personales”, y no brindó mayor detalle. ¿Ha sido un error esta falta de autocrítica y de transparencia?

Sí, la falta de transparencia atenta contra la gobernabilidad. Y el presidente Castillo, como líder del Ejecutivo, tiene la responsabilidad y el deber de informar sobre el conjunto de sus acciones. En el mensaje de ayer [lunes] no se ha esclarecido la naturaleza de estas citas ni sus fines. El gobierno tiene la primera responsabilidad en esta crisis.

Y creo que también es momento de pasar, de ver más allá del momento electoral. El presidente empezó su mensaje hablando de personas que no reconocen su triunfo, yo creo que ya estamos más allá del momento electoral, es necesario que el gobierno asuma la responsabilidad de un conjunto de decisiones que nos han llevado a esta crisis. En primer componente, el más determinante, ha sido un conjunto de malos nombramientos de personas no idóneas, que afectan la capacidad de respuesta del Estado y que debilitan la institucionalidad. Lo segundo es la poca transparencia, las reuniones en la casa de Breña y también la poca transparencia en cuanto a cuáles son las políticas que el gobierno va a implementar o qué están en curso. Todo esto lleva a la ciudadanía a tener la percepción de que el gobierno está buscando esconder algunas cosas. Y a eso se suman el retroceso institucional y los indicios de corrupción.

— La empresa Karelim López Arredondo no solo visitó Palacio de Gobierno, sino también la casa en Breña, donde Castillo aún despacha. La compañía Termirex S.A.C., a la cual asesora, ganó, a través de un consorcio, una millonaria adjudicación en octubre. ¿Es normal que una proveedora del Estado se reúna con el mandatario?

No, no es normal, y esto se suma a un conjunto de indicios que apuntan a situaciones de corrupción, como la de situación del señor Pacheco. Además, el presidente es presidente de manera permanente, no se puede desvincular a su rol. En su casa o en Palacio de Gobierno, el señor Castillo es presidente y se espera que cumpla su rol a cabalidad. Por eso, es importante y se le demanda al presidente que responda por las acciones que se han visto en estos días, que responda con firmeza y con respuestas creíbles. Esta situación de falta de información y de transparencia está haciendo que la credibilidad del presidente Castillo se desmorone y eso se está traduciendo en las encuestas de opinión.

Y para responde a una pregunta anterior, quizás lo mejor sea que el fiscal que investiga al señor Pacheco pueda pedir información sobre las reuniones del presidente y de ahí ir evaluando qué situaciones se han dado.

— Por ejemplo, existe una contradicción entre lo que dijo Castillo y el ministro Carrasco. Este último refirió que en las citas en Breña se tocaron temas sobre el “sistema de defensa” y, por ende, debía mantener “reserva”. ¿Debe ser citado, interpelado por el Congreso?

El Congreso más allá de hablar y de centrarse en la vacancia presidencial, tiene otras herramientas que podría utilizar y que está en la Constitución como lo son la interpelación y la censura [a ministros]. Se necesita una salida política a la crisis que sea democrática y responsable, porque, de lo contrario, los escenarios futuros van a ser inciertos y peligrosos para la sobrevivencia del régimen democrático. Tenemos las horas contadas, los actores políticos deben asumir sus responsabilidades. Sobre la citación al señor Carrasco, eso lo debe determinar los actores políticos que tienen los instrumentos que la Constitución les da.

— En mayo último, cuando Castillo aún era candidato, firmó la Proclama Ciudadana. ¿La ha respetado en su totalidad, a su entender?

No, no se ha respetado en su totalidad. Desde la sociedad civil estamos trabajando en una plataforma de vigilancia ciudadana, daremos a conocer en los próximos días [un informe]. Observamos que hay muchas alertas y varias de ellas son graves. ¿Cuál es el problema de que no se cumplan con los compromisos de la proclama? La proclama buscaba garantizar mínimos democráticos, acá lo que estamos viendo es que se está debilitando la democracia y no tenemos cómo en el corto plazo volver a recuperarla.

— ¿La democracia se está debilitando desde el gobierno?

El sistema democrático tiene diferentes componentes, uno de ellos es la institución presidencial. Estamos viendo que ese liderazgo que se requiere para asegurar la conducción del país, se esta debilitando. También tenemos un componente que tiene que ver con instituciones, algunas tienen que ver con los ministerios. Ahí ha habido nombramientos poco acertados de funcionarios que no cumplen con el perfil para el puesto que ocupa. A eso me refiero con debilitamiento institucional.

— Uno de los 12 compromisos de la Proclama Ciudadana se refiere que debe “respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa”. Sin embargo, en estos primeros cuatro meses se han registrado agresiones físicas y verbales de parte de autoridades y personal de seguridad de Ejecutivo a reporteros…

No [se ha respetado]. Ahí tenemos un riesgo de alerta muy grave y, en ese sentido, es necesario hacer incidencia desde la sociedad civil para que ese compromiso se respete. Los colegas del Consejo de la Prensa Peruana se han pronunciado sobre la declaración de Chapultepec y otras cosas que tú has señalado que vienen ocurriendo. Ahí tenemos una alerta y, efectivamente, la libertad de prensa es un componente de la democracia, si se vulnera esa libertad, también se está vulnerando al régimen [democrático]. Se han hecho declaraciones que, atentando de alguna manera contra esa libertad, desde el Ejecutivo y en particular el presidente. Es el propio gobierno el que debe enmendar sus errores para volver a garantizar una situación de gobernabilidad, no estamos viendo señales en ese sentido.

— Castillo tampoco ha brindado una sola entrevista en cuatro meses de mandato. ¿Este silencio se empieza a tornar como una debilidad?

Este silencio apunta en la línea a lo que venía diciendo al inicio [de esta entrevista], se necesita generar mecanismos para la transparencia en el ejercicio del cargo, y esa transparencia pasa por múltiples niveles, uno de ellos es que el líder de gobierno tenga una postura clara y la comunique. La falta de comunicación, a través de entrevistas, es sin duda una carencia que los ciudadanos le reclaman. La ciudadanía le reclama al presidente que exprese con claridad los lineamientos generales del gobierno, las formas en que se van a cumplir esos objetivos y, además, las acciones de corto, mediano y largo plazo.

— Otro punto de la Proclama Ciudadana es el respeto a la institucionalidad y meritocracia de las FF.AA. y de la Policía. No obstante, hubo una crisis por los ascensos…

Es otra alerta que se ha levantado…

— ¿El Ministerio Público debe solicitar restricciones para Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia?

El fiscal que investiga al señor Pacheco [Marco Huamán Muñoz] debe pedir todas las garantías del caso, y es él quien determinará las garantías que estime convenientes. Esa persona, insisto, debe pedir la información sobre las reuniones del presidente que no fueron registradas y a partir de ahí identificar si hay elementos que merezcan una mayor investigación.

— ¿Le cree a Pacheco cuando dice que los US$20 mil hallados en el baño de su oficina en Palacio, son producto de su salario y ahorros?

Sin duda es una situación anodina, la de contar con dinero en efectivo en esa cantidad en el baño. Entonces, al ser una situación anodina la justificación que se ha dado a la ciudadanía resulta poco creíble. Por ende, esta situación levanta sospechas sobre posibles indicios de corrupción que deben ser esclarecidos en el marco de investigaciones que se están realizando y en la brevedad posible.

— Las bancadas de Fuerzas Popular, Renovación Popular y Avanza País han presentado una moción de vacancia en contra del presidente Castillo. En el documento enlistan siete razones para justificar una eventual destitución. ¿Para Transparencia, esta solicitud es constitucional?

En los elementos que conforman el actual pedido de vacancia sin duda hay algunas inconsistencias que merecerían que quienes presentaron la moción, las revisen. Hay otros mecanismos que tiene el Congreso a su disposición que les permitirían obtener respuestas, como la interpelación y la censura. Pero hay una voluntad de centrarse en la vacancia presidencial. Eso no nos lleva a una salida de la crisis que busque garantizar la estabilidad. Al contrario, genera polarización, debilita la figura presidencial, y ahí creo que es momento que se demuestre responsabilidad y compromiso con la democracia.

— El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) ha referido que será difícil que lleguen a alcanzar los 87 votos para una eventual vacancia. Agregó que lo más concreto es llevar al presidente Castillo al pleno. ¿No se está distorsionando el proceso de vacancia con una “interpelación presidencial”?

[…] Hay que cuidar el uso de la figura de la vacancia presidencial, hay otros mecanismos que el Congreso podría utilizar, la interpelación y la censura a los cuales no recurre y prefiere centrarse en uno solo. Lo que debemos buscar ahora es una ruta clara de salida a esta crisis política y esta ruta debe contemplar a diferentes actores y autoridades. Y después del presidente y del Ejecutivo, el actor principal es el Congreso. Exigimos que las autoridades pongan por delante una respuesta democrática al país.

— ¿No un exceso ir a un proceso de vacancia a solo cuatro meses de iniciada la administración Castillo?

Hay un conjunto de demandas ciudadanas que no están siendo cumplidas y de promesas de campaña que deben también evaluarse. El gobierno debe, por un lado, cumplir su agenda electoral. Y por el otro, se debe al conjunto de ciudadanos que no votaron por ellos. Tiene que establecer una agenda que plantee la ruta a mediano y largo plazo, y esa agenda hoy no está clara. No tenemos claridad sobre la reforma del sistema de salud, sobre el retorno a clases, entre otros.

[…] Y de otro lado, se suma a esta incertidumbre sobre la agenda pública, un conjunto de acciones que enturbian el ejercicio del poder y ese conjunto de acciones son reuniones fuera de lugares públicos, mensajes que no terminan de señalar verdades y acciones que involucran dinero del cual cuesta rendir cuentas. La suma de estas acciones hace que todo el accionar del gobierno aparezca como cuestionable. A las autoridades se les pide que asuman su responsabilidad y compromiso con la democracia, porque el tiempo se nos está acabando. ¿Qué significa esto? Estamos por entrar a un torbellino sin fin, claramente este ciclo de crisis empieza en el 2016 y no ha hecho más que profundizarse.

— Y la vacancia no es la salida…

No, claramente la vacancia no es la salida, porque [la crisis] no tiene que ver con individuo, tiene que ver con un gobierno, con un sistema de partidos a los cuales se les está haciendo muy difícil ejercer su rol participativo. Entonces, eso se traduce en que la vacancia implicaría que sea la vicepresidenta [Dina Boluarte] la que asuma. ¿Y qué garantías hay de que sea la vicepresidenta la que nos dé la estabilidad que el presidente no ha podido?

Y si nos encontramos en una situación en la que sea el Congreso quien determina quién va a liderar el país, aunque sea por unos meses, nos encontraríamos en una situación muy similar a la de noviembre de 2020, y ya hemos visto las consecuencias. Implicaría, además, recurrir a los partidos políticos para resolver la crisis de representación. Pero, precisamente es la crisis de los partidos políticos la que nos ha metido en esta crisis de representación. ¿Si recurrimos a nuevas elecciones, nos va a permitir tener mejores líderes? El resultado de la elección de este año se da por los liderazgos y partidos que tenemos. Tampoco se va a resolver la situación, la crisis. La vacancia, de darse, desencadenaría un conjunto de acciones que solo afectaría más la situación del país a todo nivel: político, económico, social y de salud. Necesitamos darnos cuenta de que estamos [a un paso de entrar] a un punto de no retorno, lo único que nos queda para salir es asumir responsabilidades desde donde estamos. Esto implica que el presidente Castillo asuma su responsabilidad de ser presidente y que el Legislativo asuma su rol de representación popular, y nosotros, como ciudadanos asumamos nuestro rol de vigilancia activa.

— ¿Cuál es su balance sobre la actual administración del Congreso?

Lo primero que hay que señalar es que el Congreso tiene bajos niveles de aprobación, seguimos en una situación donde un tercio confía en el Parlamento y dos tercios, desconfía. Es una gran mayoría la que no tiene confianza en esa institución. Y lo que se ha visto también es que, desde el Legislativo, las agendas que podrían ser ciudadanas terminan convirtiéndose en agendas que priorizan los intereses particulares. Vemos producción de leyes orientadas a proteger agendas particulares y personales. Se necesitan construir puentes.

