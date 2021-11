Conforme a los criterios de Saber más

A menos de cuatro meses desde que la Contraloría emitiera una primera alerta, a través de un informe donde advirtió una afectación a la transparencia por las reuniones que el presidente Pedro Castillo tuvo fuera de Palacio de Gobierno durante los primeros días de su mandato, el profesor volvió a incurrir en esta misma situación, lo cual ha desencadenado una crítica unánime en la oposición en el Parlamento. Incluso, bancadas que inicialmente rechazaron admitir la moción de vacancia en su contra, hoy lo evalúan.

El programa “Cuarto poder” emitió imágenes en las que se ve a Castillo ingresar en altas horas de la noche a la casa del pasaje Sarretea, en Breña, en diferentes oportunidades. Hasta el lugar llegaron, el 16 de noviembre, los congresistas Álex Paredes y Lucinda Vásquez, de Perú Libre. Y tres días después estuvo el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones.

También se captó la entrada de Karelim López Arredondo, asesora de la empresa Termirex S.A.C., que, a través del Consorcio Puente Tarata III, ganó la licitación de una obra S/232,5 millones de Provías Descentralizado durante el actual gobierno.

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) solicitó, en un pronunciamiento, la “inmediata” intervención del Ministerio Público, a fin de determinar “la naturaleza y el contenido” de las citas secretas de Castillo Terrones. “Reuniones fuera de Palacio solo generan incertidumbre y sospechas de decisiones deshonestas. ¡Exigimos transparencia!”, agregó.

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (APP), dijo que la actitud del jefe de Estado “daña irreparablemente la investidura” de la Presidencia.

Y, horas después, el líder de APP, César Acuña, afirmó que su agrupación “será inflexible” en la aplicación de la Constitución si es que se “demuestran actos de corrupción” en el Ejecutivo. “Así lo hemos hecho siempre. Lo digo con la autoridad política y moral de quien no tiene pacto ni debe ningún favor al gobierno ni a Pedro Castillo”, tuiteó.

La portavoz alterna de Acción Popular, Karol Paredes, criticó, en diálogo con El Comercio, la falta de transparencia de Castillo Terrones. “Tiene que aprender a respetar la institucionalidad, no se puede hablar así de transparencia, debe responder y asumir lo que corresponde. Y aclaro que no hemos pensando en ninguna vacancia”, manifestó.

Desde Avanza País, la congresista Norma Yarrow le solicitó formalmente al nuevo secretario general de la Presidencia, Carlos Jaico, brinde la lista de personas con las que se ha reunido el mandatario en Breña. Y, a la par, le pidió a la fiscalía iniciar una investigación por presunto tráfico de influencias a quienes resultan responsables.

“No sé qué está esperando la fiscalía para intervenir. Desde aquí demando que la Fiscalía de Prevención del Delito intervenga el domicilio del presidente Castillo en Breña. Aquí hay un claro tráfico de influencias, el presidente Castillo se está vacando solo”, remarcó.

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que su bancada buscará interpelar al ministro Carrasco, uno de los asistentes a las citas en Breña. “Tiene que informarnos qué ha ido a despachar fuera de las oficinas oficiales, estando en una cartera que tiene tantos aspectos de seguridad nacional que pueden afectar al país”, subrayó.

Montoya, además, invitó al presidente Castillo “a dar un paso al costado y renunciar”.

El lunes por la noche, en mensaje a la nación, el presidente dio una justificación que contradice las explicaciones previas del ministro Carrasco.

“Deslindo de cualquier acto de corrupción. [...] Las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal”, aseguró, flanqueado por el Gabinete Ministerial.

Pero horas antes, Carrasco afirmó que en las reuniones con el presidente se trataron temas relacionados a la defensa de la nación.

“Son reuniones normales, cotidianas, que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado y lo que se trata en esas reuniones, desde mi posición como ministro de Defensa, manejamos todo el sistema de defensa de la nación y por lo tanto debemos mantener la reserva de ese tipo de reuniones”, señaló a Exitosa.

¿Un giro de posición?

Horas antes del mensaje a la nación, el vocero de Somos Perú, José Jeri, dijo que es necesario que el mandatario “dé una explicación” clara. De lo contrario, su bancada meditará la admisión a debate de la moción de vacancia promovida por Patricia Chirinos (Avanza País).

“Si la explicación [de Castillo] no es clara tendríamos que meditar la admisión a debate de la vacancia, que es distinto a votar por la destitución, toda vez que de ser admitida [la moción], el presidente concurrirá al pleno a responder y una de las preguntas de cajón será sobre las reuniones fuera de Palacio de Gobierno”, expresó a El Comercio.

El segundo vicepresidente del Parlamento, Enrique Wong (Podemos Perú), indicó que su agrupación evaluará si respalda o no la admisión de la moción de vacancia presidencial.

“Eso vamos a debatirlo en mi bancada. Ya se cumplió con las firmas necesarias para la presentación de la moción, ahora vamos a discutir la moción y llegar a una votación para ver si el presidente acude al Congreso”, refirió.

El congresista Carlos Anderson (Podemos Perú), quien inicialmente se mostró en contra de la admisión a debate de la vacancia, cambió de postura por los últimos hechos y anunció su voto a favor de debatir la moción. “El mensaje del presidente -por su vaguedad, victimización y renuencia a esclarecer los hechos que indican posible corrupción en su gobierno- me llevan a anunciar mi voto a favor de la moción de vacancia. Esto no significa apoyo para quienes impulsan la vacancia desde el día 1″, dijo en Twitter.

La oposición cuenta, hasta el momento, con 45 votos para la admisión de la moción de vacancia, cuando son necesarios 52. Si Somos Perú (6) y Podemos (5) deciden respaldar la medida, superarían esta cifra.

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, por su lado, demandó a Castillo a “explicar los hechos que revelarían existencia de un despacho presidencial paralelo”. Agregó que el Ministerio Público, la contraloría y la procuraduría “deben de actuar” de acuerdo a sus “atribuciones legales y constitucionales” para aclarar esta situación, debido a que el presidente se reunió con “personas que habría contratado con el Estado”.

La Unidad de Datos de El Comercio informó el último sábado que la admisión de la moción de vacancia tendría el respaldo de 45 congresistas. Las posiciones que adopten Podemos y Somos Perú pueden ser determinantes. (Infografía: EC Data)

La justificación de los ministros

Una de las primeras autoridades del gobierno en pronunciarse sobre las reuniones secretas de Castillo en Breña fue la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez. La noche del domingo, en el programa “Día D”, consideró la denuncia como “delicada”, porque “lo más importante para un gobierno es la transparencia”. “Que sepa, el presidente no despacha en Breña sino Palacio de Gobierno”, añadió.

A diferencia de Vásquez, otros integrantes del Gabinete intentaron minimizar la acusación contra el presidente.

Por ejemplo, el ministro Carrasco dijo que las reuniones con Castillo fuera de la Casa de Gobierno fueron “normales” y “cotidianas”.

El titular de Salud, Hernando Cevallos, indicó que en las citas del mandatario en Breña “no hay ninguna cosa ilícita”. “El presidente puede reunirse con los empresarios, con los gremios y con las personas que crea necesario. No siempre las reuniones del presidente, porque no todo el mundo quiere que las reuniones sean públicas, tienen que ser de carácter público, pero eso no tiene nada ilegal”, añadió.

A su turno, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, dijo que no estaba al tanto de la denuncia sobre las reuniones secretas de Castillo. No obstante, aseguró que “el ruido político y los informes noticiosos no pueden definir la continuidad de un presidente”.

Más información

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), informó que solicitará al pleno facultades para investigar las reuniones de Castillo en Breña.

Castillo, al ser consultado sobre si había pensado “en alguna renuncia” durante un recorrido en Amazonas, región afectada por un terremoto de magnitud 7,5, respondió, visiblemente ofuscado. “¿Usted está loco, señor? ¿A qué se debe su pregunta? ¿Por qué voy a renunciar?”, refirió.

VIDEO RECOMENDADO