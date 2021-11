Conforme a los criterios de Saber más

El ex jefe de Gabinete Ministerial Óscar Valdés Dancuart consideró que es necesario que el presidente Pedro Castillo se quite el sombrero y empiece a gobernar “para todos”. Agregó que la primera ministra, Mirtha Vásquez, ha generado “incertidumbre” y un “panorama negativo” de cara a los inversionistas, tras su anuncio del eventual cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho.

— La primera ministra Vásquez firmó un acta de compromiso con autoridades y dirigentes de Ayacucho sur, donde se acordó la creación de una comisión ejecutiva para el cierre de cuatro minas. ¿Cómo evalúa esta medida? ¿Es una mala señala para la inversión en el país?

En primer lugar, es una medida que atenta contra las leyes existentes, es ilegal, así haya la buena intención de la primera ministra de dialogar en una comisión. [No puede] de partida señalar el cierre de cuatro minas, cuando hay procedimientos que están normados y que diferentes gremios los han dado a conocer en amplitud. En segundo lugar, no puede ser que la señora Vásquez haga este tipo de acciones que lo único que han hecho es crear más incertidumbre y un panorama negativo en el Perú y en el extranjero, tanto es así que hemos visto cómo en la bolsa de Londres han caído las acciones de este grupo económico [Hochschild Mining Plc]. Es lamentable que la primera ministra en lugar de promover las inversiones, esté atentando contras estas por satisfacer su voluntad antiminera.

— El presidente Castillo dijo que “no han existido ni existirán decisiones unilaterales, ni arbitrarias, ni al margen de la ley”. ¿Ha corregido a la jefa del Gabinete?

Mire, el daño ya está hecho, las acciones cayeron en la bolsa. El presidente no puede dar soluciones generales, si el presidente no está de acuerdo con lo que ha hecho la primera ministro debió decirle que se retire del cargo, la debió cambiar, no puede tener a una persona que haga de incendiaria en esta época en la que el Perú necesita inversiones. El mismo presidente Castillo debe darse cuenta que debe quitarse el sombrero y empezar a gobernar para todos los peruanos. Debe escoger al mejor personal.

— Vásquez se reunió la noche del lunes con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMP). ¿Es cita no debió darse antes de que el gobierno asuma un compromiso con las comunidades de Ayacucho?

Por supuesto [que debió darse antes], si ella tenía alguna duda o propuesta sobre el cierre de minas ha debido consultar a los actores principales, a los empresarios y las comunidades, eso siempre se ha hecho. Se pone a ambos actores en una mesa y se discuten las soluciones, pero la primera ministra ha tenido un comportamiento unilateral e ilegal.





En su videocolumna de este martes, Fernando Vivas sostiene que detrás del anuncio del cierre de minas, hay un culto que opone la armonia de los campos a la actividad extractiva. Pero no todos lo comparten en el gobierno.

— ¿Es necesario que el Parlamento interpele a la primera ministra por esta polémica?

Sí, hace rato que el Congreso ha tenido que hacer una propuesta para una interpelación de la señora Vásquez. El Parlamento se debe estar dando cuenta del daño que le ha hecho al país al darle la confianza a este Gabinete.

— Si después de las rondas de diálogo con la SNMP, el gobierno insiste en el cierre de las cuatro operaciones mineras, ¿qué tipo mensaje estaría dado?

Bueno, el Estado perderá mucho dinero, porque estas empresas van a demandar al Perú ante el CIADI, y van a tener que se recompensadas no solamente como si fueran una concesión minera, sino una concesión minera en ejercicio. ¿Cuánto dinero le va a representar al Estado peruano este mal acto de la presidenta del Consejo de Ministros? Y si se diera la cuestión contraria, las comunidades se le van a venir encima. Y ella va a tener que disculparse y reparar este daño.

— ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias a mediano y largo plazo?

A mediano plazo, si es que cierran las minas, vamos a tener una demanda ante el CIADI, que puede durar de dos a cuatro años, y la vamos a perder, y el Estado va a tener que desembolsar muchísimo dinero. También habrá problemas con todas las comunidades que dejarán de recibir canon. Y un tercer daño será a los trabajadores de esas mineras que van a perder su empleo. Y a largo plazo, estamos viendo que ya hay muchas señales de que la inversión extranjera y nacional va a decaer.

— La bancada de Perú Libre se ha fraccionado. El sector que responde a Cerrón votó en contra de la investidura del Gabinete de Vásquez. ¿Qué significa esta aparente ruptura?

La ruptura se ha dado y se va seguir dando, habría que preguntarse hasta dónde, cuál es el límite al cual ellos podrían llegar, porque si procede un eventual pedido de vacancia [contra Castillo], ambas facciones de Perú Libre podrían perder su posición y las cosas pueden cambiar. Esta división va a continuar, ellos la van a seguir moviendo de acuerdo al momento, a la coyuntura y van a jugar políticamente con ello.

— ¿Le preocupa las contrarreformas en educación y en transportes, que promueve el gobierno?

Por supuesto, estamos regresando nuevamente a la jungla, el Congreso no debe permitir [un retroceso], los únicos que realmente puede solucionar este problema son los parlamentarios, porque ya hemos visto que la calle es insuficiente hasta ahora. El Congreso hace rato ha debido interpelar a ambos ministros y defender las reformas avanzadas. El Congreso so pretexto de la “gobernabilidad”, lo único que está viendo son sus intereses personales y partidarios.

— ¿Cuál es su balance de la primera etapa de la administración de Castillo?

En 100 días hemos retrocedido cinco años, realmente es inconcebible que el presidente tenga tantos errores y no tenga un propósito de enmienda . Si se le deja trabajara su libre albedrío, esto va a ser irrecuperable después. Por eso demando al Congreso que haga su tarea de equilibrio de poderes, que haga que el presidente sienta [este control], hasta ahora lo único que ha hecho este Parlamento es ser muy permisivo, ha dado la confianza a dos gabinetes fallidos. Ahora esté siendo pasivo en cuanto a las actividades del presidente y del secretario general de Palacio, hemos visto cómo se ha querido manipular a la Sunat, y ese señor Pacheco sigue en el puesto, pese a haber renunciado. No hay una demostración de respeto de parte del presidente a la población, y su discurso está lleno de generalidades.

— ¿Y del Parlamento?

El Parlamento es otro fraude, porque ha dado la confianza a dos gabinetes a los que no se la debió dar, no está haciendo su papel de control político y fiscalización, está demasiado lento. Tampoco hace su trabajo respecto a las leyes, se ha debido empezar a trabajar ya en reformas constitucionales, el Congreso es una constituyente en ejercicio, para evitar la asamblea constituyente que tanto están pidiendo Castillo y su gente, el Congreso debería realizar reformas parciales a la Constitución, los cambios que la ciudadanía está reclamando. Hay muchas leyes sobre las cuales el Congreso no está haciendo su tarea. Y si de algo pecaron los anteriores congresos fue no hacer su tarea y dedicarse solo al show político y la obstrucción.

— Usted ha criticado la actitud de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos por no respaldar la moción de vacancia contra Castillo “so pretexto de la gobernabilidad”. ¿A casi cuatro meses de iniciado el gobierno, no es un exceso buscar la destitución del presidente?

Mire, mucha gente dice que es irresponsable pedir una vacancia, pero yo pregunto: ¿hasta cuándo es responsable que el Perú se esté rompiendo en dos? El presidente tiene mensajes de división, ha hablado de pituquitos, de los que tienen dinero, el señor Castillo solo busca la confrontación. Y, de otro lado, no está demostrando tener la responsabilidad correspondiente para el manejo del Estado. ¿Qué esperamos? ¿Esperamos que sea un año y que en el exterior nos vean como un país paria, donde hay incertidumbre, donde se vaya la inversión extranjera y local? Yo pienso que no.

Creo que, si no se le vaca al presidente, al menos debe ir [al Congreso] a dar cuenta, que sienta que hay un equilibrio de poderes, que el Ejecutivo no puede hacer lo que se le da la gana, al señor Castillo no lo hemos elegido rey, se le ha elegido presidente constitucional, debe gobernar de acuerdo a la Constitución. Pienso que se deberían lograr los 52 votos para que el presidente vaya a dar cuenta y no se mantenga ajeno a los problemas.

— ¿No se está confundiendo la figura de la vacancia con una interpelación al presidente? ¿No se está haciendo un mal uso?

No, yo creo que no, porque yo no estoy diciendo que la vacancia no se vaya a dar, si el presidente no responde adecuadamente y si se le saca las pruebas correspondientes de que hay incapacidad moral, se le puede vacar, como se hizo con el señor Vizcarra en su momento, no debe asustarnos una vacancia. Lo que debe haber es un propósito de enmienda. Si el presidente Castillo demuestra que quiere rectificarse, adelante, todos estamos para apoyar al presidente. Lo que no podemos permitir es que salga la primera ministra a decir que se van a cerrar minas, que salga el ministro de Transportes y Comunicaciones y se tire abajo una reforma, que salga el ministro de Educación y que elimine la meritocracia. Y, en el Congreso están pidiendo que a las universidades que fueron sacadas por la Sunedu, se les den facilidades para regresar. ¿A dónde vamos a ir, así?

