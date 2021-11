Conforme a los criterios de Saber más

El pedido promovido por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) para que el Congreso debata la vacancia del presidente Pedro Castillo tiene el camino más difícil para conseguir adherentes fuera de sus tres bancadas firmantes. Tal como adelantó este Diario, las bancadas opositoras de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular dependen de la facción cerronista de Perú Libre para alcanzar los 52 votos hacia la admisión, pero en este grupo no parece existir el consenso para sumarse. Ante ello, la oposición buscará votos en otros grupos.

Fuentes del bloque opositor señalaron que además existe temor de que, dentro de Avanza País y Renovación Popular, algunos congresistas se abstengan o no asistan a la votación, tomando en cuenta que tres legisladores de cada grupo no votaron en contra de la investidura de Mirtha Vásquez.

En Avanza País indicaron que existe un acuerdo para votar en bloque para la admisión, pero que después se decidirá —si esta se aprueba— sobre la votación final. En Renovación existen dudas respecto al legislador Jorge Zeballos, con quien intentamos contactarnos, pero nos dijeron que estaba de licencia y no brindaría declaraciones.

El voto oficialista

El mismo día en que se presentó el pedido, la facción magisterial de Perú Libre publicó un pronunciamiento en el que dejaba clara su posición en contra. Otros congresistas castillistas como Roberto Kamiche, además, guardarían una misma línea.

Por el lado del cerronismo, El Comercio conoció que hay una mayor tendencia a no apoyar la vacancia. Si bien el vocero Waldemar Cerrón había dicho a los medios que su grupo “evaluaría” una posición al respecto, otros líderes de esta facción mostraron un firme rechazo.

Según fuentes cercanas, solo dos legisladores, incluido Guido Bellido, coinciden con Cerrón y estarían inclinados a considerar la destitución presidencial. Ninguno de los mencionados respondió nuestras llamadas. Sin embargo, la portavoz alterna de PL, Silvana Robles, también del ala cerronista, nos dijo que las declaraciones de Cerrón se tergiversaron.

“Me permito hablar a nombre de la bancada: nosotros no avalamos ningún tipo de vacancia contra el presidente Castillo. La ingobernabilidad la está creando la derecha. Dentro del ejercicio de la función fiscalizadora, estaremos atentos, pero en este momento no hemos siquiera tratado la vacancia presidencial. No está en la agenda de Perú Libre”, expresó.

En la misma línea, el congresista cerronista Alex Flores enfatizó que el pedido no debería admitirse: “Estamos en contra de la vacancia y de todo intento de golpe de Estado. Yo soy principista y tenemos que velar siempre por la institucionalidad”.

La parlamentaria Kelly Portalatino coincidió con sus colegas y dejó entrever que la disidencia a la interna es muy pequeña. “Nosotros no somos golpistas, no generamos obstrucción, respaldamos al gobierno del presidente. Hemos brindado una crítica constructiva y eso no quiere decir que vayamos a tener una posición distorsionada. La mayoría estamos en contra de la vacancia”, aclaró.

En el grupo oficialista se ha empezado a notar una nueva facción —de cuatro miembros— liderada por Guillermo Bermejo. Bermejo describió a la moción como “un capricho de un sector golpista”. Agregó que Avanza País, RP y FP no conseguirán los votos: “Saben que van a perder, pero su entraña golpista les gana y se desnudan sin pudor político”. El legislador aclaró que bajo ningún contexto se plegaría a la destitución del presidente.

Tendencia al rechazo

Este Diario buscó a los congresistas de las bancadas que no firmaron la moción de vacancia, a fin de conocer sus posturas. El vocero titular de Acción Popular, Elvis Vergara, declaró que a la interna sigue habiendo consenso de que no existen los suficientes fundamentos para destituir al jefe del Estado. “Considero que se seguirá en la misma línea. Hasta ahora, se mantiene la misma”, dijo. La portavoz alterna de la bancada, Karol Paredes, refirió sobre la posibilidad de admisión que “no es el momento” y el también acciopopulista Edwin Martínez indicó que una vacancia “no debe darse porque genera mayor inestabilidad política”.

En tanto, del lado de Alianza para el Progreso, el vocero alterno Freddy Díaz señaló que varios colegas suyos comparten su rechazo a la iniciativa. “Esperemos que no prospere la admisión a debate. Aún no hemos tratado el tema con la bancada, pero creo que es necesario un poco más de tiempo para ver el trabajo del Ejecutivo”, añadió. Heidy Juárez, también de APP, dijo que no cree oportuna una vacancia. Se calcula que solo Gladys Echaíz y Roberto Chiabra votarían a favor de la admisión.

Entre las bancadas más pequeñas, Carlos Anderson, miembro de Podemos Perú, declaró estar “absolutamente en contra” del pedido, al que llamó “irresponsable”. “La única forma por la que yo podría cambiar de opinión es si se demuestra que el presidente Castillo está metido en temas de corrupción o si el escándalo de [Bruno] Pacheco le alcanza directamente”, acotó.

Héctor Valer, quien integra el grupo de Somos Perú, explicó que su bancada sigue debatiendo sobre si partirse a favor o en contra. Otras fuentes de la bancada indicaron que Kira Alcarraz y Alfredo Azurín evaluaban votar a favor. Valer aseguró que seguirá en su posición de rechazo, salvo que el Gobierno “vuelva a [hablar de] cerrar empresas mineras”. “Eso me haría cambiar de parecer y en ese caso sí votaría por la vacancia, pero mientras tanto solo sigo pensando que su política es errática”, indicó.

Por su parte, el congresista no agrupado Carlos Zeballos señaló que su voto será en contra y que el Congreso debería reflexionar sobre su propio desempeño. “Si creemos que el gobierno no cumple, imagínese cómo está de productivo el trabajo del Congreso… Yo soy autocrítico y no hemos hecho casi nada. Nos hemos dedicado a pelear porque los fujimoristas no aceptan los resultados [electorales], y yo a eso no me voy a prestar. Pero también el presidente Castillo tiene que tomar decisiones acertadas”, dijo Zeballos.

La oposición confía en que durante la próxima semana aparezcan nuevas denuncias en contra de Castillo, que hagan cambiar de postura a las otras bancadas. De lograrse la admisión de la moción, la actual legislatura se ampliaría hasta el 15 de enero del 2022.

Fuentes de este Diario refirieron que el Ejecutivo no estaría tan preocupado por la moción de vacancia , pues hay confianza después de haber logrado que el Congreso aprobase la ley de presupuesto. Sobre la congresista Patricia Chirinos, indicaron que “si alguna vez tuvo una estrategia, no midió el efecto de presentar una vacancia en medio del debate de una ley de presupuesto”.

