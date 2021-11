Conforme a los criterios de Saber más

La relación con Alianza Para el Progreso ha sido un factor importante para el gobierno de Pedro Castillo. El apoyo de la bancada de César Acuña ha sido clave en votaciones como las de la confianza a Guido Bellido y Mirtha Vásquez, mientras que su oposición a una vacancia presidencial impediría que una moción de este tipo sea admitida a debate en el Pleno.

APP no vota siempre junto al oficialismo ni lo apoya incondicionalmente. De hecho, estuvieron a favor de las interpelaciones a los ministros Walter Ayala e Íber Maraví, cercanos a Pedro Castillo. Sin embargo, César Acuña dijo que está dispuesto a apoyar “en todo” al presidente, menos en la Asamblea Constituyente; y desde el Ejecutivo se ha nombrado a personas vinculadas a APP como funcionarios.

Tres excandidatos al Congreso por APP fueron designados en puestos claves: Carlos Jaico en la Secretaría General de la Presidencia, en reemplazo de Bruno Pacheco, y también en los ministerios de Transportes y Educación

Horas antes de oficializarse el nombramiento de Jaico, César Acuña había señalado que esta designación no lo involucra ni implica una “presión ni negociación” de su partido; mientras que Vladimir Cerrón sostuvo que esto significaría “un cogobierno Acuña-Castillo”.

Por su parte, analistas consultados por El Comercio coinciden en que aún no se puede hablar de una alianza entre el Ejecutivo y APP, pero que sí hay una cercanía con la bancada.

Así ha evolucionado la relación pública entre Pedro Castillo y César Acuña.

Caminos paralelos

Pedro Castillo y César Acuña tienen un origen en común: Tacabamba. Ambos nacieron en este distrito de la provincia de Chota, en Cajamarca.

Los dos están ligados al campo de la educación, uno como empresario universitario y otro como profesor y sindicalista. Incluso su carrera política tiene un punto en común: son representantes de un partido que ganó protagonismo a nivel regional y luego hizo lo propio a nivel nacional. La diferencia está en el recorrido político, donde César Acuña tiene más experiencia que Pedro Castillo.

El primero ya era congresista cuando fundó Alianza para el Progreso en Trujillo en 2001. Tras una participación sin éxito en las presidenciales del 2006, el partido ganó la alcaldía de la capital de La Libertad con César Acuña como candidato.

Para el 2011, fueron parte de la alianza electoral con la que postuló Pedro Pablo Kuczynski, y para el 2016 y 2021, Acuña fue candidato a la presidencia. Por eso años, APP se estableció en el Congreso como una bancada casi siempre unitaria.

A diferencia de él, Pedro Castillo no estuvo ligado al inicio de Perú Libre. El actual partido de gobierno fue fundado por Vladimir Cerrón en Junín, donde ganaron el gobierno regional en el 2010 y 2018. Tras ganar protagonismo como dirigente sindical, el hoy mandatario fue invitado como candidato por el partido del lápiz, al que se inscribió formalmente el 30 de septiembre del 2020.

Fue así que los paisanos cruzaron sus caminos en las elecciones presidenciales del 2021. La campaña de César Acuña con APP no despegó y quedó en el séptimo lugar con 867,025 votos en primera vuelta (4.895% del total de votos emitidos); mientras que Pedro Castillo dio la sorpresa al quedar en primer lugar 2′724,752 votos (15.382%). En el Congreso, APP alcanzó 15 escaños; Perú Libre, 37.

De la oposición a la reunión

Para la segunda vuelta que enfrentó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, César Acuña y APP inicialmente no hicieron expreso su apoyo a algunas de las dos opciones. Más bien, pidieron a ambos definir sus propuestas en temas claves.

“Dejen de perder más tiempo y demuestren al Perú que cuentan con planes coherentes para derrotar a la pandemia, la crisis económica y generar empleo”, señaló.

Hacia mayo, sin embargo, las encuestas ya daban la ventaja al candidato de Perú Libre. César Acuña dijo por entonces que Pedro Castillo le parecía “una persona honesta”, pero cuestionó a su entorno, en particular por Vladimir Cerrón.

El 2 de ese mes, anunció oficialmente su apoyo a Keiko Fujimori como “el mal menor” de las dos opciones; y a la semana siguiente apareció junto a la lideresa de Fuerza Popular. Ambos incluso posaron con la camiseta de la Selección Peruana.

El apoyo a Keiko Fujimori se mantuvo hasta el cierre de la campaña de segunda vuelta. Luego de la votación del 6 de junio, César Acuña no apoyó explícitamente las alegaciones de “fraude en mesa” del fujimorismo y pidió más bien respetar y aceptar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones.

El 19 de julio, César Acuña felicitó a Pedro Castillo por su victoria electoral e hizo “votos para que su gobierno transite por la senda de la unidad de los peruanos y la prosperidad de nuestra patria. El éxito del presidente Castillo será el éxito del Perú”, publicó en Twitter.

Tres días después, lo visitó en su vivienda en Breña junto al vocero de APP, Eduardo Salhuana. A su salida, negó que su partido vaya a ser parte del gobierno.

El 22 de julio, César Acuña llega a la vivienda donde se hospedaba el entonces presidente electo Pedro Castillo para una reunión. Lo acompañaba Eduardo Salhuana (Foto: Alessandro Currarino/GEC)





“Al que no conoce, se le ayuda”

Tras la toma de mando de Pedro Castillo, su primer desafío ante el Congreso fue lograr la confianza para su primer presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. La composición del Congreso, con bancadas de oposición férrea como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País y un oficialismo sin mayoría, hizo que la postura de APP y de Acción Popular se conviertan en un factor decisivo en este tema y otros que vendrían en las semanas siguientes.

Bellido se presentó ante el Pleno para pedir la confianza el 27 de agosto. Ese día por la mañana, César Acuña anunció en su cuenta de Twitter que su bancada iba a votar a favor. El anuncio se hizo efectivo horas después, cuando 13 de los 15 congresistas de APP marcaron en verde. Las excepciones fueron Gladys Echaíz y Roberto Chiabra .

13 de los 15 congresistas de APP votaron a favor del gabinete liderado por Guido Bellido. Lo mismo ocurrió luego con Mirtha Vásquez. Foto: Congreso

Diferentes fueron las posturas de la misma bancada frente a ministros cuestionados como Íber Maraví y Walter Ayala, ambos cercanos en su momento al presidente. En ambos casos, votaron para interpelarlos e incluso César Acuña se manifestó a favor de censurarlos, lo que finalmente no ocurrió porque ambos salieron de sus puestos antes. También pidieron la renuncia de Luis Barranzuela.

APP también votó a favor en otras iniciativas rechazadas por el Ejecutivo, como la ley que modifica la cuestión de confianza y César Acuña se manifestó en contra de otorgarles facultades legislativas en materia tributaria. Además, en una entrevista con El Comercio, el excandidato dijo que lamentaba que “se hayan perdido” en referencia a los primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, en esa misma conversación, Acuña contó que había hablado “tres veces” con él y que “se le dijo públicamente que tiene que mejorar su Gabinete. Y todas esas veces le hemos dicho que tiene apoyo en todo, menos en la asamblea constituyente, eso está clarísimo”. También comentó que Pedro Castillo “nunca se imaginó ser presidente. Pero hay que ayudarlo, ¿no? Al que no conoce, se lo ayuda”.

Nuevas relaciones

Alianza Para el Progreso volvió a ser clave para el gobierno en la confianza a Mirtha Vásquez del 4 de noviembre. En una sesión donde la propia bancada de Perú Libre se mostró dividida, con 16 de ellos votando en contra, la bancada de APP dio nuevamente 13 votos en verde. Las excepciones volvieron a ser Gladys Echaíz y Roberto Chiabra.

“El país no está para enfrentamientos innecesarios (…) Sin abandonar el control político la bancada de APP en aras de la gobernabilidad votará por la confianza”, había escrito en Twitter en la previa César Acuña.

“Felicito la decisión del Congreso de otorgar la confianza al gabinete de Mirtha Vásquez (…) Ahora corresponde ejercer el control político y la propuesta alterna siempre pensando en la estabilidad del país”, publicó luego.

El 8 de noviembre, la primera ministra visitó a César Acuña en su vivienda, según un reportaje de Willax TV que luego fue corroborado por el líder de APP.

“Me pidió una cita y yo le dije que la única hora que yo podía atenderla era a partir de las 10 de la noche. Fue a mi casa y creo que no es una reunión a escondidas (…) Fue a agradecer a la bancada porque se le dio el voto de confianza”, dijo a reporteros. También insistió en que no tenía interés en integrar con el Ejecutivo.

Pronunciamiento de APP en contra de la vacancia. Foto: Bancada APP

Designaciones claves

En la última semana, APP se manifestó en contra de firmar la moción de vacancia presidencial impulsada por la congresista Patricia Chirinos. Además, votaron en contra de interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, nuevamente con las excepciones de Echaíz y Chiabra.

Coincidentemente, este martes 23 se publicó en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano una resolución firmada por el ministro Juan Silva que designaba a Rossmary Malpartida Ostos como Jefa de Gabinete de Asesores de su cartera.

Malpartida Ostos figura como candidata al Congreso por APP en el 2016 en los resultados oficiales de la ONPE y del JNE sobre ese proceso electoral, donde obtuvo 1792 votos. En Facebook, todavía se puede encontrar su ‘fanpage’ de esa campaña como ‘Rossmary Malpartida-La Pulpina’.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), estuvo afiliada al partido entre 2017 y 2018. En su Declaración Jurada de Intereses de este año, indicó que venía trabajando en el MTC como asesora desde el 28 de julio del 2020.

Antes laboró en el Ministerio de Salud, la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Congreso, como técnica y en el despacho del excongresista de APP César Vásquez, según consignó en una declaración jurada de intereses previa.

Luis Valdez, secretario general del APP, dijo a El Comercio que desde su partido no tenía conocimiento sobre la designación de Malpartida en el MTC. Además, señaló que ella venía trabajando en el Ejecutivo “desde la época de [Martín] Vizcarra”.

Rossmary Malpartida, hoy funcionaria del MTC, intentó llegar al Congreso con APP en el 2016. Foto. app.pe

En el ministerio de Educación, contra cuyo titular se votarán en el próximo Pleno dos mociones de interpelación, también se nombró recientemente como funcionaria a una excandidata al Congreso por APP.

Se trata de Maritza Sánchez Perales. El 14 de octubre, se publicó la resolución donde el ministro Carlos Gallardo la designó al frente de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

La educadora postuló al Congreso por APP en Lima con el número 13 de la lista y obtuvo 1,391 votos. En el ROP, figura como afiliada al partido de César Acuña entre septiembre del 2020 y mayo del 2021.

Maritza Sánchez, hoy directora regional de Lima Metropolitana del Minedu, postuló por APP en las últimas elecciones. Foto: Instagram Maritza Sánchez





El factor Jaico

Pero el nombre que más ruido ha ocasionado respecto a la relación entre Pedro Castillo y Alianza Para el Progreso es el de Carlos Jaico.

J aico fue candidato al Congreso por APP como número 1 de la lista para peruanos residentes en el extranjero. Obtuvo 487, pero no alcanzó un escaño. Figura en el ROP como afiliado a APP desde el 2019 y la noche del martes, publicó en su cuenta de Twitter una carta dirigida a César Acuña donde pedía licencia a su militancia .

¿El motivo? Según dijo, porque había sido convocado por el gobierno de Pedro Castillo para asumir un “cargo público de confianza”. Las versiones que apuntaban a que el puesto sería el de secretario general de la Presidencia se confirmaron el miércoles por la noche, cuando se publicó la resolución de su nombramiento.

Jaico registra una reunión con Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno el 12 de agosto , además de reuniones con los congresistas de Perú Libre Américo Gonza (24 de agosto) y Katy Ugarte (3 de septiembre), y con el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya (14 de septiembre).

Registro de visitas de Carlos Jaico a Palacio de Gobierno (arriba), donde se reunió con Bruno Pacheco, y en el Congreso (abajo).

En el listado del personal del Congreso de septiembre y octubre, figura como asesor II del parlamentario andino Gustavo Pacheco, de Renovación Popular.

Justamente Renovación Popular negó cualquier tipo de vínculo con Carlos Jaico y señaló que la relación de este último con el parlamentario andino Gustavo Pacheco es “laboral”. A través de un comunicado firmado por su presidente, Rafael López Aliaga, se precisó que Pacheco renunció a la Secretaría General Nacional de dicha agrupación política de manera irrevocable el pasado 9 de noviembre.

Remuneraciones de Jaico como asesor del parlamentario andino Gustavo Pacheco (Renovación Popular).





“Carlos Jaico optó por tomar su propio camino, la cual no la avalamos ni respaldamos como partido” comentó al respecto Luis Valdez, secretario general de APP, en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, el vocero de la bancada, Carlos Salhuana, aseguró que no tienen “ninguna participación” ni han tenido “conocimiento previo sobre su designación” y que los actos de Jaico “son su responsabilidad y no comprometen ni a la bancada ni al partido”

El propio César Acuña también usó su cuenta de Twitter para referirse al tema.

“La designación del señor Carlos Jaico como secretario general de Palacio es decisión única e indelegable del presidente Pedro Castillo. No involucra al suscrito ni implica presión ni negociación alguna de. La especulación hace mucho daño a la democracia”, aseguró.

En un comunicado, APP negó un acuerdo o una participación con el Gobierno y dijo que sus militantes que quieran asumir un cargo de confianza en el Ejecutivo deberán renunciar o serían separados.

Finalmente, el partido emitió un comunicado este miércoles por la noche donde negó “algún nivel de acuerdo o participación” en el Gobierno. Además, dijeron que su disposición al diálogo no significa que admiten o participen en la designación de sus militantes en cargos de confianza en el Ejecutivo. Por esto, advirtieron que los que decidan hacerlo, deberán renunciar al partido o se expondrían a ser separados.

¿Alianza o cercanía?

La politóloga Katherine Zegarra comentó a El Comercio que aún es muy pronto y no hay suficiente evidencia para asegurar que hay una alianza entre APP y el gobierno de Pedro Castillo o de un “cogobierno”, como argumenta Vladimir Cerrón.

Sin embargo, ve más factible hablar de un “acercamiento” o un “apoyo” del partido hacia el Ejecutivo, cuya permanencia en el tiempo dependerá de la coyuntura”.

“Ha encontrado en APP un partido lo suficientemente pragmático para negociar con la izquierda (…) tiene un número importante de parlamentarios. Ello genera incentivos para que Castillo haya podido encontrar actores con quien cooperar, mantenerse en el poder o impulsar medidas (…) Políticamente, es inteligente por parte de Castillo encontrar otro tipo de aliados además de su bancada, que se ha comportado de manera indisciplinada hacia él. Es parte de la búsqueda de sobrevivir políticamente en un escenario en el que incluso se ha hablado de vacancia”, dijo.

Para el analista político José Carlos Requena, se podría hablar de “un acercamiento, de una cercanía natural por la composición del electorado de APP, pero falta oficializar o concretar algún tipo de acuerdo, que yo todavía veo lejano”. Añade que el presidente, “como no tiene donde apoyarse, sería entendible que busque ese apoyo en APP. Básicamente, creo que va por una afán de supervivencia”.

Requena señala que la mayoría de congresistas de APP son representantes de regiones, a partir de lo cual se daría este “entendimiento” a nivel de la bancada, pero que “hablar de una alianza o de un acercamiento mayor quizás es prematuro”.

“[Castillo] anda en búsqueda de algún soporte. Entre los que hay disponibles, el menos forzado parecería el de APP, por un electorado parecido, por lo que suele mirar APP en las negociaciones, por ejemplo, de presupuesto. Suele mirar qué regiones domina, cuantos municipios. Tiene ese tipo de mirada muy regional”, declara.

Zegarra considera que esta cercanía de APP es más visible con el propio gobierno que con la bancada de Perú Libre. No obstante, recuerda que “hemos visto en el pasado que APP a veces genera algunas pequeñas alianzas con otros gobiernos, pero estas tienden a ser bastante débiles. Hay un peso de la coyuntura y de la propia supervivencia de APP hacia la ciudadanía: una evaluación respecto a cómo estas uniones los afectan electoralmente”.

Requena coincide en que la duración de esta cercanía será bastante coyuntural y recuerda que, en los últimos gobiernos, APP ha tenido en general una posición más moderada, con congresistas como César Villanueva o Gloria Montenegro que fueron ministros de Martín Vizcarra. “Lo nuevo sería una alianza como tal, la veo lejana, pero creo que de alguna manera sigue como que el mismo patrón”, comenta.

Respecto a las designaciones de personas vinculadas a APP en el Ejecutivo, Zegarra señala que cuando un Gobierno no tiene mayoría en el Congreso, se suele buscar que otros partidos tengan representación en del gabinete, sea con ministros u otros funcionarios. “Esto no es únicamente de Pedro Castillo, se ha visto en otros gobiernos, donde se buscan generar algún tipo de alianzas y disminuir las tensiones entre poderes”, indica.

Por su parte, Requena señala que “vemos lo de Jacio, vemos otros nombramientos, pero creo que responden más a iniciativas personales que a cosas partidarias”. Para que una posible alianza se haga evidente, indica, serán importantes los mensajes que den César Acuña y otros representantes o líderes de Alianza Para el Progreso.

En conversación con El Comercio, el politólogo Mauricio Zavaleta incidió en que “todavía tenemos muy pocos elementos para hablar de una alianza o un acuerdo”. Sin embargo, dijo que es llamativo el nombramiento de una excandidata de APP en el MTC, el cual podría ser “estratégico” porque “se nombra una persona que sí tiene una foto directa con Cesar Acuña y me parece que eso apuntaría a una suerte de acuerdo para mantener a un ministro (Juan Silva) que va a ser interpelado”.

“Si existe una suerte de acuerdo, para no hablar de alianza, diría que si es así, debe ser un acuerdo similar al resto de acuerdos políticos en el Perú: debe ser un acuerdo pasajero, coyuntural, nacido de las circunstancias actuales, pero que generalmente no tienen una mira muy larga. Si es que estamos frente a eso, pero me parece que todavía no tenemos elementos suficientes”, explicó.

Zavaleta considera que el rol de la bancada de APP en el Congreso, de forma similar al de Acción Popular o Podemos, tiene una “posición de pivote” que en unos momentos pueden ir con la oposición más férrea y en otros, con el Gobierno. “Eso es muy conveniente para ellos (...) tienen una suerte de voto dirimente y pueden negociar sus intereses”, indicó.

Respeto a la posible designación de Carlos Jaico en Palacio de Gobierno, dijo que podría “ser un elemento de un pacto más grande”, pero que se debe tener en cuenta que en el Perú, las membresías a los partidos políticos son muy fluidas. “Yo no sé cuál es el grado de compromiso partidario, vinculación institucional de este señor Jaico con APP. Puede ser que fue candidato de APP porque ahí encontró la posibilidad (...) En el Perú, lo normal es que las vinculaciones partidarias sean tenues”.

