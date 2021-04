Conforme a los criterios de Saber más

La candidatura presidencial de César Acuña, el líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP), nunca terminó de despegar. Quedó relegado al séptimo lugar y de acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), obtiene el 6,064% de votos válidos al 96,263 % de actas procesadas. Diferente es la suerte que logró su partido en el Congreso, donde, según las proyecciones si tendría una bancada.

El candidato, en las encuestas El Comercio-Ipsos aplicadas desde diciembre del 2019, no superó el 6% de intención de voto. Este pico lo alcanzó en enero del 2020, cuando se ubicaba tercero después de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y George Forsyth (Victoria Nacional).

La primera caída

Esta fue la segunda vez que César Acuña tentó la Presidencia de la República. En las elecciones generales del 2016, el líder de APP fue retirado de la carrera debido a la entrega de dádivas. El 10 de febrero de ese año, entregó S/10 mil a los comerciantes del mercado Señor de los Milagros (Chosica) durante una actividad política.

También, se advirtió que Acuña ofreció durante esa campaña S/5 mil a un joven con discapacidad. De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas vigente en ese proceso electoral, estas dádivas estaban prohibidas.

Días después de conocerse la entrega y promesa de dinero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció el inicio de una investigación para determinar si Acuña había vulnerado la Ley N°30414, aprobada meses antes del hecho, el 23 de diciembre del 2015. En aquel entonces, el candidato rechazó la imputación argumentando que la legislación sobre dádivas -entrega, promesa u ofrecimiento de obsequios que constituyan propaganda electoral no debían exceder el 0,5% de una UIT por cada bien entregado- no aplicaba para ese proceso.

Ya el 3 de marzo del 2016, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, entonces presidido por el magistrado Manuel Miranda, decidió excluir a César Acuña de las elecciones. Poco después, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la apelación de Acuña y ratificó su salida del proceso.

Aunque Acuña fue separado y su carrera electoral se acabó, las encuestas mostraban también una caída en su intención de voto. La encuesta El Comercio – Ipsos de febrero del 2016 evidenció el desplome de Acuña: del 13% de intención de voto que marcaba en enero del 2016, pasó a 6%. Para entonces, cargaba con una acusación de presunto plagio de su tesis doctoral.

Encuesta El Comercio-Ipsos en marzo del 2016. (Captura: Ipsos)

Finalmente, en junio del 2017, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid decidió no anular la tesis doctoral de Acuña al no apreciar “causas suficientes”. Por tanto, no se le retiró su título de doctor.

La esperanza de Acuña

Hacia fines de marzo, César Acuña depositaba su esperanza para subir en las encuestas en, según él, el 50% del electorado que no terminaba por tener un candidato fijo. Sin embargo, no solo no había tal porcentaje de indecisos -El Comercio verificó esta declaración-, sino que incluso para aquella fecha los números no favorecían al líder de APP.

La evolución de intención de voto hacia Acuña, desde enero de este año, ha fluctuado entre 3% y 4%, de acuerdo con las encuestas El Comercio-Ipsos [ver gráfico]. Si bien los porcentajes de quienes pasarán a segunda vuelta son bajos, en relación a procesos electorales anteriores, APP no ha logrado tampoco alcanzar esas cifras.

A inicios de abril, Acuña aseguró que había cometido un error en su campaña al no aparecer en medios de comunicación sino recién en marzo.

“El gran error es no haber aparecido en los medios en enero y febrero. Yo recién he aparecido en medios el mes de marzo y tengo que reconocerlo, ahí me equivoqué, porque he tenido de enero hasta ahora para que los que ven TV, los que escuchen radio tengan la oportunidad de escuchar a Acuña”, dijo a Canal N. “No hay otra forma de ganar una elección si no es que los electores te conozcan, te escuchen, sepan de dónde vienes, qué has hecho en tu vida y qué vas a hacer como presidente”, agregó.

Sin embargo, las semanas restantes no fueron suficientes para ingresar al bloque de posibles aspirantes a la segunda vuelta.

Bache tras bache

Si bien el partido logró aprovechar la crisis y desprestigio de Fuerza Popular, e ingresó al Congreso en las elecciones del 2020 con 22 parlamentarios, esta fortaleza no ha sido proporcional en esta elección presidencial. Para saber cuál será su real fuerza en el nuevo Legislativo, que se anticipa fragmentado, aún se deberá esperar las cifras finales.

Pero, al margen de este desempeño, la campaña ha mostrado las aún falencias de APP.

Una investigación de El Comercio mostró un patrón que se repite en el partido: Yeny Solidad Quispe Quiquijana, quien era candidata de APP, fue detenida hace un año por transportar casi 12 kilos de cocaína. Situaciones similares, de postulantes con serios cuestionamientos, ocurrieron en la elección de 2016 con los casos Benicio Ríos y Edwin Donayre; el 2019 con César Villanueva, y el año pasado con Humberto Acuña, hermano de César Acuña. En este último caso, por ejemplo, la inhabilitación del congresista sigue siendo un tema pendiente en el Parlamento.

Una nueva complicación en la carrera electoral de Acuña se dio en febrero de este año. El candidato enfrentó una posible exclusión de la campaña por una presunta omisión de información.

Sin embargo, semanas después el JEE Lima Centro 1 resolvió a su favor.

¿Qué hizo mal APP?

La politóloga María Paula Távara señaló a El Comercio que APP llegó a esta campaña electoral con una imagen golpeada tras su apoyo a la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. “Algunas de sus figuras fueron activos en su momento, luego ofrecieron disculpas, pero se le vio como aliado. Ya había golpeado su imagen. Con ese golpe previo, una campaña electoral que no permite grandes actos públicos y tienes una mala actuación en el debate”, han sumado en el bajo apoyo a Acuña.

Távara añadió que esto se une también a la poca articulación que ha tenido el candidato. “Todos estos factores y la aparición de nuevos actores, que más bien los ven como destacados en la campaña, hicieron que Acuña se encuentre con un porcentaje bastante bajo”, dijo.

Además, considera que APP ha perdido “el norte” del país, una región que estaba entre sus zonas de más influencia. “Hubo un momento en que era el partido fuerte en el norte, en Lambayeque, La Libertad tenían fuerza, y la han ido perdiendo. La sectorización del voto, tanto presidencial como de Congreso muestra que han perdido ese bastión”, considera Távara.

Por su parte, la politóloga Kathy Zegarra añade que el peso del candidato es muy importante en su éxito o no electoral, y esto se ha visto también en su poca articulación para transmitir su mensaje, como lo señaló Távara. “En ese sentido, Acuña no ha presentado un buen desempeño en el debate, tiene complicaciones para transmitir bien su mensaje. Esto genera que un grupo de la población no lo quiera apoyar”, comentó Zegarra.

Por otro lado, resaltó que aunque APP es un partido que ha tenido una presencia política continua, “no ha logrado tener una figura presidencial más atractiva que la de César Acuña”. “Además, creo que es importante tener en cuenta que han existido ocasiones en los que sus congresistas no necesariamente hacían lo que señalo iban a hacer. En el caso Vizcarra. Eso hace que se pierda el imaginario de él como líder en el partido. Esa es una de las cuestiones negativas”, añadió.

Finalmente, Zegarra comentó que la imagen que Acuña ha querido transmitir -una persona exitosa- este ya no es un factor nuevo o atractivo.

¿Cuál es su futuro?

María Paula Távara no ve como una posibilidad que APP pueda plantearse otros liderazgos, y esto recae en la imagen de partido caudillista que se tiene.

“En otros países, si un partido pierde la elección, la directiva del partido hace una análisis de lo ocurrido y corta cabezas. Renuncia, o se va el jefe de campaña y vuelve a la base. Nuestros partidos al ser altamente caudillistas y ser fundados alrededor de ese caudillo, es muy difícil imaginar una APP en la que César Acuña diga que con esos resultados se retira. APP perdería aun más, no la imaginamos sin los Acuña”, indicó.

En este mismo sentido, señaló que el liderazgo de Acuña no desaparecerá, y cualquier otro que pueda surgir dentro de APP tendrá que estar respaldado por César Acuña. “No veo imposible que postulen a alguien más en las otras elecciones”, concluyó.

Finalmente, Kathy Zegarra opinó que sí sería necesario cambio de liderazgo dentro de APP. “Hay otra cuestión, me parece que dentro de todo APP no es un partido débil no por la etiqueta de partido, sino como organización política. Ha mostrado un éxito relativo y constante. Ha logrado éxito por presencia en el legislativo. Además, sería importante ver cuáles serán sus nuevos cuadros partidarios”.

