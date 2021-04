Conforme a los criterios de Saber más

Aunque en los últimos días, el respaldo a Alberto Beingolea, candidato del Partido Popular Cristiano a la Presidencia, tuvo un ligero aumento, este no fue suficiente para que el PPC, fundado por el fallecido exalcalde de Lima Luis Bedoya Reyes, lograra pasar la valla electoral. Así, por segunda vez en su historia, la agrupación social cristiana pierde su inscripción.

Según el conteo rápido de Ipsos Perú al 100% para América Televisión, el PPC solo alcanzó el 1,8% de los votos, cuando para superar la barrera electoral debían obtener el 5%.

Fuentes cercanas a la dirigencia del PPC indicaron que Beingolea evitó en todo momento, a lo largo de la presente campaña, ponerse en este escenario. No obstante, un grupo de candidatos al Congreso que fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sí lo hizo. Y tienen propuestas para que la refundación del partido del mapa del Perú signifique una verdadera renovación.

“Somos conscientes que desde hace mucho tiempo el partido necesita refundarse de manera radical. El problema es que el partido no representa, y no actúa políticamente entre cada elección. ¿Dónde estuvo el PPC cuando censuraron a Jaime Saavedra? ¿Dónde estuvo cuando Fuerza Popular forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski? No podemos solo emitir comunicados”, señalaron.

Las mismas fuentes indicaron que se necesita evaluar por qué el PPC en la primera década de este siglo peleó en dos oportunidades su pase a segunda vuelta y en los últimos diez años, apenas ha sobrevivido.

Lourdes Flores Nano junto a Alberto Beingolea. La última vez que el PPC rozó la segunda vuelta fue con Flores como candidata presidencial de la coalición Unidad Nacional, que también estaba integrada por Solidaridad Nacional y el desaparecido Renovación Popular, fundado por Rafael Rey. (Foto: David Vexelman / GEC)

“La ciudadanía está harta de los partidos tradicionales, miren lo que ha sucedido con el Apra, con nosotros, Acción Popular se ha escapado de esa trampa, tenemos que romper el molde”, mencionaron.

Esta nueva corriente en el PPC, donde está el economista Pablo Secada, propone que el partido tenga como eje principal “la acción política”, que se digitalice y que les dé peso a los nuevos rostros, a aquellos que tienen entre 20 y 40 años. Añadieron que es posible que Beingolea intente permanecer al frente del partido, pero remarcaron que es necesario un nuevo liderazgo.

También proponen que el Partido Popular Cristiano tenga una estructura menos “burocratizada” y que su pensamiento político se adapte a los nuevos tiempos.

“Tenemos que rehacer el partido, tomarnos un año, llegar con tiempo a las elecciones regionales y municipales del 2022. Ser un partido inclusivo, activo políticamente y que tenga presencia en las universidades, en los asentamientos humanos, en los gremios y recuperar la relación con los jóvenes. Hay otro sector, dentro de la dirigencia que está a favor de que el PPC se reinscriba siendo lo mismo, eso solo provocará que un grupo se salga”, expresaron.

Otras fuentes del PPC refirieron que la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello puede ser la persona que una ambos puntos: tradición y renovación.

Pérez Tello, actual secretaria general pepecista, no tuvo una participación activa en la campaña de Beingolea por razones exclusivamente personales.

(Infografía: El Comercio)

Una tercera facción dentro del PPC es la que representa Javier Bedoya Denegri, nieto de Bedoya Reyes, quien, en una entrevista con El Comercio a fines de enero último, dijo que él tiene la intención de dirigir la refundación de la agrupación, aunque precisó que solo lo hará si la actual dirigencia, encabezada por Beingolea y Pérez Tello, renuncia.

Bedoya Denegri, ex regidor distrital de San Isidro, también dejó abierta la posibilidad de renunciar al Partido Popular Cristiano y buscar la inscripción de un partido propio. “No me voy a pelear por un cadáver, no voy a pelear por el nombre, para mí, eso es indiferente. A mí, mi abuelo [Luis Bedoya Reyes] me enseñó que lo que tiene que primar son las ideas, los principios y los valores más allá de un nombre y de un símbolo”, remarcó en aquella oportunidad.

Por medio de su cuenta de Twitter, Bedoya Denegri indicó anoche que tendrán “nuevo partido, donde se vea y se haga escuchar el corazón del verdadero pepecista”.

Los nuevos liderazgos

El analista político Enrique Castillo afirmó que los problemas al interior del PPC se relacionan a una serie de tendencias internas que “rompieron” la unidad que les generó posibilidades en las elecciones generales de 2001 y 2006 y en las municipales de 2010. Agregó que los enfrentamientos comienzan con Lourdes Flores y Raúl Castro Stagnaro y luego entre Beingolea y Bedoya Denegri.

“Entonces, ha sido una década de disputas y de un escaso trabajo de identificación con la sociedad, el PPC se convirtió, en los últimos tiempos en una especie de partido sin norte político, que mantiene una ideología que no ha sido adaptada a los nuevos tiempos. Ello no ha permitido que el PPC se convierta en un partido popular”, manifestó en comunicación con este Diario.

Castillo también refirió que en PPC, a la par, sufrió la crisis que afectó a los partidos tradicionales.

“Hoy en día las personas ya no se mueven por ideologías o reuniones partidarias, los cambios, entre ellos los tecnológicos, ya no permiten tener partidos con viejas estructuras e ideologías muy académicas. El PPC se ancló en su ideología y se enfrascó en una guerra interna”, expresó.

La exministra Pérez Tello es vista por un sector del PPC como la persona capaz de modernizar la agrupación. En la imagen está junto a Beingolea, Bedoya Reyes y Flores Nano en la misa por el 53° aniversario del partido social cristiano en el 2016. (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)

El también periodista dijo que el Partido Popular Cristiano no tuvo una “adecuada sucesión” en los últimos años y “no dejó de ser caudillista”.

“No se preocuparon en renovar a sus cuadros, en potenciarlos y adaptarlos a la nueva realidad, a una estructura más moderna. Por eso es que el PPC hoy no tiene a políticos más conocidos y más relacionados con los problemas de la población, lo que otros partidos, que son más actuales si han logrado. El Partido Morado tiene cuadros más populares y combativos”, refirió.

La politóloga Kathy Zegarra consideró que Beingolea no alcanzó un liderazgo “tan importante como el que tuvo” Lourdes Flores en su momento.

“La figura de Beingolea es popular, pero no como la de Flores Nano [en la década de los 2000]. Y hay otra cuestión, hubo fallas, como sus alianzas. En el 2016, fueron con el Apra y no los benefició. Y a inicios de esta, intentaron una coalición de APP. Y si no tienen un liderazgo que llame a la atención, entonces ese partido perderá seguidores”, subrayó.

En diálogo con El Comercio, Zegarra dijo que es necesario que el PPC sume figuras, además, de la de su presidente. Agregó que no cree que sea un factor “negativo” el mantener la palabra “cristiano” en su reinscripción.

“Beingolea subió un poco en las últimas encuestas, pero es necesario que tengan otras figuras. [Para su refundación] no creo que la palabra cristiano sea un elemento negativo. Hemos visto en esta elección que existe un número importante de peruanos que no tienen problema en relacionar la religión con política, ha sido el caso de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, y del Frepap”, remarcó.

Agregó que Pérez Tello puede tomar la posta de Beingolea al frente de la dirección del PPC, pero que esta agrupación tiene la obligación de “encontrar figuras más juveniles” con las cuales pueda “capitalizar o alcanzar un nuevo voto”.

(Foto: César Campos | GEC)

El analista político Pedro Tenorio señaló que el PPC “sin duda fue golpeado” por la exclusión de 32 de sus 34 candidatos a Congreso en Lima, donde en las elecciones de 2020 obtuvieron el 50% de su votación. También criticó que el partido social cristiano, en los últimos años, no haya estado presente en “el debate político”. “Todo eso, sumado a su alianza con Alan García, el intento de unión con César Acuña, les ha pasado factura”.

Tenorio estimó que al PPC no le será difícil reinscribirse porque tiene una organización, dirigentes y cuadros que desean continuar haciendo vida política y preservar la memoria de Bedoya Reyes, su fundador que recientemente falleció. Aunque hizo hincapié en que la agrupación requiere de “una renovación dirigencial”.

“Algunos de los que han postulado al Congreso, pero que no han tenido cabida [tras haber sido excluidos] seguramente van a tener presencia [en el proceso de refundación]. Y es probable que Beingolea tenga un papel secundario, a ellos les conviene mostrar a otros rostros, que sean promesas para el futuro”, opinó.

El analista político dijo que los dirigentes del PPC tendrán que evaluar si su marca partidaria “cumplió o no su ciclo”, ante la iniciativa de un sector de la agrupación de cambiarla.

“Es una evaluación que la tienen que hacer, lo más conveniente es no tantear en el aire, ellos tienen que hacer focus group o una encuesta, tener una base real. Hoy en día la política no es un tema de corazonadas o de pálpitos, como era antes, hoy la política demanda que se investigue mucho. El PPC debe determinar si su marca tiene futuro o no. O si tiene que cambiar. Aunque para mí, el problema no es el nombre”, acotó.

Más información

Alberto Beingolea obtuvo 141,845 votos preferencias en las elecciones al Parlamento de enero de 2020, sin embargo, no obtuvo una curul, porque el PPC no pasó la valla del 5%.

El directorio de Unidad Nacional mantuvo, durante los primeros siete meses del 2020, conversaciones con el exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz; con exalcalde de La Victoria George Forsyth; con el economista Hernando de Soto; y con Acuña. Concretaron una alianza con APP, pero esta se anuló a los seis días de iniciada.