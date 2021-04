Conforme a los criterios de Saber más

Desde inicios de este año desarrolló una serie de algoritmos que le permiten analizar el comportamiento de las cuentas de los candidatos a la presidencia en Twitter, la red social en la que más interactúan. Aplicando el análisis matemático a esta red social, Juan Casas ha podido conocer cómo son las comunidades de seguidores de cada uno y saber si se trata de un real apoyo a las propuestas o son simples estrategias bien planificadas para dominar en una red social que, aunque no es la más relevante, le ha puesto condimento a esta carrera electoral.

ESPECIAL : La agenda política de los candidatos a la presidencia en Twitter

—¿Qué ha podido identificar durante su análisis?

En general, entre los seguidores de los candidatos en Twitter, hay muchos que tienen una actividad menor o no interactúan. Hay candidatos y políticos con más de la mitad de sus seguidores inactivos. Por lo que he podido ver, son cuentas que se crearon cuando el personaje estaba en su mejor momento político. Son cuentas que comentan muy poco y no se sabe por qué dejaron su actividad.

—¿Cómo ha hecho este análisis?

He tomado la información de las cuentas públicas que se sospecha que son falsas y con muy pocos seguidores. Si tiene un seguidor o ninguno, es muy probable que no sea real. Desde ese punto de vista, he analizado a casi todos los candidatos, sometiéndolos a una “prueba Twitter” para tratar de identificar la cantidad de cuentas falsas. En ese sentido, los menos favorecidos fueron Ollanta Humala, Julio Guzmán, Verónica Mendoza y Keiko Fujimori. Pero el que rompe los récords en mis análisis ha sido Humala. El 90% de las cuentas que lo siguen tienen bajo número de seguidores. Es muy extraño, pero la creación de estas coincide con las fechas en que atravesaba su mejor momento político. No puedo afirmar que sean cuentas creadas para hacer volumen, aunque se presume que sí. Pero tienen una particularidad importante: se crearon, tuvieron mucha actividad y luego desaparecieron.

—¿Qué pasa con otros candidatos?

Muchos seguidores de Keiko, a pesar de que se sospecha que pueden ser falsos, tienen una actividad particular en Twitter: aparecen para dar likes y luego permanecen escondidos, no comentan mucho. Pero sí se ponen activos cuando la candidata recibe insultos . Siempre están ahí para responder.

—¿No se podría sospechar que son ‘bots?

De ese tipo Humala tiene pocos seguidores. Pero en el caso de los seguidores de Keiko, identifiqué a varios usuarios que ingresaron a la plataforma por varios dispositivos al mismo tiempo : desde un iPad, un iPhone, una computadora de escritorio. Todo muy extraño. Pero sería bueno dejar en claro qué es un ‘bot’.

—Explíquenos…

Un ‘bot’ es un robot, una computadora programada con un mensaje determinado para publicar a una hora determinada. Se programas cuentas y estas pueden hacer publicaciones dar ‘Likes’ o retuitear un mensaje. Eso es un ‘bot’. Pero de estos no he hallado tanto, sino más bien ‘bots’ peruanos.

—¿A qué se refiere?

Llamo así no a computadoras, sino a un conjunto de personas que manejan un conjunto de cuentas y ellas mismas son las que comentan, retuitean, dan ‘Like’. ¿Cómo las identifiqué? Por el Intervalo de tiempo en que realizan la acción en la plataforma. Mientras que en un ‘bot’ es automático, en el ‘bot’ peruano demoran entre dos o tres minutos, que es lo que les toma entrar a una cuenta, copiar el mensaje y publicarlo. Es un ‘bot’ manual. De esos usa el candidato Acuña.

—¿Cuándo los detectó?

El primer día de los debates del JNE. Él tiene poca actividad en Twitter, pero entonces identifiqué como a 40 grupos de cinco usuarios cada uno, que publicaban exactamente el mismo comentario . Acuña fue tendencia ese día y cuando me puse a revisar, un grupo se dedicaba a postear mensajes nuevos y otro de retuitearlos. Un comportamiento similar fue el de los seguidores de Julio Guzmán, aunque fueron más discretos . En grupos de a cuatro, modificaban los mensajes manualmente: quitaban espacios, ponían comas, cambiaban letras. Así, al hacer las búsquedas computacionales por frases inmediatamente se detecta las que son iguales, pero si hay algún cambio demora más. Modifiqué el algoritmo para que identifique estas situaciones y obtuve lo de Guzmán.

—¿Y en otros candidatos?

El caso de los seguidores de Verónika Mendoza fue diferente. Ellos realizan mensajes de una composición más compleja . Un grupo mueve solo hashtags, otro comenta y otro retuitea. Incluso, hay personas que escriben mensajes diferentes cada cinco minutos, publicando cosas nuevas. Identifiqué a una persona que se la pasó publicando tuits por dos días seguidos, cada uno con un mensaje nuevo.

El matemático Juan Casas ha ido colocando los resultados de sus análisis en su cuenta de Twitter (@funcionobjetivo) [Foto: Archivo personal].

—¿Cómo diferenciar entonces a un verdadero partidario de un ‘bot’?

No sé si recuerdas esos mensajes que decían algo así como “hoy he conversado con mi familia. Antes de votar me informo. He leído los planes de gobierno y el mejor es…” Ese tipo de comentarios son los que detecto y los que he usado para el análisis . Son más elaborados, más artificiosos, se repiten tal cual, y se usan para manipular a los usuarios. Y también están los que insultan…

—Esos son los trols…

Claro, esos que rompen las conversaciones. Su objetivo es distraer la atención a otros temas . Esos también los he detectado. Por ejemplo, hace poco salieron unos supuestos seguidores de Hernando de Soto indignados, publicando tuits que decían “estaba de acuerdo con él, pero tras el debate me ha decepcionado. Lo siento, pero cambiaré mi voto…” o algo por el estilo. Varias personas pusieron exactamente el mismo mensaje. Verifico las publicaciones de estas cuentas y nunca fueron seguidores del candidato De Soto. Claramente, esa publicaciones tenían otros fines.

—¿Y cómo le ha ido a este candidato en redes sociales?

Hernando de Soto tenía una cuenta casi impecable. Pero en la última semana encontré más de 30 usuarios diferentes, publicando exactamente el mismo mensaje. Eran estos que salieron a “traducir” las respuestas que en el debate no se le habían entendido . Y en el caso del candidato López Aliaga, su estrategia en redes ha sido muy distinta.

—¿En qué sentido?

No funciona como los seguidores de los otros candidatos. Da la impresión de que fueran trols, pero cada uno actúa de una manera independiente, publican de una manera independiente, insultan de una manera independiente. Quiero encontrarles un patrón, pero no he tenido éxito hasta ahora .

—¿Entonces serían reacciones genuinas?

Claro. Los llamo “Los nuevos fanáticos de la política” , porque son seguidores nuevos en Twitter. Mi hipótesis es que con ellos sucedería lo mismo que con Ollanta Humala, cuyos seguidores aparecieron en la época de elecciones y luego quedaron en el olvido. En uno o dos años sabremos si siguen ahí o desaparecieron.

—¿Lescano tiene presencia en Twitter?

Es poco activo en sus cuentas, pero deja muchos ‘Likes’ a personas o instituciones relacionadas con la religión. Analicé sus últimos 500 u 800 ‘likes’ y son a personajes como el Papa, sacerdotes o personas cercanas a los temas religiosos. No le ha dado ‘Like’ a nadie de su partido ni hace comentarios.

—¿Y qué hay con el candidato Pedro Castillo?

Encontré dos cuentas a su nombre, pero con pocos seguidores en comparación con los otros candidatos. Viendo las fechas de las publicaciones y comentarios, pero no hay cómo saber si alguna es real. Hay que recordar que Castillo ha sido tendencia en Twitter, pero no por algún dicho suyo en esta red o por algún rebote en medios de comunicación. Fue tendencia porque se empezaron a comentar resultados de encuestas que le daban una buena posición.

—Entonces ¿Twitter es una plataforma muy interesante para el debate político, pero no para ganar una elección?

Twitter es solo una pequeñísima parte de lo que es el Perú, incluso de las redes sociales peruanas. Definitivamente, no es representativa. Sin embargo, es la arena política. Para los candidatos es como un ring de box. Quizás muchos no participan, pero todos están viendo quiénes se pelean. Es un ring en el que no se define la pelea.

—¿Solo lo aprovechan quienes van ganando?

Como es un universo tan pequeño, puede ser copado por un partido y dar la sensación de que ya dominas esa red social y vas a otra, como, por ejemplo, Facebook. Pero hay que recordar que Twitter sí influencia a las personas que están medianamente informadas y son estas quienes se encargan de informar a los demás. Esa es la estrategia de quienes están en esta plataforma.

