El saliente secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco, tenía guardados US$20 mil en el baño de su despacho, ubicado en Palacio de Gobierno. Ello fue consignado en el acta de la diligencia fiscal que se realizó en el lugar el último viernes, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias.

De acuerdo con el documento del Ministerio Público, al que accedió El Comercio, el hombre de confianza del presidente Pedro Castillo respondió que “el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a la suma de S/25.000, permitiendo también voluntariamente hacer el conteo de los billetes exhibidos, verificando que asciende a la suma de US$20.000″.

Según dicha acta, el hallazgo se produjo entre los objetos personales de Pacheco, en un cuarto ambiente del despacho de la secretaría “correspondiente a un baño y vestidor”. En ese lugar se observó un ropero de melanina, un lavatorio y un inodoro. Aunque el documento no precisa el lugar exacto del hallazgo, menciona que el funcionario autorizó el ingreso del personal fiscal a dicho espacio “exhibiendo sus objetos personales indicando también que dentro de ellos tiene la suma de US$20.000″.

El personal de la fiscalía procedió también a realizar fotocopias de los billetes, que se anexaron al acta en 50 folios. Asimismo, Pacheco se comprometió a “acreditar en el término más breve el dinero exhibido”.

El fiscal supraprovincial anticorrupción, Marco Huamán Muñoz, encabezó la referida visita a Palacio como parte de diligencias preliminares iniciadas a raíz de las presuntas presiones de Pacheco al jefe de la Sunat.

Este Diario intentó comunicarse con Hugo Mendoza, abogado de Pacheco, para obtener mayores explicaciones sobre la situación, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Durante la diligencia, que duró once horas, la fiscalía también inspeccionó el despacho de la Secretaría General, en donde se le solicitó a Pacheco exhibir documentación pública ubicada en su escritorio, así como acceder a su equipo de cómputo y extraer información del mismo. También se realizaron actos similares con otros tres funcionarios del despacho.





Bruno Pacheco se mantuvo como secretario general de la Presidencia desde el 29 de julio hasta el último martes, casi cuatro meses. (Foto: Difusión)

Nuevas sospechas

De acuerdo a los penalistas Romy Chang y Carlos Caro, el hallazgo de la fiscalía podría configurar para la fiscalía una nueva línea de investigación contra Pacheco en torno a los presuntos delitos de lavado de activos o enriquecimiento ilícito en su condición de funcionario.

En el análisis de Chang, la situación de Pacheco se complica. Sostuvo que el hecho refuerza la hipótesis de trabajo de la fiscalía y amplía el caso, pues “no es muy normal que uno tenga en su trabajo, en el baño, tanto dinero en efectivo. Sobre todo si tomamos en cuenta que él gana S/25 mil soles al mes, ocupa el cargo desde julio y no especifica si son brutos o netos”.

“Esto abre una nueva línea de investigación, que además empalma muy bien con la hipótesis inicial del fiscal sobre el tema de Sunat […] Es compatible con el tema de Sunat, porque lo que hemos apreciado en los chats es que estaría haciendo favores a empresarios. La pregunta de los US$20 mil es si lo hizo gratis o recibió una coima por eso”, señaló a El Comercio.

En ese sentido, la experta consideró que Bruno Pacheco tendría que demostrar que tiene otros ingresos o ahorros que le han permitido llegar a la citada cantidad de dinero en efectivo. “La fiscalía tendrá que contrastar eso, por ejemplo, solicitando el levantamiento del secreto bancario para mirar cuánto dinero tiene en los bancos y otras diligencias para poder ver si estamos hablando de actos de lavado de dinero en su modalidad de ocultamiento y tenencia”, apuntó.

Para Caro, si Pachecho no justifica el origen del dinero, se abriría una nueva línea de investigación enmarcada en los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Tenemos un tema serio. Si se encuentra dinero en efectivo, eso para la fiscalía es sinónimo de lavado de activos o corrupción. Y como no se puede probar el acto corrupto en sí mismo, de dónde viene la plata, le pueden imputar enriquecimiento ilícito de funcionario público. Eso mezclado también con lavado de activos, porque manejar más de 10 mil dólares en efectivo s una alerta, una bandera roja propia de la sintomatología de lo que es el lavado de activos”, explicó.

En cuanto a la necesidad de que se acredite el dinero, Caro indicó que si, por ejemplo, Bruno Pacheco ha prestado algún servicio o hecho alguna venta, tendría que presentar un contrato como justificación. “Si el dinero ha provenido del banco o ha sido bancarizado, si dice que es plata que le han prestado, tendría que acreditarlo con un contrato, con un testigo que diga que le prestó. Y la persona que le prestó tendría que acreditar de dónde sacó el dinero, por qué en efectivo y por qué lo tenía en Palacio de Gobierno”, añadió.

En tanto, Romy Chang cuestionó que la fiscalía solo haya requerido fotocopias de dinero en vez de incautarlo, por más que no haya sido un acto de allanamiento con orden judicial. “¿Qué pasa si llegas a un lugar donde vas a sacar documentos públicos pero encuentras un arma que no tiene permiso? No vas a sacar una foto y la vas a seguir dejando ahí? Es un tema de flagrancia, tienes que llevarte el arma y pedir que acredite los documentos sobre la tenencia lícita. Lo mismo se pudo haber hecho con el dinero, porque se llevan las copias de los billetes, ¿y acaso el dinero va a seguir ahí?”, indicó.

Este es el acta fiscal completa

El acta de la diligencia fiscal en el despacho de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno. (Captura)

El acta de la diligencia fiscal en el despacho de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno. (Captura)

El acta de la diligencia fiscal en el despacho de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno. (Captura)

El acta de la diligencia fiscal en el despacho de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno. (Captura)

El acta de la diligencia fiscal en el despacho de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno. (Captura)

El acta de la diligencia fiscal en el despacho de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno. (Captura)

Reemplazo a la vista

De otro lado, según pudo conocer este Diario, Bruno Pacheco sería reemplazado en el cargo por Carlos Jaico Carranza, quien es militante de Alianza para el Progreso (APP) desde el 2019.

Se trata de un abogado, exasesor parlamentario y excandidato de APP al Congreso en las recientes elecciones generales, como representante de los peruanos en el extranjero.

Tras la segunda vuelta electoral, Jaico también fue visto acudiendo al domicilio de Castillo en Breña en distintas ocasiones. A inicios de julio, este Diario reportó que el apepista ofreció su apoyo al docente, a título personal, en asuntos internacionales. Asimismo, se le vio en un encuentro virtual en el que Castillo participó con los presidentes de Bolivia y Argentina, Luis Arce y Alberto Fernández, respectivamente.

Ayer, Jaico remitió un oficio dirigido a César Acuña, presidente de APP, y Luis Valdez, secretario general de dicho partido, para solicitarles licencia en su militancia.

“[...] He sido convocado por el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones para ejercer un cargo público de confianza”, manifestó en el escrito.

(Captura)

Consultado al respecto, Valdez refirió a El Comercio que si Jaico decidiese asumir alguna responsabilidad en el gobierno de Castillo lo haría a título personal y “sin consentimiento de Alianza para el Progreso”. “APP no negocia, que Jaico asuma las consecuencias de sus decisiones”, indicó el exparlamentario.

Acuña, líder de APP, recibió la noche del 8 de noviembre en su casa en La Molina a la primera ministra Mirtha Vásquez. Días después, el excandidato presidencial declaró que ella acudió a agradecerle el voto de confianza de APP.

Quien también se pronunció sobre el asunto fue Vladimir Cerrón, secretario general del partido oficialista Perú Libre. “Si es cierto que Carlos Jaico Carranza asume la secretaría general de Palacio, estaríamos frente a un cogobierno Acuña-Castillo. Esto generaría un malestar popular irreversible”, consideró a través de un mensaje en Twitter.

Si es cierto que Carlos Jaico Carranza asume la Secretaría General de Palacio, estaríamos frente a un cogobierno Acuña-Castillo. Esto generaría un malestar popular irreversible. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) November 24, 2021

La noche del martes, cuatro días después de la renuncia de Bruno Pacheco y conocido el hallazgo de US$20 mil en el baño de su despacho en Palacio, el gobierno de Pedro Castillo oficializó la salida del funcionario.

