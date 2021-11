“Cuéntame Otra”: Corren las apuestas para la vacancia, por Fernando Vivas | VIDEOCOLUMNA

En su videocolumna de este martes 23 de noviembre, Fernando Vivas sostiene que quiénes adhieren a la vacancia del presidente Pedro Castillo con la idea de acumular fuerzas para un próximo intento, están ‘jugando a la maquinita’ con la estabilidad del país.

“Ir a una vacancia sabiendo que todavía no tienes la cantidad de votos que es alta, 87, y que puedes ser derrotado (...) y tratar de engañar con el argumento que al menos lograría traerlo al hemiciclo con una suerte de interpelación al presidente (...) considero que este enfoque es fatal, no sirve para un proceso tan grande que involucra no solo la suerte del que lo propone, aquí se involucra la tranquilidad y estabilidad de todas las fuerzas del país”, exclamó Vivas.

“Congresistas aprendan que con la vacancia no se juega”, sentenció en su videocolumna. “No jueguen a la maquinita con la estabilidad”, añadió.

Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País presentaron este jueves una moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo, quien tiene menos de cuatro meses en el cargo. La oposición considera que el profesor debe ser destituido por siete motivos, entre ellos el presunto uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín a favor de Perú Libre, partido por el que postuló, en la última campaña electoral.

En su videocolumna de este martes 23 de noviembre, Fernando Vivas sostuvo que detrás del anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre el cierre de cuatro minas en Ayacucho, hay un culto que opone la armonia de los campos a la actividad extractiva. Pero no todos lo comparten en el gobierno.

TE PUEDE INTERESAR