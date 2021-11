Conforme a los criterios de Saber más

Además de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, congresistas de otros bloques se han manifestado a favor de que el presidente de la República, Pedro Castillo, concurra al Congreso para responder sobre cuestionamientos a su gestión. Esto a partir del apoyo que pueda alcanzar la moción de vacancia presidencial presentada hace una semana y cuya votación para admitirla o no sigue pendiente.

El reglamento del Parlamento establece que para la admisión de este pedido se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles (52). La votación se debe realizar en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción, que fue el 25 de noviembre. Hasta el viernes 3 de diciembre, los legisladores continuarán en actividades propias de la semana de representación.

El mensaje a la Nación brindado la noche del lunes por el jefe de Estado sería el principal motivo por el que más congresistas se estarían sumando a la admisión de la moción de vacancia presidencial, que hasta el momento contaría con al menos 50 adhesiones. De acuerdo con entrevistas realizadas por El Comercio, la polémica por las visitas recibidas por el presidente Castillo en su domicilio de Breña no ha sido disipada con el mensaje emitido.

Proyección de votos para la admisión de la moción de vacancia

Bancada Miembros A favor de la moción En evaluación Perú Libre 37 Fuerza Popular 24 24 Acción Popular 15 1 APP 15 4 Avanza País 10 10 Renovación Popular 9 9 Somos Perú 6 3 Podemos Perú 5 1 1 Juntos por el Perú 5 No agrupados 4 TOTAL 130 48 5

Fuerza Popular y Renovación Popular son los dos bloques que apoyarán la moción de vacancia presidencial impulsada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País). Las tres bancadas firmaron el pedido para su presentación, cuyos integrantes suman 43 votos de respaldo.

A ellos se sumarían integrantes de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Somos Perú y Acción Popular, quienes han manifestado estar de acuerdo con que el presidente se presente en el Congreso.

César Acuña, fundador de APP, escribió que el partido “será inflexible en aplicación de la Constitución si se demuestran actos de corrupción en el gobierno”. Además, la mañana del martes dijo a Exitosa que “lo mejor que podría pasar es que el presidente vaya al Congreso y explique lo que ha pasado en los últimos días”, frente a la posibilidad de que Castillo acuda al Congreso si es que se admite la moción en cuestión.

En APP los congresistas que sumarían su voto a favor de este pedido son Roberto Chiabra, Gladys Echaíz -de acuerdo con información publicada por este Diario-; mientras que Lady Camones y Alejandro Soto dijeron este martes a El Comercio que su posición será a favor de la admisión de la moción.

“Mucho antes de haber conocido estas visitas a la casa de Breña, yo ya había tomado la decisión de votar a favor de la admisibilidad de la moción de vacancia. Para mí es importante que el presidente vaya al Congreso y dé cuenta respecto a los cuestionamientos que pesan sobre él”, declaró Camones.

Agregó que, en base a los descargos que pueda brindar el jefe de Estado, tomará una postura frente a la vacancia. “Si convence, no estaría a favor de la vacancia. Pero si sus descargos dejan qué desear, recién ahí podríamos evaluar la posibilidad de apostar por la vacancia”, concluyó.

Quedó demostrado que cuando se comprobaron los actos de corrupción que relacionaron a PPK y Martín Vizcarra, votamos por la vacancia y esta no será la excepción. NUNCA haremos pactos o dependeremos del gobierno de turno. Como @Peru_APP siempre estaremos del lado del pueblo 🇵🇪 https://t.co/qwYOwWGUsg — Richard Acuña Núñez 🏠 (@RichardAcunaN) November 29, 2021

El congresista Alejandro Soto (APP) también dio a conocer su posición personal respecto a la admisión de la moción de vacancia, “Esperábamos un deslinde esclarecedor [por parte del presidente]. Como no se ha dado, contribuye a que al igual que yo y otros podamos el 7 de diciembre votar a favor de la admisión de la moción de vacancia”, dijo a este Diario.

En tanto, el vocero de la bancada, Eduardo Salhuana, detalló que aún no han conversado en el bloque sobre el sentido del voto que se dará. “Yo estoy en desacuerdo, me parece un despropósito [la moción], sin fundamento jurídico”, expresó.

LEE TAMBIÉN: Las citas secretas de Castillo avivan la admisión de moción de vacancia

Otra bancada que inclinaría la balanza a favor de la admisión de la moción es Somos Perú. Su vocero, José Jerí, dijo a El Comercio que “más de uno tiene la posición de pedir la concurrencia del presidente al Congreso, pero colegiadamente aún no se ha tomado postura definitiva”. Esta será a partir de una reunión que realicen entre hoy o mañana.

De acuerdo con un informe de este Diario, Kira Alcarraz sería una de las congresistas de Somos Perú que estaba evaluando su voto a favor de la moción. Mientras que los legisladores Wilmar Elera y Héctor Valer manifestaron estar de acuerdo con que el presidente acuda al Congreso.

En diálogo con El Comercio, Wilmar Elera dijo que Castillo ha dejado más dudas tras su mensaje a la Nación. “Es importante que el presidente acuda para que aclare cualquier duda. Primero haremos un acuerdo como bancada. Me reservo la idea, pero sí me gustaría que el presidente vaya a aclarar y que genere más confianza al pueblo”, expresó.

En tanto, Héctor Valer señaló que la bancada de Somos Perú votará en bloque de acuerdo a lo que se vaya a acordar en una reunión que sostengan.

Sin embargo, añadió que “tal vez el bloque de Somos Perú se incline a invitarlo al presidente al Congreso. En consecuencia, se estaría sumando al debate de la vacancia. [...] Mi posición es que se tiene que votar para que el presidente vaya al Congreso. Vamos por la gobernabilidad, pero con transparencia”, y aclaró que su posición “siempre estará en la línea del partido”.

En Acción Popular, el congresista José Arriola respondió a este Diario que “si procede la admisión de vacancia, va a tener que responder [el presidente] una serie de preguntas. Las responderá si es que acude al Congreso o en su despacho de Palacio, pero va a tener que hacer un deslinde firme”.

Arriola señaló que la posición de la bancada será colegiada, y “si hubiese una posición individual, pero la mayoría dice que se vote a favor, los 15 van a votar en ese sentido”. La reunión del bloque se dará una vez los congresistas retornen de sus actividades por la semana de representación.

Adelantó que, personalmente, es “de la posición de que se admita [la moción] más que nada para que el presidente tenga la oportunidad de responder y aclarar las interrogantes. No solo que vaya al Congreso, sino que tenga la gran oportunidad que responda por la vía que considere pertinente”.

En cuanto a Podemos Perú, el congresista Carlos Anderson escribió la noche del lunes un tuit en el que anunció su voto a favor de la moción de vacancia.

El mensaje del presidente—por su vaguedad, victimización y renuencia a esclarecer los hechos que indican posible corrupción en su gobierno—me llevan a anunciar mi voto a favor de la moción de vacancia. Esto no significa apoyo para quienes impulsan la vacancia desde el día 1 — Carlos A. Anderson (@CarlosAnderso1) November 30, 2021

Por su parte, el vocero Enrique Wong dijo a El Comercio que aunque considera que la moción “constitucionalmente no tiene ningún sustento”, dijo: “Yo creo que es necesario que el presidente aclare porque el mensaje a la Nación ha sido corto, no ha dado explicación, no hace autocrítica, transparencia”.

Desde el oficialismo, el congresista Jaime Quito (Perú Libre) señaló que esperarán a tomar una decisión este domingo, en la asamblea convocada por Vladimir Cerrón para definir una posición sobre vacancia presidencial. “Nosotros no nos vamos a someter ni seremos furgón de cola de una derecha golpista, pero tampoco vamos a estar con un gobierno que tiene esta actitud derechizante”, dijo a este Diario.

Añadió que la salida a esta situación es que “se cumpla con lo planteado porque son los planteamientos para salir de los graves problemas que tiene el país”.

