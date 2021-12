El coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, descartó que por el momento se haya evaluado la posibilidad de realizar alguna diligencia de allanamiento en el inmueble del pasaje Sarratea, en Breña, donde el presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con políticos y empresarios.

“[¿Tienen pensado intervenir la casa en Sarratea?] La fiscalía, dentro de lo que compete a los órganos fiscales, no ha establecido indicios de algún tipo de delito. Referido a ello, estamos hablando que hubo una intervención, incluso el Ministerio Público en Provías ha iniciado una investigación anterior pero si me hablan de las reuniones que había tenido, en la casa de Breña, nosotros no hemos iniciado porque no hay sospecha directa sobre ello”, señaló ante la prensa.

El fiscal superior se refirió a las investigaciones que han iniciado en Provías Descentralizado sobre el proceso de adjudicación que ganó el Consorcio Puente Tarata III, vinculado a una empresa asesorada por Karelim López, una persona que se reunió varias veces con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y en el inmueble de Breña.

“Si existiera algún elemento adicional en la prensa o cualquier otra información y se constituye una sospecha o indicio penal, tengan certeza que se va a intervenir, siempre y cuando sea un funcionario que podamos intervenir”, añadió Omar Tello.

El coordinador de las fiscalías anticorrupción indicó que, fuera de la investigación que se está realizando a nivel de Provías, no se han detectado actos ilícitos en las reuniones en las que participó Pedro Castillo.

“Vamos a esperar los resultados que (la fiscal de este caso) tenga, pero al margen de esa investigación, no hay ninguna relación con estas reuniones que pudo haber tenido [¿Se descarta un allanamiento en Sarratea?] No podemos establecer nada. Lo que sí vuelvo a repetir es que ya se inició una investigación con relación a un proceso de selección con los elementos e indagaciones que ha tenido a bien realizar la doctora y eso va a ser materia de análisis. Que la reunión constituya una parte, un elemento de esta investigación, no es así”, concluyó.

Pedro Castillo en Breña

El último domingo 28, Cuarto Poder informó que el mandatario Pedro Castillo mantuvo reuniones sin algún registro oficial en el inmueble ubicado en Breña, predio desde donde despachó durante los primeros días de su Gobierno.

Entre las personas a las que se logró detectar se encuentra el gerente de Mazavig S.A.C., Marco Antonio Villaverde, quien es investigado por presunto lavado de activos, y la gerenta general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Perales Olano. También acudieron los congresistas de Perú Libre Alex Paredes y Lucinda Vásquez, así como el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones.

Además, se captó la visita de Karelim López Arredondo, quien asesoró a una compañía que -luego de sus seis visitas registradas también en Palacio de Gobierno- obtuvo la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones en Provías Descentralizado.

