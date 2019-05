Salaverry sobre Vilcatoma: No puedo vetar un programa, ni a un congresista

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, detalló que la tercera vicepresidencia del Parlamento, a cargo de Yeni Vilcatoma, tiene la responsabilidad de supervisar y coordinar la gestión del canal del Congreso, ante las críticas de parte de varias bancadas por el programa que dicha legisladora tiene en esta señal.

"Hace algunas semanas, por acuerdo de Mesa Directiva, esta área (de comunicaciones) pasó a formar parte de la Tercera Vicepresidencia del Congreso. Se está haciendo una reestructuración del canal del Congreso con una nueva programación que se va a lanzar el mes de junio", detalló.

►Congresistas critican programa de Yeni Vilcatoma y piden "medidas correctivas"

►Zoraida Ávalos: “No estoy supeditada a los calendarios del Congreso”

Salaverry añadió que el acuerdo de Mesa Directiva se firmó a solicitud de la tercera vicepresidencia.

El titular del Parlamento puntualizó que no puede vetar ningún programa de televisión, ni tampoco la participación de ningún congresistas. Agregó que no tiene injerencia en el canal del Parlamento.

Aseguró que el coordinador del área de comunicaciones es quien tiene la responsabilidad del contenido.

"Eso (el programa de Yeni Vilcatoma) tendrá que responderlo el jefe de programación y el jefe del área. Yo, como presidente del Congreso he sido muy respetuoso de la manera como se maneja el canal del Congreso. Jamás he tenido injerencia ni para pedir ni para que se quite o se ponga algún programa", aseguró el presidente del Legislativo.

Respecto al contenido de este programa, expresó que "imagino que tendrá que revisarse por parte de los jefes directos de esa área. Soy respetuoso de la libertad de expresión y prensa. No puedo vetar un programa", insistió.

Daniel Salaverry manifestó que cualquier parlamentario tiene la capacidad de pedir algún tipo de participación en los programas del canal institucional del Congreso.

"No hay veto para ningún congresista. Cualquiera puede participar en estos programas. Estoy seguro que, si coordinan con el jefe del canal y productores de los programas, podrán ser invitados", indicó.

Las bancadas Nuevo Perú, Bancada Liberal y Peruanos por el Kambio enviaron un oficio a Daniel Salaverry para pedir información y que se tomen acciones ante el programa de Yeni Vilcatoma, por considerar que tiene contenido parcializado.