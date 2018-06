El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) consideró que su bancada no tuvo una “mala relación” con el Ejecutivo, sino que esta no existió”. Agregó que desde hace más de un mes que no se reúnen con ningún integrante del Gabinete Ministerial, que dirige César Villanueva.

“No creo que hubo una mala relación, simplemente no hubo relación. Nosotros no nos juntamos con nadie del Ejecutivo hace más de un mes, la primera [reunión] debe hacer sido con el presidente Martín Vizcarra, que fue una cita de carácter social. Entonces, no es que hubo una mala relación, no la hubo”, manifestó.

Precisamente, en la cena que con el mandatario se acordó que la bancada oficialista acuda una vez a la semana a Palacio de Gobierno para reunirse con Villanueva y otros ministros dependiendo de la coyuntura.

Al respecto, Carlos Bruce opinó que este será el “último intento” de establecer una relación con el Ejecutivo.

“Este ya es el último intento, si esta relación se vuelve a quebrar veo muy difícil que nos podamos volver a juntar. Creo que hay buena voluntad de ambas partes para que haya una relación de verdad de ida y vuelta, porque la bancada no es una caja de resonancia del gobierno”, refirió.

Carlos Bruce señaló que la bancada de Peruanos por el Kambio está conformada por congresistas que han tenido responsabilidad de Estado, por lo que “tienen mucho que aportar”.

“No se trata de escuchar lo que el Ejecuto va a hacer y nosotros repetirlo como si fuéramos parlantes, se trata de que también escuchen nuestro punto de vista, que sea tomado en cuenta y de esa forma nosotros defender con mayor convicción las decisiones que toma el Ejecutivo”, subrayó.

Para finalizar, el ex ministro de Vivienda afirmó que le parece “positivo” que el jefe del Gabinete Ministerial haya expresado su voluntad de mejorar la relación con su bancada.