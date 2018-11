Carlos Tubino: "¿Por qué no creerle a Jaime Yoshiyama y sí a Jorge Barata?"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que las explicaciones que dio Jaime Yoshiyama sobre el origen de los aportes que recibió en el 2011 para la campaña de Keiko Fujimori deberán ser verificadas en las investigaciones y en un proceso judicial.

"¿Por qué no creerle (a Jaime Yoshiyama) y sí a Jorge Barata? Acá estamos frente a hechos que tendrán que demostrarse en su momento, si es que esto llega a un proceso", comentó.

Según el portavoz de Fuerza Popular, los dichos de Jorge Barata respecto al dinero ilícito que habría entregado Odebrecht a favor de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 no han sido probados.



"Estamos llenos de chismes y rumores y seguro esto irá a un proceso judicial y se demostrará que, lo que ha habido, según lo declarado por Jaime Yoshiyama, fue una simulación. Acá no hay delitos, sino temas de índole administrativo", manifestó el congresista.

Según Jaime Yoshiyama, en el 2011 recibió "cientos de miles de dólares en efectivo" de manos del empresario Juan Rassmuss Echecopar, quien falleció en el 2016. El empresario habría sido quien le entrego estos montos que luego habrían sido camuflados a través de aportantes falsos como declaró a la fiscalía su propio sobrino, Jorge Yoshiyama Tanaka.

Jaime Yoshiyama dijo que no reveló esta fuente de dinero porque se comprometió con Rassmuss Echecopar a mantener su nombre en reserva. "Lo manejaba directamente con el señor con la promesa que no le iba a contar a nadie", manifestó el ex secretario general de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular).

Carlos Tubino consideró que esta versión no es inverosímil y que Jaime Yoshiyama habría valorado más el compromiso con el empresario fallecido a pesar de las investigaciones que han llevado a Keiko Fujimori y otros investigados a prisión preventiva.

"Es una persona de ascendencia japonesa y cumple con su palabra. Lo que pasa es que ahora las nuevas generaciones de peruanos les parece muy difícil que una persona cumpla con su palabra", comentó.

El congresista de Fuerza Popular Juan Carlos Gonzales cuestionó a Jaime Yoshiyama por no haber dado estas explicaciones desde que comenzaron las investigaciones.

"Lo que no es serio es que (Jaime Yoshiyama) dijo A y después dijo B. Por eso, lo más importante para él, que es un político con mucha experiencia en la vida, y lo que yo haría, es venir y dar la cara y asumir las responsabilidades", comentó ante la prensa.