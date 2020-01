Ocho años después de efectuado el aporte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reconoció haber recibido de manos del empresario Dionisio Romero Paoletti US$3,6 millones, entre los años 2010 y 2011, periodo en el que ejercía como congresista de la República. Hoy, el fiscal José Domingo Pérez busca establecer el destino del dinero, en el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos.

José Ugaz, abogado de Dionisio Romero, ha proporcionado al equipo especial Lava Jato la información que comprueba la entrega del millonario monto, así como el procedimiento que se siguió para retirar el dinero. Precisó que se tratan de 17 transferencias bancarias, hechas progresivamente.

El testimonio y la documentación entregada por Romero Paoletti resulta clave para las investigaciones por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori. Esto abrirá paso a que la fiscalía determine el destino final de los US$ 3,6 millones.

El dinero en tres etapas

En declaraciones a El Comercio, José Ugaz confirmó la entrega de información al despacho del fiscal José Domingo Pérez. “Es un informe hecho por una empresa auditora independiente, que certifica que todos los fondos a ese aporte que hizo el señor Romero, son legales”.

Según indicó Ugaz, “para efectos de la primera donación, la fuente de esos recursos fue la empresa Credicorp, mientras que para la segunda donación fue una empresa de la familia: Inversiones Piuranas”.

El abogado explicó que la operación de entrega de dinero a Keiko Fujimori está compuesta por tres etapas, y que dos de ellas fueron bancarizadas. La primera fue la salida de dinero de Credicorp, la segunda es la salida de dinero del Banco de Crédito del Perú (BCP), y la tercera etapa es la entrega del dinero en efectivo y en maletines. “La última etapa es donde se hace la entrega (de dinero) en efectivo, es la que no quedó registrada”.

(Foto: El Comercio)

Testimonio

El 18 de noviembre pasado, el presidente del directorio de Credicorp declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que el grupo económico que dirige efectuó varios aportes para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

El monto fue entregado en efectivo y directamente a la lideresa de Fuerza Popular y a Jaime Yoshiyama. Los encuentros se dieron –según el testimonio de Dionisio Romero- en casa del empresario Martín Pérez Monteverde.

“Las entregas fueron dadas en maletines, no recuerdo el monto exacto de cada entrega, pero eran de US$ 500,000 o US$ 600,000 […] Las reuniones eran breves, de 45 minutos aproximadamente”, dijo.

“Sí, la señora Keiko Fujimori lo recibió, pero no puedo precisar en cuantas ocasiones. En algunas ocasiones estaban ambos, en otras estaba solamente la señora Fujimori, y en otras el señor Yoshiyama”, agregó.

Dionisio Romero identificó a Ollanta Humala como el “candidato del chavismo”, y aseguró que los aportes a Keiko Fujimori se realizaron por temor a que él llegue a la presidencia.

"No recuerdo de qué se conversaba, lo más probable de cómo iban las encuestas; yo mostraba mi preocupación por el avance de candidato del chavismo y hacia entrega a uno de ellos del aporte”, añadió el empresario.

Equipo especial debe realizar peritaje

En comunicación con este Diario, el exprocurador Antonio Maldonado sostuvo que el equipo especial tendría que someter a peritaje la información que entregó Dionisio Romero sobre las transferencias bancarias que permitieron obtener el dinero para Keiko Fujimori.

Para Maldonado “el dinero bancarizado per se, no olea y sacramenta esa operación bancaria, hay que ver de dónde viene ese dinero”. Agregó que la defensa de Romero trata de demostrar que en este caso no existe una presunta actividad vinculada a dinero de procedencia ilícita.

“Pasaría la información por todos los elementos que me da la ley nacional y todos los mecanismos de cooperación y asistencia internacional, la someto a las pruebas más rigurosas”, señaló.

Maldonado añadió que aún se trate de transferencias bancarizadas, “el Ministerio Público tiene que conducir investigaciones financieras forenses dirigidas a verificar esa información”.

“Tal vez la información permita determinar que Romero usó dinero de procedencia legal, eso puede atenuar la responsabilidad penal de Romero pero en cuanto al objeto principal de investigación, que es Keiko Fujimori, habría que ver el valor de esa información”, declaró.