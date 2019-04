Caso Odebrecht: ¿Qué afecciones médicas reportaron los investigados?

Distintas personas investigadas por el Ministerio Público en torno al Caso Odebrecht han reportado recientemente problemas de salud, que incluso —en algunos casos— ha ocasionado su internamiento en diferentes clínicas locales.

A continuación, los casos más recientes:

—Luis Nava Guibert—

El ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García volvió a ser internado el último domingo en una clínica a causa, según explicó su abogada Anell Cuya Rodríguez, de una arritmia. Fue trasladado hasta ahí desde la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), con sede en la Prefectura de Lima, donde cumple detención preliminar.



La semana antepasada, Luis Nava ya había sido trasladado a una clínica producto de una descompensación. El equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato investiga al ex funcionario por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por supuestamente haber participado en el favorecimiento a Odebrecht en la licitación por la línea 1 del metro de Lima y en la etapa de ejecución de la concesión de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. De acuerdo a la fiscalía, el departamento de sobornos de la constructora brasileña le habría transferido US$4’084.148,62 entre los años 2006 al 2006 a través de la empresa Ammarin Investment, de Miguel Atala, también investigado.

Cuya informó este lunes que Nava, para quien la fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva, permanece en el área de cuidados intermedios. “Su estado se encuentra en reserva”, acotó.

—Pedro Pablo Kuczynski (PPK)—

El pasado 16 de abril, el ex presidente fue trasladado a la Clínica Angloamericana por un cuadro de presión arterial. Esto ocurrió mientras cumplía una orden previa de detención preliminar por 10 días en la sede de la Diviac. Además, un día antes de su internamiento, el Poder Judicial desestimó la apelación de su defensa legal contra dicha medida y el Ministerio Público presentó un pedido de 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de pagos que recibió su empresa Westfield Capital de parte de Odebrecht.



El miércoles 17, PPK —de 81 años de edad— fue sometido a un cateterismo. Asimismo, el último sábado fue operado para colocarle un marcapasos. Un informe de la clínica Anglo Americana dio cuenta de que el ex mandatario presentaba taquicardia ventricular esporádica, con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés e incluso con potencial riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita. Actualmente está en recuperación.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK). (Foto: Fiscalía)

—Susana Villarán—

La ex alcaldesa de Lima estaba citada para hoy a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso a fin de que informe sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla, la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima y los cambios en las tarifas de peaje en ambos casos. Sin embargo, su abogado Iván Paredes comentó en la víspera a El Comercio que su patrocinada no asistirá al Parlamento porque se encuentra con hipertensión y tiene descanso médico.



A través de una carta en la que pide reprogramar la citación —revelada por “Correo”—, Susana Villarán explica que ha sufrido “un absceso periodontal y maxilar superior izquierdo, el que se ha complicado con una hipertensión no controlada”. Según fuentes de El Comercio, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró la semana pasada ante fiscales peruanos que la ex alcaldesa le agradeció el aporte de US$3 millones para la campaña por el No a la revocación, en el 2013.

Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima. (Foto: Archivo El Comercio)

—José Nava Mendiola—

El empresario e hijo de Luis Nava Guibert viajó a Estados Unidos (EE.UU.) el pasado 10 de abril, el mismo día en que el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial que se le dicte una orden de impedimento de salida del país junto a su padre. Sobre ambos y otros seis investigados pesa ahora un requerimiento de 36 meses de prisión preventiva.



"Mi viaje se ha dado a consecuencia de un derrame en los ojos, yo vengo siendo tratado en los Estados Unidos desde el año 2014 por lo mismo", dijo en un comunicado difundido días después por Canal N. Acotó que tiene comprado su pasaje de regreso al país para el 7 de mayo.

A José Nava Mendiola se le imputa el presunto delito de lavado de activos, en las modalidades de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento. Según la fiscalía, se le habría transferido —bajo el seudónimo de “Bandido”— la suma de US$471.302 en el año 2010 provenientes de Odebrecht, monto de procedencia ilícita correspondiente a presuntos actos de corrupción por la obra de la línea 1 de metro de Lima y destinados al fallecido ex presidente Alan García y otros investigados.

—Jaime Yoshiyama—

El ex secretario general de Fuerza Popular permanece en el penal Miguel Castro Castro cumpliendo una orden judicial de 36 meses de prisión preventiva. Esto en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, a raíz de los aportes para las campañas presidenciales del 2011 y 2016. La fiscalía lo considera parte del “núcleo duro” de la presunta organización criminal formada al interior de la agrupación política.



Pero tuvieron que pasaron casi cuatro meses de ordenada la medida para que Jaime Yoshiyama retorne al Perú procedente de Estados Unidos, donde estuvo, según explicó, recuperándose de una operación realizada en su ojo derecho.

Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza Popular. (Foto: Poder Judicial)

OTROS CASOS

Aunque no por el Caso Odebrecht, también se han dado otros casos de investigados que dieron cuenta de afecciones de salud en medio de los procesos en su contra.



Martín Belaunde Lossio, procesado por el Caso La Centralita, permaneció 9 meses en una clínica de Miraflores antes de retornar al penal Piedras Gordas I, en Ancón. Su abogado Luis de la Cruz mencionó en su momento que el ex asesor de campaña de Ollanta Humala padece de una enfermedad cardiovascular y de otra neurológica.



El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, permaneció por unos días en el Hospital Dos de Mayo en diciembre del 2018 antes de ser trasladado a Chiclayo para cumplir una orden de 18 meses de prisión preventiva por el Caso Los Wachiturros de Tumán. Adujo problemas cardíacos.