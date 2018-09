El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, se presentó esta mañana ante el pleno del Congreso para solicitar cuestión de confianza para sus políticas de Estado, que, dijo, se materializan en el respaldo a los proyectos de reforma constitucional que aún quedan pendientes por aprobar, entre ellos la no reelección inmediata de parlamentarios, el retorno a la bicameralidad y la regulación del financiamiento de partidos políticos.

Villanueva también vinculó al pedido de confianza a la aprobación de estas iniciativas hasta el 4 de octubre y su traslado a un referéndum el 9 de diciembre.

“El lunes hemos conversado con ellos para explicarles en amplitud [la cuestión de confianza] a todas las bancadas y ellos han tomado conocimiento de lo que queremos en el fondo y su decisión ha sido que esto [la reforma completa] lo pueden hacer el 4 de octubre o antes. Nosotros creemos, el pueblo también cree, pero si eso no sucede quiere decir que no nos han dado la confianza, entonces es distinto”, refirió.

El politólogo de la PUCP Fernando Tuesta consideró que César Villanueva apeló a un “movimiento de sus piezas” en “un juego de ajedrez”, porque de los proyectos pendientes tras la aprobación de la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el único que queda por debatir “con cierta hondura” en el del retorno del senado.

Tuesta indicó a El Comercio que a los congresistas no les quedará otra alternativa que aprobar todo el paquete de reformas del Ejecutivo, incluida la no relección parlamentaria a pesar de no estar acuerdo con este último punto. “No tiene forma de eludirla porque es lo que la gente quiere”, refirió.

El ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dijo que si el Congreso no le da la confianza al Gabinete no solo sería “contraproducente”, sino que se estaría “disparando a los pies”. “Si el Parlamento se pone en una posición dura tiene todas las de perder, porque aparecería negado algo e manera caprichosa”, refirió.

También afirmó que César Villanueva, tras ser criticado por ser “amigo” o cercano al fujimorismo, sale fortalecido luego de su discurso, porque ha sido “sorprendentemente firme” y, además, “ha colocado una valla”, en el sentido, de que los cuatro proyectos deben ser aprobados y llevados a consulta popular para que dé por otorgado el voto de confianza.

“La da un importante balón de oxígeno”

José Carlos Requena, analista político del grupo 50+1, opinó que un eventual voto de confianza a favor del Gabinete le da a Villanueva “un importante balón de oxígeno” para lo que queda por delante.

“El fortalecimiento a César Villanueva se da de carambola, claramente [el referéndum] ha sido una iniciativa del presidente Vizcarra más que de Villanueva. ¿Qué tanto aire tiene hacia adelante? No tanto. Si quiere consolidar su figura debe hacer cambios en algunos ministerios y reclutar más voceros para enfrentar la lucha por la reforma”, dijo en diálogo con este Diario.

El sociólogo Arturo Maldonado, investigador de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos), señaló que el que “sale ganando” con la presentación del Gabinete en el Congreso es el presidente Vizcarra, pero refirió que la aprobación del primer ministro, al ser quien dio la cara en el pleno, puede subir.

Maldonado también estimó que es posible que César Villanueva, en caso tener aspiraciones políticas de cara al 2021, pueda dar un paso al costado en diciembre después del referéndum.

“Se iría por la puerta grande, con las reformas logradas y aprobadas. Entonces, eso es como decir que se va en un pico de eficiencia. No creo que por el lado de Villanueva tenga ánimos de seguir, porque lo que sigue es el desgaste […] Por el lado de Vizcarra, quien no tiene muchos operadores, es probable que prefiera que continúe”, remarcó.

El escenario para Fuerza Popular

Tuesta sostuvo que el “escenario menos malo” para Fuerza Popular es respaldar el referéndum, porque oponerse a este “es una derrota”.

“El peor escenario para el fujimorismo es no otorgarle la confianza al Gabinete. Además, quedaría aislada de las otras bancadas”, agregó.

Requena, analista político del grupo 50+1, consideró que la máxima aspiración del partido liderado por Keiko Fujimori “es conservar el poder que tiene”. “Fuerza Popular no se va a quedar contenta con la actual situación y en algún momento va a buscar un nuevo enfrentamiento donde pueda estar mejor posicionada”, subrayó.

A su turno, Maldonado estimó que la bancada fujimorista buscará equilibrar la balanza, a fin de que la opinión pública vea el referéndum como “parte de un trabajo consensuado y eficiente” por parte de ellos. “Sin duda en algún momento va a cobrar revancha”, acotó.